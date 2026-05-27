Reparto de comisiones en el Senado bonaerense: gana el Frente Renovador y LLA ocupa el lugar del PRO

A días del comienzo del sexto mes del año, la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario , publicó el decreto rectificatorio con la conformación de todas las comisiones permanentes . En el listado, subieron las acciones del Frente Renovador (FR), que se quedó con presidencias clave, y de La Libertad Avanza (LLA), que recibió lo que pretendía.

Hace quince días se conoció el decreto con los nombres de casi todas las comisiones, lo que generó una fuerte discusión hacia adentro del peronismo, que tiene un bloque variopinto con 24 bancas. También hubo disconformidad en la oposición, sobre todo en el mileísmo, que pretendía recibir más por ser el principal bloque opositor.

Tras una semana de incertidumbre, este miércoles se cristalizó el acuerdo al que llegaron el FR, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el kirchnerismo. Así, el kicillofismo logró quedarse con la comisión de Legislación General, la única por la que luchó frente a los sectores internos que presionaron para conseguir sillas en otras áreas clave.

La Cámpora, el MDF y el Frente Renovador, todo OK

El kirchnerismo logró torcer la historia y presidirá Asuntos Constitucionales y Acuerdos, a través de Emmanuel González Santalla. Es la comisión por la que deben pasar los pliegos para las designaciones en la Justicia.

En principio, si bien el camporista figuraba como integrante, se especuló con que Malena Galmarini ocupara el primer lugar. Finalmente, la senadora estará a cargo de otra comisión clave: Reforma Política. Es un espacio determinante para cualquier cambio en la agenda electoral.

El massismo también presidirá Presupuesto, otra de las comisiones importantes que hasta ahora había estado en manos de Marcelo Feliú. Ocupará el lugar Valeria Arata. Además, Marcos Pisano estará al frente de Transporte, otra de las áreas que el massismo buscaba controlar. Una versión indica que, en el encuentro que mantuvieron hace diez días, Galmarini y Magario acordaron que la tigrense asumiera la vicepresidencia segunda, hoy a cargo de la kicillofista Ayelén Durán. Eso deberá materializarse en una sesión que, al cierre de esta nota, no tenía convocatoria realizada.

Con Legislación General, el MDF se asegura el espacio para debatir proyectos clave, una obsesión que tenía el sector y por el que no negoció con las otras tribus. De hecho, fue una de las primeras en conformarse, con la ausencia del senador Federico Fagioli y la abstención del camporista Diego Videla. Se leyó como un rechazo a la designación de Germán Lago. En el FR destacan la negociación llevada adelante por Galmarini y Sergio Massa.

Malena Galmarini Malena Galmarini presidirá la comisión de Reforma Política.

La Libertad Avanza corre al PRO y a la UCR

Como principal bloque opositor, con 10 bancas, LLA tendrá los lugares que había pedido originalmente. De Asuntos Constitucionales salió la radical Nerina Neumann y la bancada violeta ganó ese lugar. En Presupuesto estará Matías De Urraza, el representante libertario de la Quinta sección electoral. Además hubo algunos cambios internos de los bloques, entre los que LLA logró dos vicepresidencias. Una de ellas es en Transporte, donde estaba el senador del PRO Jorge Schiavone, y ahora también estará De Urraza.

En ACA hubo una modificación de integrantes libertarios: no estará Diego Valenzuela, como figuraba originalmente, y ocupará ese lugar el presidente del bloque, Carlos Curestis. LLA también ganó una silla en Seguridad, en detrimento del bloque Hechos - UCR identidad. El decreto de Magario modificó la cantidad de integrantes y algunos nombres que figuraban en el primer listado. Es algo que ocurre todos los años, pero en este caso había generado fuertes cruces en el bloque oficialista.