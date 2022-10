Patean el impulso de la suspensión de las PASO para no embarrar el Presupuesto

A menos de una semana de que el diputado rionegrino Luis Di Giácomo anunciara que iba a presentar un proyecto de ley para eliminar las PASO, el texto todavía no ingresó a la Cámara baja y, según confiaron en su entorno a Letra P, no lo hará hasta que haya concluido el debate por el Presupuesto 2023. El amague multiplicó las expectativas de dirigentes oficialistas que siguen juntando masa crítica para sacar a las primarias del calendario electoral del año próximo. Se reúnen, llaman y sondean alternativas en reserva, pero todavía no se animaron a tirar la primera piedra porque saben que en el Frente de Todos (FdT) no hay una posición unificada.

La demora confirmó que la amenaza velada de Juntos por el Cambio (JxC) surtió el efecto deseado. El oficialismo no quiere que se le crucen dos cables de alta tensión política como el debate del plan de cuentas nacionales para el año próximo y algún cambio en el cronograma electoral que se avecina.

La oposición anticipó que no acompañaría el debate presupuestario que escucha mansamente desde la semana pasada. La advertencia llegó luego del anuncio de Di Giácomo, legislador de una fuerza provincial que mantiene una relación esquiva con el oficialismo, pero mucho menos distante que la vivida con Mauricio Macri. El frente Juntos Somos Río Negro (JSRN) gobierna la provincia desde 2015. El Ejecutivo es conducido por la gobernadora Arabela Carreras, pero el negociador político es su antecesor y actual senador Alberto Weretilneck.

Según pudo reconstruir este portal, el proyecto de Di Giácomo es parte de una discreta negociación entre el exgobernador patagónico y el ministro de Economía, Sergio Massa. El extitular de la Cámara baja es otro de los socios del FdT que está empeñado en extirpar a las primarias del horizonte electoral que se avecina. No es la primera vez que lo hace. Ya lo intentó durante la pandemia. Esta vez no hay chances de que su tropa pueda presentar un proyecto propio dentro del bloque oficialista que conduce el rosarino Germán Martínez. Ante ese rompecabezas, el jefe del Palacio de Hacienda echó mano a una relación política que viene cultivando desde condujo Diputados, pero que tuvo una inflexión clave en 2014, cuando recibió el respaldo de Weretilneck a su candidatura presidencial bajo el signo del Frente Renovador y luego fue derrotado en los comicios que ganó Mauricio Macri.

Los vínculos del Frente Renovador con el rionegrismo datan de aquellos años previos a la reunificación del panperonismo. Nunca decayeron. Se profundizaron a partir de 2019 cuando Massa asumió la presidencia de la Cámara baja. En Viedma reconocen que el lazo es de confianza mutua y le reconocen los viajes que hizo el tigrense en los peores momentos para respaldar los reclamos de obras postergadas y buscar su ejecución. Fue la base práctica de una coincidencia común que creció con los años y ahora es parte de una sociedad que buscará enterrar las primarias.

En Río Negro ya derogaron las primarias provinciales. Las próximas elecciones ejecutivas serán el 16 de abril sin PASO locales. El esquema previsto continuará cumpliendo con el mandato constitucional de no realizarlas en forma simultánea con las nacionales. Con ese contexto provincial, el planteo de Di Giácomo no encierra grandes costos políticos a nivel nacional, salvo cuando la principal coalición opositora sale a repudiar cualquier cambio en el mecanismo electoral y lo considera un ataque a la democracia.

“Me parece que te apuraste mucho”, fue la frase que escuchó Di Giácomo la semana pasada, luego de anunciar la presentación del proyecto. Algunas fuentes sostienen que fue Massa quien realizó el llamado y otros involucrados aseguran que la señal fue transmitida por un emisario del ministro de Economía, que no pudo ocultar su sorpresa porque no esperaba que el anticipo surgiera cuando estaba presentando el proyecto de Presupuesto 2023. No hubo molestia en el quinto piso del Palacio de Hacienda, pero sí un pedido de estirar los tiempos para evitar que el intento de quitar las PASO se derrumbe debajo de la negociación por el Presupuesto.

Este fin de semana el presidente Alberto Fernández viajó a Rio Negro para encabezar la entrega de viviendas, entre otros actos oficiales. En el medio del viaje se incrementó la tensión en Villa Mascardi y Carreras salió con los tapones de punta para reclamarle respuestas urgentes al Gobierno. El Presidente tuvo una reunión a solas con Carreras en la que hablaron sobre el conflicto mapuche. Ahí le habría anticipado el operativo de fuerzas federales que reprimió este martes y desalojó el predio ocupado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. El menú también habría incluido qué hacer con las PASO, pero el encargado de ordenar el operativo fue Massa. La ofensiva terminó de redefinirse este martes por la noche, cuando la administración de Carreras le agradeció a Fernández el envío de las tropas federales que le reclamaba hace meses.