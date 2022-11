Cristina, ATR hacia 2023: también encabezará el acto del 17N en La Plata

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará este viernes en el congreso de regionales bonaerenses de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Lo hará ante 8000 personas, según confiaron desde la organización, y será la primera vez que encabece un acto político fuera del ambiente controlado del Senado, desde el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre. Mientras tanto, La Campora ya está organizando una celebración propia en pago conocido: el 17 de noviembre, Día de la Militancia, la expresidenta será la única oradora en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Con estas dos actividades agendadas en menos de un mes, el cristinismo buscará retomar la centralidad política que había agitado durante el alegato de la causa Vialidad y en pleno Vallas-gate, ante un gobierno que dice sentir ajeno. En el Senado, por aquellos días se había esbozado un calendario con apariciones quincenales de la vice. Los dos gatillazos en su cabeza pusieron los planes en pausa.

“El 99.9% (de los presentes) serán compañeros de la UOM”, señalan en el entorno de CFK al hablar del auditorio que la escuchará este viernes. Sin Máximo Kirchner, que prepara el congreso del PJ bonaerense para este sábado en Mar del Plata, entre los pocos invitados especiales confirmados figura el gobernador Axel Kicillof.

¿De qué hablará Cristina Kirchner? Es la pregunta del millón. En el Instituto Patria, sin embargo, dejan entrever qué no hará mención a ningún tema candente como, por ejemplo, la eventual eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Es un tema que debe discutir el Congreso”, se desligan con un argumento similar al de la Casa Rosada.

La respuesta del cristinismo no parece casualidad, ya que aprovecha para tirarle un palito a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. “Fue legisladora, sabe cómo funciona. El Congreso no va a tratar la Renta Extraordinaria solo porque el Gobierno lo diga”, señalan en el entorno de la vice ante el pedido de la vocera para debatir el proyecto que envió el exministro de Economía Martín Guzmán. “Las espadas legislativas del Ejecutivo deberían haberse movido para que el tema, que nunca fue bien explicado, no quedara cajoneado”, se quejan.

A pesar de los esfuerzos de Fernández para acercar posiciones con la vice, en el entorno de Cristina Kirchner no bajan los decibeles. Es más, saben que el 17 de noviembre el Presidente, aunque quisiera y fuera invitado, no estará en el acto de La Plata ya que esa noche estará volviendo de la Cumbre de G20 en Indonesia. Se enterará del discurso de su excompañera de fórmula recién cuando aterrice.