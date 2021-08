Entre el cálculo y el ruido, JxC no acierta a capitalizar el cumple-gate

"A priori, parecería que no hay causales", dijo este martes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Así cerró el círculo que inició el viernes pasado el precandidato Martín Tetaz y luego reforzó la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para bajarle el precio a los dos pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández que presentaron diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Si antes eran escasas las chances para que la Cámara de Diputados enjuicie al mandatario por violar el aislamiento que él mismo había decretado, los pronunciamentos de los referentes de la alianza opositora debilitaron la ofensiva legislativa que impulsaron el radical Mario Negri y los macristas Cristian Ritondo y Waldo Wolff.

"Yo no lo promoví, no hablé de juicio político y creo que lo que hizo el Presidente está mal. Se trata de un incumplimiento grave de su propio decreto", opinó el alcalde para despegarse de las iniciativas que ya ingresaron a la Cámara baja y quedarán en manos de la Comisión de Juicio Político. Está presidida por la diputada santafesina Josefina González, del Frente de Todos. Su vicepresidente es Juan Manuel López, titular del bloque de la Coalición Cívica.

A diferencia de Negri y Ritondo, sus pares de la UCR y el PRO, el joven legislador no firmó ninguno de los dos pedidos. Sí lo hizo su compañero de bancada Maximiliano Ferraro, que preside el partido y le puso el gancho a la solicitud que redactó Wolff. Los demás integrantes del bloque de la CC se cuadraron con su jefa política, que el domingo anticipó que no lo apoyaría. “No tenemos que ser funcionales al enojo de Cristina, para que después de la derrota electoral lo culpe, lo haga renunciar y ella asuma la Presidencia, porque ahí sí vamos a estar en Rusia y en Venezuela; yo prefiero que no gobierne Cristina Kirchner”, disparó Lilita.

Ante las declaraciones de Carrió, Negri dijo que quiere "dar por terminada la discusión". "Debe ser el primero que firmo, pero para mí fue un acto de responsabilidad política que lo pensé mucho, porque fue la gota que rebalsó el vaso", sostuvo en declaraciones radiales el titular del interbloque de JxC para confirmar que el pedido sigue en pie. Dentro del mismo conglomerado, otros diputados y diputadas adjudican el empeño de Negri con su precandidatura a senador nacional por Córdoba.

En medio de ese berenjenal de alineamientos y silencios esquivos, Rodríguez Larreta dijo que "hay que estudiar más" los motivos porque hasta ahora "no parecería que haya causales, pero hay que cumplir las normas. No me suena a priori, pero lo deberían ver más los juristas", cintureó el alcalde para no dejar a los legisladores de su propio espacio a la intemperie.

Los pronunciamientos de ambos dirigentes aumentaron las suspicacias dentro del principal interbloque opositor. "Las críticas contra el proyecto de juicio político salieron al mismo tiempo que el Grupo Clarín empezó a bajarle el precio, y sus medios aseguraron que era desmedido", se quejó ante las consultas de Letra P un habitante de la bancada de JxC para cuestionar la decisión de suspender la ofensiva legislativa. "Es evidente que tanto Rodríguez Larreta como Carrió están dispuestos a pagar el costo de quedar como encubridores", fue la conclusión que disparó una fuente macrista en total desacuerdo con debilitar los pedidos de juicio político.

"Todo tiene un límite, Alberto ya pidió disculpas dos veces y es claro que esto no va a prosperar", lamentó un escudero del macrismo, aunque en el mismo espacio miran de reojo el operativo mediático que reforzó las posiciones contrarias al juicio político. Algunos leen esa moderación como parte de un tenue acercamiento al Gobierno del multimedio que lidera Héctor Magnetto por el desarrollo en el país de la tecnología para celulares 5G.

Con los pedidos sin impulso, queda en pie el proyecto que firmó Ritondo para constituir una Comisión Investigadora que indaga sobre las violaciones al aislamiento que ocurrieron en Olivos durante el año pasado. Sobre esa instancia, ninguno de los socios de la coalición se manifestó en contra y su aprobación requiere mayoría simple, y no dos tercios de los presentes como requiere el juicio político.

Las posiciones de Carrió y Rodríguez Larreta contrastan con el impulso que le dio el ala dura a uno de los pedidos de juicio político. También con el punto de vista del expresidente Mauricio Macri, que consideró que "el Presidente tocó fondo, esa foto terminó de destruir toda autoridad moral para al Presidente".

El desencuentro entre halcones y palomas cambiemistas también quedó plasmado en la denominada “Marcha de las piedras”, que familiares y amigos de personas que fallecieron por covid-19 en la Argentina llevaron adelante este lunes frente a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y en la que protestaron contra el Gobierno por el manejo de la pandemia. De la manifestación participó un reducido puñado de dirigentes, entre los que sobresalieron los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff, la precandidata porteña Sabrina Ajmechet y el referente y precandidato de Republicanos Unidos en JxC, Yamil Santoro.