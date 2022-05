Asado de unidad y rosca: cumbre de intendentes PRO antigrieta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los 19 intendentes y la intendenta bonaerenses de Propuesta Republicana (PRO) se reunirán por tercera vez en el año para seguir delineando una estrategia electoral conjunta de cara a 2023. Será en el marco de un asado que realizarán este jueves en el Club San Luis, en La Plata. Después del encuentro en Mar del Plata, en el que propusieron ampliar el frente electoral, y el de Morón, en el que aprovecharon para diferenciarse de la interna a cielo abierto del Frente de Todos (FdT), en esta jornada buscarán dar un mensaje de unidad de la tropa en Buenos Aires y diferenciarse de lo que acontece en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde el veto al libertario Javier Milei reedita la grieta entre halcones y palomas.

Se espera que lleguen después del mediodía la intendenta Soledad Martínez (Vicente López) y los jefes comunales Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Camilo Echevarren (Dolores), Ezequiel Galli (Olavarría), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Echeverry (Lobos), José Luis Zara (Carmen de Patagones), Mariano Barroso (9 de Julio), Mariano Uset (Coronel Rosales), Martín Yeza (Pinamar), Sebastián Abella (Campana), Pablo Petrecca (Junín), Héctor Gay (Bahía Blanca) y Manuel Passaglia (San Nicolás). Además, no se descarta la presencia de dirigentes que no gobiernan sus distritos y que estuvieron en jornadas anteriores como Agustina Ciarletta (San Fernando), Lucas Delfino (Hurlingham), Gastón di Castelnuovo (de Ituzaingó) y Evert Van Tooren (Esteban Echeverría).

Según pudo saber Letra P, los presentes aprovecharán el espacio para realizar una ronda de debates sobre la agenda municipal, la crisis económica, la inseguridad y la relación con el gobierno de Axel Kicillof, que -muchos afirman- está en buena sintonía e intercambio político, pero que pretenden reforzar a propósito de algunos pedidos de obras públicas y pago de deudas de periodos anteriores. Más allá de lo expresado formalmente en la convocatoria, el eje central de la rosca estará puesto en el próximo calendario electoral.

Los líderes territoriales buscarán dar “una fuerte muestra de unidad de cara a las elecciones de 2023”, sobre todo después de las tensiones que se reeditaron en la cúpula de la conducción nacional en su reunión en el Instituto Hannah Arendt, el espacio de la Coalición Cívica.

Como contó Letra P, pese al comunicado con el que rechazaron el ingreso de Milei a la coalición opositora, 24 horas después, la presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich, salió a desmarcarse del texto; dijo que haber mencionado al líder de La Libertad Avanza fue “un error total”. “Nosotros nos definimos por nosotros y no por los otros actores”, manifestó la exministra de Seguridad de la Nación en otro comunicado que envió a sus pares opositores. Aclaró que no creía “prudente” decidir sobre estos temas a más de un año de las elecciones, “cuando aún no están definidos los candidatos ni el programa de gobierno”. La queja quedó enmarcada en la postura que tanto Bullrich como Mauricio Macri venían tomando respecto de los autodenominados libertarios, con quienes buscaron en más de una oportunidad una alianza estratégica para evitar la fuga de votos por derecha.