Aguafiestas

Aunque la exdiputada Elisa Carrió dice que realizó su cumpleaños número 64 sin violar las pautas de aislamiento previstas en diciembre pasado y en una localidad que no estaba dentro del AMBA, las argumentaciones que utilizó para defenderse volvieron a ponerla en un lugar incómodo dentro de la coalición opositora. No se correrá de la campaña y apenas se recupere de una faringitis regresará al road show porteño con la exgobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, recibió las críticas dentro de Juntos por el Cambio (JxC) por "ser funcional" a la estrategia del oficialismo, justo cuando el Gobierno intenta salir del escándalo del cumple-gate y en momentos en que la reaparición de Mauricio Macri complejiza una campaña que no lo tenía en los planes y que ahora le abre los brazos, entre la incertidumbre y el pedido de socorro.

“Mi cumpleaños fue al aire libre, había gente de 80 años. No fue un cumpleaños de políticos. Lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor. Todos vinieron testeados. El cumpleaños de diciembre del año pasado fue público y hubo fotos en todos los diarios. Ayer me sentí muy triste”, dijo el domingo la fundadora de la Coalición Cívica para defenderse de los señalamientos que lanzaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el exministro Aníbal Fernández. "Todavía estamos esperando que Carrió pida disculpas", lanzó el ministro coordinador por la celebración que se concretó el 26 de diciembre con la presencia de, entre otras figuras, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y parte del bloque opositor en la Cámara de Diputados, como la macrista Carmen Polledo, los radicales Atilio Benedetti y Mario Barletta y el exministro Alfonso Prat Gay.

Las acusaciones del Gobierno son parte del contraataque posterior a la filtración de las fotos tomadas en la Quinta de Olivos, donde se ve al presidente Alberto Fernández durante el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio del año pasado, violando las restricciones que él había dispuesto en uno de los momentos más críticos del aislamiento. El viernes el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció penalmente a Carrió por la presunta violación del aislamiento.

En el macrismo no se sorprenden por la equiparación que buscó construir el oficialismo, pero lamentan la intempestiva reacción de Carrió y la desmentida que le asestó el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni. “No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados”, dijo el mandatario comunal a Radio 10. La comunicación “se dio en un marco de confianza y dando por entendido que se iban a cumplir las restricciones impuestas por el DNU presidencial”, sostuvo Nanni. Pero luego detalló que no se iba a “imaginar que se iba a desarrollar un evento con esa cantidad de personas y con shows en vivo”. En las fotos del evento se puede apreciar que todos los presentes estaban sin barbijo, sin distanciamiento y también reunidos dentro de la residencia de Carrió.

"La vez que tenemos la posibilidad de defendernos bien, terminamos pedaleando porque Carrió se saca y termina siendo funcional al kirchnerismo", lamentó un integrante del PRO capitalino. La desazón habría desactivado mayores expresiones de respaldo desde JxC y de sus tres socios.

Dentro de la Cámara de Diputados los desacuerdos sobre el escándalo de Olivos se remontan a las controversias internas de la semana pasada sobre el respaldo al pedido de juicio político contra el Presidente que presentaron el macrista Waldo Wolff y el radical Mario Negri, junto al titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo. En ninguno de los dos el bloque de la Coalición Cívica jugó su apoyo. Luego de la reacción de Carrió, dentro del interbloque opositor ahora sospechan. Vinculan la ausencia de apoyo a los pedidos de juicio político a que esperaban que el cumpleaños de su jefa política sería utilizado por el oficialismo.

Sánchez Kalbermatten denunció a Carrió y al expresidente Macri “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia". Sostiene que fueron violados el artículo 205 y 239 del Código Penal. Apenas se conoció la presentación, la CC difundió un comunicado donde buscaron atajar el impacto de la denuncia.

Según indicaron se realizó "al aire libre, en respeto de todos los protocolos sanitarios y medidas preventivas, lo que fue publicado en su oportunidad por los distintos medios de comunicación. En ningún momento se ocultó a la población, además de haber sido informado a las autoridades locales", indicó el partido. Además "se requirió test negativo previo a todos los invitados antes del ingreso para prevenir eventuales contagios, dado que la propia Carrió es una adulta mayor con comorbilidades".