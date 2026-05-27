Pablo Moyano y una protesta de "brazos caídos": reclaman bono a Coca-Cola sin chocar con la reforma laboral

El sindicato de Camioneros, conducido por Pablo Moyano y Hugo Moyano , profundizó el trabajo a reglamento de repartidores de aguas, gaseosas y cervezas en reclamo de un bono por presentismo y aumentos adicionales del salario de trabajadores de Coca-Cola , Quilmes y CCU , que genera desabastecimiento en comercios. Una protesta de baja intensidad en la que el Gobierno no se mete.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol ( Cadibsa ) le pidió al ministro de Trabajo, Julio Cordero , que se ocupe de mediar en el conflicto, pero la respuesta fue: “No podemos intervenir porque no hay conflicto; si es trabajo a reglamento, no hay medida de fuerza”.

Los camioneros distribuidores de bebidas restringieron sus tareas a lo que indica el convenio colectivo: hacen un solo viaje por jornada, bajan la mercadería sólo si encuentran un lugar para estacionar y vuelven a los depósitos con entre el 20% y el 50% de la carga que debían distribuir.

Las empresas socias de Cadibsa advirtieron: “El reclamo impulsado por el Sindicato de Choferes de Camiones está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”. Consultado por Letra P , el representante de una de las cerveceras afectadas aseguró: "La rama de camioneros de aguas y gaseosas están pidiendo incrementos fuera de la pauta acordada".

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, confirmó en InfoCamioneros: “Estamos reclamando el pago del presentismo y el aumento de los adicionales, y no hemos tenido respuestas. Estamos frente a la irresponsabilidad de Quilmes, Coca-Cola y CCU, que distribuye Schneider, y ellos son los culpables en caso de que haya desabastecimiento de cerveza, agua, gaseosa o vino”.

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El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó contra las grandes multinacionales Coca-Cola, Quilmes y CCU en el décimo día que se trabaja a reglamento como medidas de fuerza de los trabajadores de la Rama de Aguas y Gaseosas.

"Se siguen… pic.twitter.com/pPvcWX2VfI — Infocamioneros (@cgt_camioneros) May 27, 2026

“Los empresarios están agrandados, sobre todo las multinacionales, desde la aprobación de la reforma laboral. Espero que no se les ocurra llevar adelante ninguna acción porque se paraliza toda la actividad; esta lucha es hasta que se logre el objetivo y no se detiene, como siempre hace Camioneros”, dijo Moyano.

Trabajo a reglamento para equiparar la inflación

El dirigente sindical detalló que están reclamando aumentos en los montos adicionales al sueldo de los choferes que distribuyen bebidas y de los ayudantes que los acompañan en los camiones: “Quilmes paga el presentismo y Coca-Cola no lo hace”, resumió.

El hijo de Hugo Moyano reclama que Quilmes pague el premio por asistencia al personal en la fábrica y en sus depósitos, pero deja afuera de ese beneficio a los choferes que están contratados por centros concesionarios externos, eso genera dos categorías de trabajadores en una misma firma.

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El sindicalista afirmó que el plan de lucha se está desarrollando “en un contexto de país en el que se toman medidas contra los trabajadores. El aumento que reclamamos es para equiparar o superar la inflación que dibuja el gobierno de Milei”.

La discusión paritaria de Camioneros tiene fecha para agosto. En marzo, el gremio acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 10,5% para el semestre marzo-agosto, a través de un esquema que contempla aumentos mensuales escalonados: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto.