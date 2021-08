Marginados de las PASO, le sacan el cuerpo a la campaña local del FdT

La decisión de la junta electoral del Frente de Todos de rechazar internas en los distritos donde la conducción está en manos de dirigentes del peronismo dejó un sabor agridulce entre quienes se quedaron sin competir. Y hay quienes decidieron no acompañar las propuestas locales de los distritos, aunque sí militar en el plano provincial y nacional.

Más de cincuenta listas del FdT no fueron oficializadas y cientos de militantes no podrán competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si bien en las observaciones, entre otras cuestiones se argumenta falta de avales, en rigor, las definiciones están atadas a la decisión de no habilitar la competencia en territorio donde el control municipal está en manos de intendentes afines. Así, el único caso donde un jefe comunal tendrá internas en la provincia de Buenos Aires se da en José C. Paz. El intendente del distrito, Mario Ishii, avisó que dejaría jugar a todos los aspirantes y no limitaría las precandidaturas.

En Avellaneda, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, definió que tampoco trabajará por la propuesta que a nivel local lleva como precandidata a la jefa de gabinete y exdiputada nacional Magdalena Sierra. “No va a hacer campaña en el tramo local. Sí en el resto de los niveles”, indicaron a Letra P fuentes cercanas al académico y argumentaron que Jorge Ferraresi y su equipo “no han demostrado solidaridad y compañerismo” y porque, además, “le quitaron una sede a la Universidad”. En este sentido, se indicó que Calzoni abrirá un local para trabajar por la campaña nacional y provincial.

En La Matanza, se presentaron cinco listas, pero solo quedó la liderada por el jefe comunal Fernando Espinoza. Las cuatro restantes fueron bajadas, incluidas la del Frente Vecinal La Matanza encabezada por Daniel Dauria, del Centro de Comerciantes de San Justo, apoyada por el Movimiento Evita y la UOCRA, y también la liderada por la diputada María Laura Ramírez, exsocia política de Espinoza y de la vicegobernadora Verónica Magario.

Marginados de las PASO, el Frente Vecinal llama a votar en blanco en el orden local. Durante un plenario, repudiaron “la proscripción” de su lista y expresaron “no sentirse representados” por la nómina del matancero. “Queremos que el Frente de Todos gane, y es por eso que la lista nacional y la lista provincial van a ser militadas con mucha alegría”, señaló la diputada del Movimiento Evita Patricia Cubría.

En Zárate, la decisión partidaria afectó a dos propuestas. Voceros de Cerca, espacio local que llevaba como precandidato al vicepresidente del PJ distrital y referente provincial de la Juventud Peronista Fernando Vaccaiani, indicaron a Letra P que, más allá de no estar de acuerdo con la decisión, seguirán acompañando y militando el proyecto nacional y provincial.

Afirmaron que “no hay una clara conducción” del Frente de Todos y que la mesa de unidad convocada por el intendente Osvaldo Cáffaro no incluyó a espacios que están fuera de la gestión. Por eso, dicen que la propuesta electoral no representa la unidad, porque no incluyó a Cerca, ni a La Cámpora, ni el Frente Renovador, entre otros.

En Moreno, el exconcejal José Luis Barreiro, del espacio La Esperanza de Todos, indicó que judicializaron la decisión y que están a la espera de que se habilite la lista. “La justicia electoral no cumplió con los pasos y los plazos administrativos; entendemos que todos los que judicializamos estamos habilitados para participar”, indicó en declaraciones a este portal, y agregó que la intendenta Mariel Fernández no tiene el consenso suficiente para ganar la elección. “Su propuesta va a recibir mucho corte de boleta y pondrá en riesgo el voto del Frente Todos”, dijo.

En Berisso, el massismo presentó una lista para competir con la propuesta del intendente Fabián Cagliardi, pero fue desestimada por la junta partidaria. El exconcejal Jonathan Barros señaló a Letra P que todavía esperan que les habiliten competir con boleta corta. También en Daireaux, el massismo había presentado nómina, en este caso para competir contra la propuesta del jefe comunal Alejandro Acerbo. “Nos dejaron afuera de la lista de unidad, por eso nos presentamos aparte”, dijo el exconcejal Sergio Córdoba y señaló que luego, ante el pedido de la cúpula de desestimar la idea, bajaron la lista. “Lo hicimos por la necesidad de unificar criterio y ahora, de cara a las PASO, vamos a apoyar la gestión del intendente. En 2023 veremos”, dijo a este portal.

También en distritos gobernador por el PRO se dieron de baja listas del peronismo, como los casos de Mar del Plata y Bahía Blanca.

En La Feliz, la junta partidaria impidió la participación del director del Correo Argentino Rodolfo “Manino” Iriart, y respaldó la propuesta impulsada por la directora Ejecutiva de Anses Fernanda Raverta. En declaraciones periodísticas, el exlegislador por la Quinta sección indicó: “No es una opción para nosotros judicializar la política y es por eso que no sacaremos los pies del plato. Miraremos para adelante por el bien de nuestro país, nuestra provincia y nuestra Mar del Plata querida”, señaló.

En Bahía Blanca, la alianza oficialista dejó vía libre para que juegue electoralmente la lista acordada por el diputado de La Cámpora Gabriel Godoy, el senador Marcelo Feliu y el titular del puerto bahiense, Federico Susbielles; y desestimó la nómina encabezada por Sebastián Más, secretario general del sindicato de la AFIP. Consultado, el dirigente indicó: “Nosotros, más allá del enojo por el hecho de que Susbielles haya pedido que bajen nuestra lista, no vamos a hacer nada en contra de la boleta de frente que fue oficializada. Las discusiones internas son hacia adentro”, dijo, desestimando la posibilidad de no respaldar la propuesta peronista.