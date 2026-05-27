Justicia: Mahiques retiró un pliego por pedido de Javier Milei y sostiene otros tres que rechaza Bullrich

La interna del Gobierno ya no se limita a las diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo . La discusión por los pliegos judiciales que debate el Senado abrió un frente de conflicto entre la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich , y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , amparado por la hermana del Presidente.

Hubo 77 audiencias y al menos 73 candidatos podrían sacar un pasaje a Tribunales en la sesión del 4 de junio. Los cuatro restantes son motivo de conflicto en La Libertad Avanza. Javier Milei sólo retiró un pliego: el de la abogada María Verónica Michelli , candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. No hubo objeciones a su idoneidad, sino que el Presidente supo que es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon , quien investigó el caso $LIBRA y el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni .

Por otro lado, Bullrich se negó a firmar el dictamen de otros tres postulantes, que por ahora no podrán ser designados. La senadora no quiso suscribir los expedientes de los candidatos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico: Alejandro Catania y Juan Galván Greenway , acusados de ser cercanos al titular de la AFA, Claudio Tapia .

Como explicó Letra P , Mahiques no retirará las postulaciones de estos juristas, sino que impulsará su aprobación luego de que la Cámara Penal Económica, a la que buscan integrarse, intervenga en el caso AFA. Otra opción que baraja es que sean nombrados jueces por el Senado y asuman luego de la resolución de esa causa, que investiga posibles casos de evasión impositiva en la entidad que reúne a los clubes de fútbol.

La tensión entre el ministro de Justicia y Bullrich tiene otro trasfondo. En el Gobierno admiten que hay una fuerte presión del Círculo Rojo para dejar vacantes juzgados claves, porque intervienen en casos sensibles y los implicados consideran que es más sencillo influir sobre los subrogantes.

Es el caso de la Cámara Penal Económica, a cargo de las denuncias por evasión tributaria, como la que hay sobre la AFA. Una alternativa que evalúan en La Libertad Avanza (LLA) es llevar los pliegos de Catania y Galván Greenway al recinto y aprobarlos con votos peronistas. “No lo descartamos. Justamente, para evitarlo, preferimos esperar”, señalan. Lo que es seguro, es que no serán retirados.

El otro pliego que al cierre de esta nota no tenía las firmas para el dictamen es el de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal.

En la oposición desempolvaron un documento de Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista de magistrados que tuvo su apogeo hace más de una década. En la audiencia Bullrich logró incomodar a Mejuto, con preguntas sobre la propuesta de elegir a los jueces por mandato popular.

La senadora no firmó el pliego y algunos aliados tampoco lo quisieron suscribir. Mahiques advirtió en la reunión de Gabinete que el pliego de Mejuto no se retirará y si Bullrich no lo firma deberá dar explicaciones.

“Las solicitadas de Justicia Legítima fueron firmadas por jueces que después fallaron contra Cristina Fernández de Kirchner, como el fiscal Sergio Mola, que firmó la detención”, fue la defensa del ministro de Justicia.

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Otros nombres

Bullrich sí cedió con el pliego del neuquino Pablo Matkovic, candidato a juez de Neuquén, quien como defensor general la denunció por un operativo en su provincia, cuando la senadora era ministra de Seguridad. La jefa de LLA en la cámara alta había protestado por el expediente, pero habilitó el dictamen. El pliego de Mejuto es el único cuya inclusión en la próxima sesión no está definida.

Las figuras históricas de la familia judicial tendrán su premio. Será juez de Santa Fe Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. En Hurlingham, ocupará un juzgado federal Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, que involucra a los Milei. También será magistrada en La Plata María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini.

Para nombrar un juez alcanza con mayoría simple. Si bien Bullrich puede reunir hasta 47 votos con potenciales aliados, la tensión fue adentro del Gobierno. Tal es así que los socios de LLA que integran la comisión firmaron la mayoría de los expedientes y quedaron a la espera de la resolución de la interna del oficialismo.

“El acuerdo que teníamos era el de firmar todos los expedientes. Si el Gobierno no quiere algún candidato, que lo retire”, señalaron a Letra P vocales de la Comisión de Acuerdos de dos bloques aliados. Por ahora, sólo volvería al Ejecutivo el expediente de Michelli.

Nuevas audiencias

La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a audiencias para tratar la última tanda de pliegos que fue enviada por Mahiques. La mayoría son candidatos para cubrir vacantes en Tribunales de las provincias.

El más polémico será tratado el 9 de junio. Se trata del expediente que propone a Víctor Pesino continuar durante cinco años en la sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, donde la semana pasada firmó la nulidad de la elección de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Este miércoles, el titular de la UOM, Abel Furlán, se reunió con el bloque de senadores del peronismo y le pidió resistir el pliego. En los próximos días, el sindicalista buscará conversar con otras bancadas. El gremio prepara una manifestación al Congreso durante la audiencia de Pesino.

El juez dejó otra marca a favor del Gobierno: días antes de ser propuesto para continuar en su cargo, desestimó un amparo contra la reforma laboral sancionada en febrero. Ahora deberá enfrentar a los senadores.