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Los Werthein le compraron a Clarín el control total de TyC Sports y el Mundial se verá por Flow

El holding Waiken ILW pagó u$s 25 millones por la operación y amplió su presencia en el mercado de los contenidos deportivos. Los alcances del acuerdo.

Por Letra P | Periodismo Político
Los Werthein le compraron a Clarín el control total de TyC Sports por u$s 25 millones

Los Werthein le compraron a Clarín el control total de TyC Sports por u$s 25 millones

El holding Waiken ILW, de la familia Werthein, compró por u$s 25 millones el 50% de TyC Sports que estaba en manos del Grupo Clarín y pasó a controlar la señal deportiva. La operación fortalece su expansión en el negocio del fútbol televisado y los contenidos audiovisuales, en el que ya participa con DirecTV y DSports.

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La compañía avanzó así sobre una de las señales deportivas más importantes de la Argentina y reforzó su posicionamiento dentro de la industria regional. La compra se suma a una estructura empresarial que ya combina telecomunicaciones, conectividad y producción de contenidos.

Darío Werthein preside el holding que integra junto con sus tíos Adrián Werthein y Daniel Werthein. La familia mantiene fuerte presencia en distintos sectores económicos y de medios. Gerardo Werthein, excanciller de Javier Milei, se desvinculó del grupo hace varios años.

El impacto sobre los derechos del Mundial

La adquisición abrió además interrogantes sobre el futuro de los derechos de transmisión del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio próximo y concentrará buena parte de la atención global.

DirecTV ya contaba con derechos para emitir el certamen, mientras que TyC Sports todavía no disponía de ese esquema de transmisión. El nuevo escenario alimentó expectativas sobre posibles cambios en la cobertura televisiva de la competencia organizada por la FIFA.

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Los Werthein le compraron a Clarín el control total de TyC Sports por u$s 25 millones

Los Werthein le compraron a Clarín el control total de TyC Sports por u$s 25 millones

Fuentes de Waiken ILW señalaron que la operación respondió a una estrategia destinada a ampliar la oferta de entretenimiento y fortalecer el posicionamiento de la compañía en el sector audiovisual.

La empresa sostuvo además que busca integrar nuevas herramientas tecnológicas y mejorar los estándares de producción y distribución de contenidos.

DSports se suma a Flow

El comunicado empresarial también remarcó que el grupo procura consolidarse como un actor central en la industria regional mediante infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial y contenidos premium.

La operación representa un nuevo paso para el Grupo Werthein, que en los últimos años expandió su participación en distintos segmentos vinculados con comunicaciones, tecnología y medios audiovisuales.

A partir del 27 de mayo, la señal DSports se incorporará a la grilla de Flow, la plataforma de Personal, que también tiene al Grupo Clarín entre sus accionistas.

La compra de TyC Sports podría redefinir parte del mapa de transmisiones deportivas y abrir una nueva etapa en la disputa por el negocio del fútbol televisado en la Argentina.

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