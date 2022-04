"La gestión de Llaryora es una copia de Larreta"

CÓRDOBA (Corresponsalía) Desde hace tiempo, Soher El Sukaria no esconde sus intenciones de gobernar la ciudad de Córdoba. Cuando decidió dedicarse a la política partidaria activa, se sumó a los equipos técnicos que escoltaron a Felipe Lábaque en lo que fue la primera irrupción del PRO en la capital provincial. La aventura culminó con el entonces presidente del club Atenas como vice de Ramón Mestre en su segunda gestión como intendente.

Quiso dar pelea en 2019, pero la implosión de Juntos por el Cambio (JxC) terminó con un espacio dividido que repartió militancias detrás de las candidaturas de Mario Negri, por un lado, y Luis Juez, por el otro. El resultado es conocido.

Ahora, retoma el desafío recorriendo los barrios y fortaleciendo alianzas con la dirigencia territorial, organizaciones sociales y referentes de la sociedad civil, con quienes mantiene un aceitado vínculo desde hace más de una década. “Por más que uno haya nacido en Córdoba, cuando empezás a recorrerla y a conversar con los vecinos, te empapás aún más de su historia y te enamorás aún más de ella”, dice la actual diputada nacional que intentará convertirse en candidata del espacio opositor en las elecciones de 2023.

-¿Cómo ve la ciudad, con el intendente Martín Llaryora consciente de que su proyección depende de la gestión?

-Hay un eje profundo en la idea de “gestión, gestión, gestión”. En eso veo una imitación de lo que hacen las gestiones del PRO. En la implementación de las políticas públicas, veo una copia en lo que hace Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires o lo que ha hecho María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora y el propio Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno porteño. No está bien ni mal, pero se hace copiando. El intendente supo interpretar que los vecinos necesitan respuestas. También tiene mucho marketing y todas las herramientas del Estado a disposición. No solo del municipio sino también de la provincia. Eso hace las cosas más simples.

-¿Cómo se derrota a ese esquema?

-Marcando lo que falta. Lo que el vecino más reclama tiene que ver con los problemas del día a día. Las obras de infraestructura son importantes, pero los dispensarios y los centros de salud siguen teniendo una atención deficiente. Por otro lado, la pandemia cambió la dinámica de la Ciudad y el centro ya no es el único punto neurálgico de la actividad. En los barrios más alejados, los vecinos se organizaron y se apropiaron de la gestión de sus espacios. Prestar atención a esas cosas es fundamental. Eso le falta al gobierno municipal. No se tienen en cuenta las políticas públicas destinadas a que la gente se sienta contenida, más allá de las obras y más allá de los servicios.

-¿Cómo se resolverán las candidaturas de JxC?

-Estableciendo reglas claras y entendiendo que ningún espacio de los que conformamos JxC puede hacerse acreedor de la marca. Tenemos que ser responsables y hacernos cargo de las demandas de los cordobeses. A veces creemos que tenemos la verdad absoluta y que criticando a quienes gobiernan va a alcanzar para ganar una elección. No es así. Hay que dejar de lado los personalismos, porque las respuestas la tienen los vecinos. Tenemos la obligación de escuchar.

-¿Cómo ve al PRO en ese desafío?

-Tenemos más de 10 años en Córdoba. Trabajo para que podamos crecer en representación en toda la provincia. La mayoría llegamos desde espacios no relacionados con lo partidario, ni con pasados familiares sobre los cuales apoyarnos. Entiendo que la ciudadanía no vota a quién no conoce y por eso tenemos el desafío de comprometernos, acercarnos a los vecinos y trabajar mucho. Tenemos que seguir generando liderazgos sociales fuertes de cara a la ciudadanía, porque si no entendemos a la política pública como un servicio, no tiene ningún sentido participar de un espacio político.

En la calle. Soher El Sukaría quiere ser la candidata a intendenta de JxC en la capital cordobesa

-¿Qué peso tiene la estrategia nacional en la discusión local?

-La incidencia va a estar siempre, porque este es un espacio nacional, pero depende de nosotros que el trabajo en el territorio y en la provincia sea lo más representativo de ese proyecto de país. Con lo mal que está el país, todos los partidos miran a la centralidad, para ver de qué somos capaces para recuperar, cambiar y transformar el Gobierno. En ese marco, tenemos que trabajar para ser parte del gobierno en cada una de las provincias argentinas.

-¿Es posible que JxC compita contra el peronismo en Córdoba pero que haya un acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti a nivel nacional?

-Dependerá de los acercamientos a nivel nacional y de cómo se vaya desarrollando la coyuntura. Hay que ver si se aceleran o no los procesos, porque hoy la institucionalidad parece estar quebrada y tenemos que cuidar a la democracia. No se trata de que el PRO esté detrás de Schiaretti. Acá vienen Gerardo Morales, Facundo Manes y otros dirigentes porque hay una preocupación por cómo está el país. Los dirigentes políticos tenemos que ser responsables y trabajar sobre un conjunto de coincidencias básicas o la Argentina va a estar en un grave riesgo.

-¿Le sorprendió la foto de Macri con Donald Trump?

-Para nada. Mauricio es auténtico, no fuerza las cosas ni está pensando en proyecciones personales. Son dos expresidentes que se juntan a conversar y que se conocen desde hace mucho tiempo. La foto da cuenta de eso, Mauricio no quiere nada para sí. Sigue trabajando para que los argentinos vivamos mejor.

-¿Ve a Macri candidato en 2023?

-Hoy, no. Está más preocupado por la situación del país y en mantener la unidad de JxC que por su propio nombre. Ahora, si quisiera ser candidato, está en su legítimo derecho. Es el creador del espacio en el que yo decidí involucrarme. Hoy no lo veo como candidato pero, de todos modos, podría suceder.