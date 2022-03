Valenzuela: “No somos una ambulancia en busca de kirchneristas desencantados”

MORÓN (Corresponsalía Buenos Aires) El intendente Diego Valenzuela (Tres de Febrero) destacó la unidad de los jefes comunales del PRO en la provincia de Buenos Aires, quienes trabajan para agrandar la base electoral del partido amarillo, aunque puso algunos límites en ese proceso de expansión: “No somos una ambulancia en busca de kirchneristas desencantados”, dijo a Letra P durante el foro realizado en Morón, el segundo tras el realizado en febrero en Mar del Plata.

También podés leer Sembrar y sumar para expandir, la estrategia del PRO bonaerense para volver

Durante el encuentro, del que participaron una veintena de dirigentes macristas que gobiernan distritos y otros denominados sin tierra, es decir, quienes militan en municipios gobernados por el oficialismo, el vecinalismo o sus socios radicales, analizaron la actualidad política, económica y social de la provincia de Buenos Aires, exigieron la reapertura del Aeropuerto El Palomar, debatieron el traspaso de la Policía Local a los municipios y cuestionaron las medidas del gobierno para combatir la inflación.

“La idea es incorporar a dirigentes territoriales, capacitarlos y ayudarlos”, indicó Valenzuela a este medio, sobre la expansión de Propuesta Republicana para llegar más fortalecidos a la elección de 2023. “Podemos llegar a ganar 20 o 30 municipios más de los que tenemos”, se mostró optimista.

También podés leer Llamado a la unidad y advertencia de intendentes peronistas del conurbano

Respecto de cómo administrar los “matices políticos, ideológicos o de pertenencia” que hay dentro de la fuerza, estimó que “no es complicado” porque lograron un buen nivel de convivencia.

Este medio preguntó cómo van a decidir qué lugar debe ocupar cada dirigente en la contienda electoral. Valenzuela respondió: “Se va a procesar de manera ordenada dentro del mecanismo de la política: a veces, es una decisión que se toma en base a encuestas o en base a las últimas elecciones… no da lo mismo si un candidato ya ganó las últimas tres elecciones y en la última sacó cuarenta y pico (por ciento de los votos) que alguien que sacó quince. Al de quince hay que pedirle más y al de cuarenta hay que apoyarlo porque puede ganar la próxima. Y, de última, están las internas, donde también van a estar el radicalismo y la Coalición (Cívica), donde no puede haber acuerdo”.

-¿Juntos va en busca de peronistas desencantados?

-No estamos pensando en mover una ambulancia, no necesitamos un rejunte. Necesitamos un rumbo. Quien se sume, debe hacerlo en base a valores, a una idea. No somos una ambulancia en busca de kirchneristas desencantados.

Por último, cuestionó al Frente de Todos por su nivel de beligerancia interna. “Hay un acto de irresponsabilidad de sectores del gobierno que intentan desestabilizar al Presidente, votándole en contra, sacando comunicados”, indicó.