A la cabeza: Schiaretti conduce la cruzada cordobesa contra las retenciones

En el gobierno de Córdoba nadie se sorprendió cuando la Casa Rosada decidió oficializar el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja. Por eso el rechazo del gobernador Juan Schiaretti fue rápido y contundente. Desde hace tiempo viene observando una serie de movimientos al interior de la cartera que conduce Julián Domínguez que no hizo otra cosa que horadar, aún más, la relación entre ambas administraciones. Tampoco hubo sorpresa entre la dirigencia agropecuaria, que expresó un “profundo enojo” tras los anuncios que consideran “otra burla” hacia el sector que, según entienden, le pega de lleno "al corazón productivo de la provincia y del país". La oposición al cordobesismo se manifestó en términos similares y, entonces, la cruzada contra las retenciones se convirtió en una causa provincial.

Mientras el ruralismo se apega al comunicado de la conducción nacional de la Mesa de Enlace, espera una “posición fuerte” de la oposición. “Acá no van a poder subir las retenciones por decreto, así que es el momento de que quienes nos vinieron a pedir los votos el año pasado actúen de la forma en que deben hacerlo”, dicen en el sector agrario, mientras presumen de tener “el cuero duro” y analizan minuciosamente los pasos a seguir. Por ahora, no se estudia ninguna medida de fuerza. “La intención es no tener que llegar a esa instancia”, aseguran.

En la oposición cordobesa, el senador Luis Juez definió a la medida como “una locura” producto de “una mirada muy ideologizada de lo que la Argentina necesita”. Para el jefe del bloque Evolución Radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, “el Gobierno da manotazos de ahogado y aplica medidas recaudatorias sin sustento, y no en el marco de un plan”.

Gregorio Hernández Maqueda, líder de la Coalición Cívica mediterránea, acusó al Gobierno de “expoliar al campo”, y la diputada del PRO Soher El Sukaría consideró que “la medida le pega de lleno al corazón productivo” de Córdoba y pidió dejar de “asfixiar y saquear a quienes producen, invierten y generan trabajo”. En el tuit con el que tomó posición sobre el tema, la diputada también advirtió que en el Gobierno “se pasean por las rurales de todo el país, después pegan la vuelta a Puerto Madero y hacen todo lo contrario”. Así, se alinean los planetas.

La advertencia de El Sukaría coincide con la crítica cordobesista con respecto a cierta “contradicción” entre la medida, que entienden “anticipa un movimiento sobre el esquema de retenciones”, y lo conversado en las diferentes instancias de diálogo con las autoridades nacionales. “Siempre negaron el aumento de las retenciones”, señalan puertas adentro de la cartera provincial de Agricultura y Ganadería y recuerdan que “todas las medidas que se fueron anunciando en el Consejo Federal Agropecuario van en la dirección contraria”. “Incluso el proyecto de Ley Agroindustrial establece un esquema de incentivos generales que, si bien no toca el tema retenciones, parte del presupuesto de que eso no se iba a tocar”, señalan con el descontento que comparten con el grueso de las organizaciones productoras del centro del país.

En el análisis del oficialismo cordobés, la interna del Frente de Todos y “un profundo desconocimiento” del sector productivo termina por generar la ambivalencia entre lo que se pregona como intenciones y lo que se termina determinando con las políticas que se aplican. La contradicción también se le remarca a la oposición. “Mauricio Macri se comprometió a eliminar las retenciones en plena campaña, hizo un anuncio según el cual iba a reducir las retenciones a la soja y eliminar las del trigo y el maíz, pero cuando necesitó la plata, las puso de nuevo. Sostuvo esa política hasta el último día de mandato. Hoy muchos de los que hablan tienen que tener en cuenta que ellos fueron parte de esta situación y no pueden desentenderse de eso”, señalan y apuntan hacia la vereda de enfrente.

Según dijo el propio ministro de Agricultura cordobés, Sergio Busso, a Letra P, “hay que fijar reglas del juego claras. Eso se consigue con una ley que trascienda a los gobiernos. Nosotros vamos a llevar al Congreso un proyecto en el que se establezca una reducción gradual de las retenciones a cuenta de Ganancias, que es lo que corresponde a un sistema tributario progresista”. “Hay que hacer que pague más quien más gana, y no que haya una retención bruta que se aplica incluso a quienes están perdiendo plata”, señala. Busso consideró "una locura" que tengan que pagar retenciones quienes sufrieron pérdidas por la sequía, porque "terminan perdiendo plata” a pesar del valor en alza de las commodities.

Ese proyecto, prometido en la campaña del 2021, ya está listo y será uno de los puntales sobre los que los representantes nacionales de Córdoba Federal insistirán una vez resuelta la discusión en torno al acuerdo con el FMI. Habrá que ver cuál es el nivel de consenso que se podrá alcanzar con el interbloque de JxC, que también tiene un proyecto referente a los derechos de exportación redactado por el exministro del área Ricardo Buryaile, que para el cordobesismo “no soluciona los problemas de fondo”.

El rechazo a los anuncios nacionales también tendrá un capítulo en la Legislatura provincial. Este lunes, el titular del bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, presentó un proyecto para que la Unicameral exprese su "absoluto rechazo” a la resolución aprobada el domingo. El jefe del bloque oficialista, Francisco Fortuna, acusó a Domínguez de incumplir “su compromiso de no cerrar exportaciones” y anticipó “un aumento de las retenciones”. “Un gobierno sin imaginación y sin palabra, solo produce hechos que agravan la decadencia”, escribió el legislador peronista en Twitter. Exceptuando un posible rechazo desde las dos bancas de la izquierda y la abstención del par de referentes que responden a Carlos Caserio, nada hace suponer que haya demasiada oposición a ese rechazo.