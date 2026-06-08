Legislatura bonaerense: Diputados postergó la sesión por IOMA y desató la furia de la oposición

La Cámara de Diputados bonaerense postergó la doble sesión prevista para este lunes, una decisión que frustró la estrategia de la oposición para debatir la situación del IOMA y tensó aún más la relación con el oficialismo. La oposición aseguraba contar con el cuórum necesario para avanzar con una iniciativa que podía generar incomodidad política al gobierno de Axel Kicillof .

La suspensión alcanzó tanto a la sesión ordinaria como a la especial que había sido convocada para analizar distintos aspectos vinculados con la obra social de la provincia de Buenos Aires . La decisión provocó malestar entre las bancadas opositoras, que habían coordinado una posición común para impulsar el debate. En ese marco, esperaban avanzar con una convocatoria al presidente de IOMA , Homero Giles , para que brindara explicaciones sobre la situación del organismo.

Los distintos espacios que integran la oposición habían logrado consensuar una estrategia parlamentaria con el objetivo de reunir el número necesario para abrir el recinto y avanzar con el tratamiento del tema. Se habían puesto de acuerdo La Libertad Avanza , el PRO , los dos bloques de la UCR , la Coalición Cívica, Hechos, el FIT y Unión y Libertad . Sólo Nuevos Aires y Unión por la Patria no firmaron el pedido de sesión especial.

La posibilidad de que la oposición alcanzara el cuórum encendió alertas en el oficialismo. Los bloques enfrentados al gobierno sostenían que tenían garantizada la asistencia suficiente para habilitar la sesión especial y poner en discusión la gestión de la obra social.

La suspensión de la actividad legislativa evitó así una jornada que prometía exponer diferencias políticas y abrir un nuevo frente de conflicto en la Legislatura bonaerense. El diputado de LLA Juan Osaba afirmó en sus redes sociales que “Kicillof no quiere dar la cara por el desastre que hizo con IOMA”, y agregó que el kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2064011125067243935?s=20&partner=&hide_thread=false Kicillof no quiere dar la cara por el DESASTRE que hizo con IOMA.

El kirchnerismo volteó la sesión para no tener que explicar por qué tienen reventada la obra social de millones de bonaerenses.

No les importa que los afiliados no consigan prestaciones, medicamentos o turnos.… — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 8, 2026

En la misma línea, el jefe del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, también se lamentó: “El gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores. Todos comparten: IOMA no está cumpliendo sus funciones y misiones”.

El legislador del PRO Fernando Rovello, que le reclamó personalmente a Kicillof sobre IOMA durante la apertura de sesiones el 1 de marzo, dijo que “voltearon la sesión sin fundamentos” y que el gobernador “destrata una vez más a los bonaerenses. Por más que no quieran vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, defendiendo y reclamando por todos los afiliados que se merecen una atención digna”.

Rovello Kicillof Fernando Rovello (PRO) le reclamó a Axel Kicillof por IOMA el 1 de marzo.

Cambios en LLA y homenajes previstos

Además del debate sobre IOMA, la sesión ordinaria contemplaba el enroque de autoridades dentro del bloque de LLA. Osaba tenía previsto asumir como jefe de bloque en reemplazo de Agustín Romo, que se quedaría con la vicepresidencia segunda del cuerpo, hoy en manos del platense, en un movimiento acordado por el espacio libertario.

La agenda legislativa también incluía un bloque de actividades vinculado a la consigna Ni Una Menos, a once años de la primera movilización masiva contra la violencia de género. Asimismo, distintos sectores evaluaban realizar un reconocimiento al músico Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino. La sesión fue postergada para el próximo jueves 11.