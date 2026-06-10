Federico Otermín, sobre CFK: "La condena principal es la proscripción, encerrarla es perversidad"

Al cumplirse un año de la condena contra la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de Lomas de Zamora y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, consideró que “la ‘justicia’ cumplió con el poder: sacarla a Cristina de la cancha”.
Al cumplirse un año de la condena contra la expresidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de Lomas de Zamora y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, consideró que “la ‘justicia’ cumplió con el poder: sacarla a Cristina de la cancha”.