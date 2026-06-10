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A UN AÑO DEL FALLO

Federico Otermín, sobre CFK: "La condena principal es la proscripción, encerrarla es perversidad"

El intendente de Lomas de Zamora aseguró que la justicia "sacó a Cristina de la cancha”. Encarcelamiento y ajuste, "la nueva experiencia de la derecha".

Por Letra P | Periodismo Político
CFK y Federico Otermín

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José Maldonado
Durante una jornada colmada de mensajes de dirigentes peronistas en respaldo a CFK, Otermín publicó un texto en sus redes sociales en el que afirma que "le impiden ser candidata (esa es la condena principal; encerrarla es perversidad)", y apuntó que "ese camino de proscripción no es nuevo" ya que tiene antecedentes "en la historia del antiperonismo".

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Federico Otermín: "Les va a salir mal de nuevo"

En este sentido, el también intregrante del Consejo Nacional del PJ aseguró que “si la experiencia anterior de la derecha fue ‘gradualista’ y salió mal, ahora intentan con el shock: ajuste brutal y encarcelamiento de la presidenta del principal partido de la oposición, pero les va a salir mal de nuevo”.

En este punto, el dirigente de Lomas de Zamora resaltó: “Algunos incluso ya se sorprenden cuando miran encuestas pero porque no hablan nunca con personales reales. A Cristina la quiere un montón de gente, que siente que simplemente ella los representa, que nunca los traicionó, aún con errores, por eso le impiden ser candidata, esa es la condena principal; encerrarla es perversidad”.

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“Incluso, parecen tener algo con junio para el daño; parece que tendremos nuevos oktubres”, añadió Otermín y cerró con un mensaje para la militancia: “Las buenas ya van a venir. Fuerza Cristina, fuerza Argentina!”.

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