Repartos con freno de mano

Pablo Moyano y una protesta de "brazos caídos": reclaman bono a Coca-Cola sin chocar con la reforma laboral

Camioneros endurece un pedido a fábricas de bebidas. Trabajo a reglamento en vez de paro para evitar conciliación y judicialización. El Gobierno no interviene.

Por Francisco Aristi
Hugo y Pablo Moyano mantienen trabajo a reglamento para reclamarles a Coca Cola, Quilmes y CCU

Hugo y Pablo Moyano mantienen "trabajo a reglamento" para reclamarles a Coca Cola, Quilmes y CCU

Captura de redes

El sindicato de Camioneros, conducido por Pablo Moyano y Hugo Moyano, profundizó el trabajo a reglamento de repartidores de aguas, gaseosas y cervezas en reclamo de un bono por presentismo y aumentos adicionales del salario de trabajadores de Coca-Cola, Quilmes y CCU, que genera desabastecimiento en comercios. Una protesta de baja intensidad en la que el Gobierno no se mete.

Notas Relacionadas
Hugo Moyano (h). 
ENTREVISTA

Hugo Moyano (h): "El Gobierno miente para debilitar a los sindicatos y poner de rodillas a los trabajadores"

Por 
Letra P | Gabriela Pepe
Gabriela Pepe

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa) le pidió al ministro de Trabajo, Julio Cordero, que se ocupe de mediar en el conflicto, pero la respuesta fue: “No podemos intervenir porque no hay conflicto; si es trabajo a reglamento, no hay medida de fuerza”.

coca-cola-pablo moyano

Los camioneros distribuidores de bebidas restringieron sus tareas a lo que indica el convenio colectivo: hacen un solo viaje por jornada, bajan la mercadería sólo si encuentran un lugar para estacionar y vuelven a los depósitos con entre el 20% y el 50% de la carga que debían distribuir.

Pablo Moyano hackea la reforma laboral

Las empresas socias de Cadibsa advirtieron: “El reclamo impulsado por el Sindicato de Choferes de Camiones está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”. Consultado por Letra P, el representante de una de las cerveceras afectadas aseguró: "La rama de camioneros de aguas y gaseosas están pidiendo incrementos fuera de la pauta acordada".

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, confirmó en InfoCamioneros: “Estamos reclamando el pago del presentismo y el aumento de los adicionales, y no hemos tenido respuestas. Estamos frente a la irresponsabilidad de Quilmes, Coca-Cola y CCU, que distribuye Schneider, y ellos son los culpables en caso de que haya desabastecimiento de cerveza, agua, gaseosa o vino”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgt_camioneros/status/2059705528939647431&partner=&hide_thread=false

“Los empresarios están agrandados, sobre todo las multinacionales, desde la aprobación de la reforma laboral. Espero que no se les ocurra llevar adelante ninguna acción porque se paraliza toda la actividad; esta lucha es hasta que se logre el objetivo y no se detiene, como siempre hace Camioneros”, dijo Moyano.

Trabajo a reglamento para equiparar la inflación

El dirigente sindical detalló que están reclamando aumentos en los montos adicionales al sueldo de los choferes que distribuyen bebidas y de los ayudantes que los acompañan en los camiones: “Quilmes paga el presentismo y Coca-Cola no lo hace”, resumió.

El hijo de Hugo Moyano reclama que Quilmes pague el premio por asistencia al personal en la fábrica y en sus depósitos, pero deja afuera de ese beneficio a los choferes que están contratados por centros concesionarios externos, eso genera dos categorías de trabajadores en una misma firma.

moyano coca-cola desabastecimiento

El sindicalista afirmó que el plan de lucha se está desarrollando “en un contexto de país en el que se toman medidas contra los trabajadores. El aumento que reclamamos es para equiparar o superar la inflación que dibuja el gobierno de Milei”.

La discusión paritaria de Camioneros tiene fecha para agosto. En marzo, el gremio acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 10,5% para el semestre marzo-agosto, a través de un esquema que contempla aumentos mensuales escalonados: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto.

Temas
Notas Relacionadas
Los Neuss se quedaron con la hidroeléctrica Cerros Colorados
Represas con nuevos dueños

Milei quiere evitar la "ley Moyano" en la privatización de las hidroeléctricas del Comahue

La norma dispone que los trabajadores cobren indemnizaciones, aunque mantengan la relación laboral. Los Neuss se quedaron con la usina que fue a desempate.
Héctor Daer, Hugo Moyano y Huguito Moyano, de la CGT, con Axel Kicillof
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Hugo Moyano y Daer consolidan su alianza con Kicillof: tour de actos con cierre en La Plata

La reunión selló el compromiso sindical con la campaña. La CGT programó actos territoriales en Mar del Plata, Moreno y Lomas antes del cierre.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Malena Galmarini
¿ARRANCA O NO ARRANCA?

Reparto de comisiones en el Senado bonaerense: gana el massismo y LLA ocupa el lugar del PRO

Por  Juan Rubinacci
Axel Kicillof
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Kicillof ensancha su espacio político: los próximos cuatro pasos del camino a 2027

Por  Macarena Ramírez
Abel Furlan en el abrazo simbólico a la UOM
GREMIOS EN PIE DE GUERRA

Con la UOM intervenida, Abel Furlán lanza su plan de resistencia y busca el paraguas de la CGT

Por  José Maldonado
Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
CONTABILIDAD CREATIVA

Las patas cortas del superávit

Por  Marcelo Falak