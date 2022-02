Caserio defiende su bastión y desafía a Schiaretti: "Vamos a ganar en Punilla"

“No tengo dudas de que vamos a ganar”. La frase de Carlos Caserio sobre las elecciones del Partido Justicialista (PJ) cordobés en el departamento Punilla no deja lugar a dudas respecto de las razones que derivaron en los últimos movimientos en el bloque legislativo de Hacemos por Córdoba y que significaron la separación de una legisladora y un legislador que responden a su sector político en la Unicameral cordobesa: Mariana Caserio y Miguel Maldonado.

Por sus propias características, Punilla tal vez sea el hervidero mayor de la discusión interna del peronismo de Córdoba, un animal bifronte que descuenta los días para el cierre de listas que terminarán por definir las internas partidarias que tendrán lugar el próximo 27 de marzo. Titular del PJ cordobés hasta el surgimiento del Frente de Todos, Caserio jugará en su pago chico un partido especial. No obstante, si bien hay distritos en los que podrían darse otras disputas, lo cierto es que el enfrentamiento entre el espacio más cercano al Gobierno y los sectores alineados con el schiarettismo no se terminará de plasmar del todo en la puja partidaria cordobesa.

“Hace 30 años que conducimos el partido en el departamento y eso nos da una legitimidad que nos permite mirar a los peronistas de frente con la certeza de que estamos hablando entre iguales”, dice Caserio a Letra P, mientras que anticipa que en las próximas horas se terminarán de definir las listas que representarán a su espacio en “todos los distritos del departamento”.

Según dice, “si el schiarettismo fuese a la elección solo con los afiliados peronistas, no tendría ningún tipo de chances”. Por eso, como viene señalando desde hace tiempo, el oficialismo provincial “convocó a tres personas por fuera del partido para enfrentarnos. Uno de ellos es Matías Montoto (intendente de Huerta Grande), que es un vecinalista que embalaron desde la provincia y ahora quiere hacerse peronista”. “No me parece necesariamente algo malo, pero hay que decir las cosas como son”, subraya el exsenador nacional.

Lo mismo señala para los casos de Gabriel Musso, el intendente socialista de Cosquín, y de Esteban Avilés, el exintendente de Carlos Paz y actual titular de la Agencia Córdoba Turismo, un hombre históricamente enfrentado a Caserio al que gran parte del peronismo filoalbertista le señala haber jugado abiertamente para el macrismo en 2019.

Gabriel Musso, el vicegobernador Manuel Calvo y Matías Montoto durante la última edición del Festival de Cosquín.

“Están afiliando a vecinalistas, independientes, radicales, empleados municipales y a todo al que se cruce para ver si pueden ganar”, advierte Caserio, que está a la espera del decreto que lo designe como vicepresidente del Banco Nación para “seguir trabajando a la par del Presidente en la tarea de transformar la Argentina”. “Yo estoy jugado con este proyecto, nos costó mucho ganarle a Mauricio Macri en 2019, no tengo ganas de volver a perder”, dice al hablar abiertamente de su compromiso con el Frente de Todos que, como lo ha repetido en reiteradas ocasiones, lo encontrará participando “donde el proyecto y el Presidente lo requiera”.

Convertido desde comienzos de la actual gestión como una de las referencias más importantes del FdT en la provincia, Caserio asume que 2021 fue “un año demasiado difícil” y que eso, en cierta manera, complicó las cosas para plantear una estrategia global para enfrentar al oficialismo local en la interna cordobesa. Aunque también asegura que “si llamás a cerrar listas en febrero, está claro que no hay muchas intenciones de fomentar la participación”. En ese contexto, el gobernadr Juan Schiaretti se convertirá en presidente del partido a finales de marzo y apenas si resta definir algunas cuestiones con respecto a algunas disputas departamentales.

En las horas previas al cierre del plazo para presentar candidaturas, fijado para el próximo lunes 28 (feriado nacional), se esperan novedades acerca de lo que pueda suceder en Marcos Juárez, Colón y General San Martín, en todos los casos con avances concretos en los mecanismos para garantizar la unidad. También, en menor medida, en Río Cuarto y centralmente en Calamuchita, donde el presidente del partido, Federico Alessandri, de licencia en la intendencia de Embalse por su participación en el Ministerio de Desarrollo Social, parece decidido a revalidar su poderío departamental.

En ese marco, Caserio habla con claridad a la hora de transparentar la ruptura. “La verdad es que nunca nadie planteó un acuerdo, porque las posturas son muy claras. Tampoco sé hasta qué punto es cierto lo del veto de Schiaretti a los dirigentes que formamos parte del FdT, a mí nunca me llamó nadie para advertirme de nada. El PJ provincial debe formar parte del peronismo nacional. Esa es la postura que siempre he defendido. Todos los peronismos están encolumnados con el Gobierno, pero Schiaretti no se suma porque eso le genera un conflicto en su arreglo con Macri”, afirma. A la vez, advierte que la imagen positiva del gobernador cordobés se sostiene “con gente que después vota a Juntos por el Cambio”. “Aunque no creo que esté contento con sostener un 25%”, chicanea el exsenador.