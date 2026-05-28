Legislatura bonaerense: Diputados vuelve a sesionar con el enroque en LLA y un reclamo por zona fría

La Legislatura bonaerense retomará su actividad. La Cámara de Diputados de Buenos Aires volverá a sesionar luego de tres meses y una fuerte disputa del peronismo por la conformación de las comisiones. Uno de los temas centrales será la materialización del acuerdo interno de La Libertad Avanza para enrocar sus autoridades de bloque y del cuerpo.

La única sesión de la cámara baja en lo que va del año fue el 24 de febrero, cuando Diputados modificó la integración de las comisiones y creó la de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Paradójicamente, esa comisión terminó por tensar la interna oficialista: el kirchnerismo logró imponer a Micaela Olivetto frente al sector de intendentes que impulsaba a Marcela Basualdo .

Antes, el peronismo acordó repartir las principales comisiones entre sus distintas corrientes internas: Asuntos Constitucionales y Justicia quedó para Lucía Iañez , del kicillofismo; Presupuesto e Impuestos para Juan Pablo De Jesús , del kirchnerismo; y Legislación General para Rubén Eslaiman , del Frente Renovador. Finalmente, Reforma Política -otra de las áreas que trabó las negociaciones durante meses- quedó en manos del Movimiento Derecho al Futuro, con la diputada Ana Luz Balor .

El enroque en La Libertad Avanza

Como adelantó Letra P, este jueves se materializará el acuerdo al que llegaron dos de los espacios de LLA. Juan Osaba, vicepresidente de la cámara que responde al armado de Sebastián Pareja, se mudará a la jefatura del bloque para dejar su lugar al titular de esa bancada hasta hoy, Agustín Romo. Fue una negociación que comenzó luego de las elecciones provinciales del año pasado, en las que el espacio de Karina Milei logró sumar una gran cantidad de bancas y relegó al de Santiago Caputo, su rival interno.

El mes pasado se terminó de sellar el acuerdo y sólo restaba que se oficializara en una sesión. En ese momento destacaron que hubo conversaciones con Romo para afinar los detalles de los cambios y que hubo buena recepción por parte del hombre de San Miguel: “Todos de acuerdo”, afirmaron. Luego se inició una transición en buenos términos entre los legisladores. Así, Osaba quedará al frente de un bloque de 20 miembros, aunque puertas adentro admiten un clima de desgaste y tensión.

Osaba Juan Osaba y Agustín Romo.

Aunque buena parte de la bancada asumió en diciembre y tuvo escasa actividad legislativa, en el bloque admiten problemas de articulación interna. De los 20 diputados, 12 responden a Pareja, dos a Caputo, cuatro a Patricia Bullrich, una a Carolina Piparo y otro mantiene autonomía. En ese contexto, administrar las tensiones entre los distintos sectores no resultó sencillo y algunos dirigentes sostenían que la conducción no debía quedar atada de manera rígida a ninguna tribu interna. De todos modos, el parejista Osaba será formalizado este jueves como jefe de bloque.

Bloque especial por zona fría

El resto de la sesión transitará con algunos proyectos de declaración y otros que tomarán estado parlamentario para luego ser tratados en las comisiones ya conformadas. También se adelantó que habrá un bloque especial para tratar el tema zona fría, que el gobierno nacional quiere eliminar.

De hecho, este miércoles representantes legislativos e intendentes se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y resolvieron impulsar un “frazadazo” frente al Senado de la Nación el día en que se trate el proyecto que reduce el régimen y excluye a 94 distritos bonaerenses. Según estimaciones oficiales, la medida podría derivar en aumentos de hasta el 100% en las tarifas de gas para cinco millones de usuarios de la provincia.