Voltear las PASO, un puzzle legislativo difícil de armar para el oficialismo

El proyecto para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que presentó este miércoles el diputado rionegrino Luis Di Giácomo empuja a los dos principales bloques del recinto de la Cámara baja a tomar definiciones clave. La primera se evidenciará cuando la titular del cuerpo, Cecilia Moreau, decida a qué comisiones girará el texto. Hasta ahora el oficialismo no accionó y para la semana que viene se esperan jornadas de hiperactividad en comisiones. Hasta que no se concrete esa decisión parlamentaria, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) buscarán ordenar los debates internos, porque ninguna de las dos principales fuerzas del recinto tienen una posición común hacia sus entrañas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Al período de sesiones ordinarias de este año le quedan 30 días prorrogables por el Ejecutivo. La propuesta que impulsó el legislador acompañado por su compañero Agustín Domingo, junto a los aliados misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, plantea la anulación de las PASO y el destino específico del costo a programas de asistencia en materia de consumo de drogas y discapacidad. Ese punto implicaría que el proyecto sea girado a tres comisiones que controla el oficialismo: Legislación General, que conduce Lucas Godoy; Asuntos Constitucionales, encabezada por Hernán Pérez Araujo; y Presupuesto, en manos de Carlos Heller.

Cuando Moreau decida enviarles el proyecto comenzará la definición de los tiempos. Restará elegir la metodología de trabajo para las comisiones. Si articulan un plenario de las tres, quedará claro que hay una decisión de avanzar y llegar a un resultado antes de fin de año. Si es una sucesión de reuniones y dictámenes, será el anticipo de una larga peregrinación que podría quedar sólo en gestos. Es una de las posibilidades que más entusiasma a los integrantes del FdT que no quieren derogar las PASO, como a parte de la Casa Rosada, donde hicieron saber que el presidente Alberto Fernández prefiere ganar tiempo sin llegar a ninguna definición concreta, pero dejar rodar el debate.

También podés leer ¿PASO sí o PASO no?

Las sospechas sobre un operativo "procastinador" empujado desde Balcarce 50 aumentarán en la medida que Moreau no defina los giros del proyecto de Di Giácomo. El Presidente dijo esta semana que las PASO son un muy buen instrumento, pero el diputado Máximo Kirchner asumió que no hay una posición común en el FdT y habló de la posibilidad de retrasarlas y realizarlas un mes antes de las generales, en vez de los 80 días actuales. Las posiciones reflejan que Fernández, como titular del PJ Nacional, quiere mantenerlas cómo están, pero Máximo, en calidad de presidente del PJ bonaerense, ofrece una salida intermedia, sin enterrarlas pero haciéndole retoques. En el medio el ministro del Interior, Eduardo De Pedro dijo que muchos gobernadores e intendentes que tratan de convencer al Presidente de que las suspensa o elimine.

Las tres opciones impactan directamente dentro del bloque oficialista, conducido por Germán Martínez. El Movimiento Evita ya reclamó mantener las PASO y dentro del bloque serán defendidas por sus diputados Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli. La CGT hizo el mismo planteo porque lanzó su propio espacio político y resta saber qué harán los diputados de origen gremial. En el caso de la veintena de legisladores y legisladoras que responden a la organización La Cámpora también retumba el debate si ratificar o poner en duda la norma que ideó Néstor Kirchner y que Cristina Fernández de Kirchner promulgó como ley en 2011.

También podés leer PASO no: aliados del FdT presentaron un proyecto para derogarlas

A ese puzzle se suman los representantes peronistas cuyos gobernadores no quieren las PASO o ya las anularon. Los oriundos de La Rioja, que responden a Ricardo Quintela, anticiparon que presentarán un texto en el mismo sentido. En la docena de bancas del massismo esperarán las señales de Moreau, pero saben con claridad que el proyecto de Di Giácomo tiene el auspicio y respaldo del ministro de Economía Sergio Massa, que no quiere las primarias y acordó con un aliado estrecho, como el senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Es el jefe de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que gobierna la provincia y el impulsor formal de una iniciativa que el massismo no presentó desde el bloque del FdT para evitar mostrar divisiones internas.

El escenario opositor

En Juntos por el Cambio buscarán ordenar a todos sus integrantes detrás del rechazo cerrado a cualquier cambio. Sin embargo, el proyecto de Di Giácomo está basado en uno similar impulsado por el diputado macrista Pablo Tonelli, que propone desde hace años la eliminación de las PASO y volver al sistema de internas partidarias. En el radicalismo, ante las consultas de Letra P, anticiparon que no abrirán ninguna negociación porque estiman que el oficialismo no va a cumplir con los eventuales acuerdos. Se desconoce si será la misma posición del cisma de 12 diputados que forman parte de Evolución Radical. Los 11 integrantes de la Coalición Cívica también se negarán a apoyar.

En el PRO apelarán a la disciplina partidaria. El presidente del bloque, Cristian Ritondo, sostuvo los argumentos que pondrán a prueba para poner a todo el interbloque contra los cambios que impulsa Di Giácomo. "Los cuatro diputados que presentaron el proyecto para suspender las PASO deberían dedicarse a que se debata la ley de alquileres en el Congreso y los temas que le interesan y preocupan a la gente como pobreza, inflación y falta de trabajo", le dijo a Letra P. "A los argentinos no se les puede cambiar las reglas electorales a menos de un año de votar. Y mucho menos modificar el sistema electoral por la necesidad que tiene el oficialismo de disputar sus internas. Hay muchos otros temas más urgentes que le interesan a la sociedad y no tienen que ver con las PASO", insistió.

También podés leer Patean el impulso de la suspensión de las PASO para no embarrar el Presupuesto

Surgió un matiz en el PRO de la mano del santafesino Luciano Laspina. "Aviso al Frente de Todos: si traen la discusión de las PASO, tenemos los votos para incorporar la Boleta Única, ya que hay consenso con casi todos los bloques opositores, incluso con los que quieren derogar las PASO. Hay firmados varios comunicados. Hagan bien la cuenta electoral", advirtió por Twitter. "Diputados ya votó un proyecto de boleta única que está frenado en el Senado. Ahora podríamos incorporarlo al proyecto del oficialismo", escribió el diputado macrista para recordar que, si se habilita el debate electoral, buscarán poner todas las cartas sobre la mesa y entorpecer el trámite todo lo posible.