Rosario: quién integra el grupo chino que se quedó con Micropack, supermercados insignia de la ciudad

En el último mes, los Micropack de Rosario se transformaron en Todo Chen.

La familia Di Santo es uno de los apellidos históricos dentro del mundo empresario de Rosario . Por ese peso que ostenta en el mundo de los negocios, causó sorpresa que su supermercado insignia fuera cedido a capitales chinos. El desembarco representa un paso más de la familia Chen , que además de manejar Micropack construye de manera sostenida un conglomerado creciente.

Entre marzo y abril, las dos sucursales que tenían los Di Santo pasaron a tener la denominación Todo Chen , el nuevo buque insignia de la estructura que cuenta con 15 locales entre otros supermercados y bazares.

Entre los Di Santo y los Chen, dicen en ambas partes, el entendimiento fue rápido tras la decisión de los empresarios argentinos de alquilar los inmuebles. La operación significó el primer salto de un grupo de origen chino al supermercadismo local, ya que hasta aquí habían estado más emplazados en barrios y en estructuras más pequeñas.

"Cuando se cayó la posibilidad de Carrefour , (la oferta) nos pareció muy seria y nos convenció el proyecto. Esperamos que estén por muchos años en los locales", confiaron a Letra P .

Los Di Santo habían proyectado para uno de los locales que ahora cedieron una suerte de "shopping de la salud", con propuestas vinculadas al deporte y el bienestar. El otro supermercado se convertiría en un centro logística. Sin embargo, terminaron inclinándose por la oferta de los empresarios chinos, cuyos capitales crecen con la comercialización de productos importados.

El crecimiento de la familia Chen

"Nosotros estamos hace 25 años en la ciudad. Preferimos trabajar y el perfil bajo", dice Caterine Mondragón, de Todo Chen, a Letra P.

El engranaje familiar provoca que los títulos o cargos jerárquicos queden de lado. Allí reside también el formato de este grupo familiar que se inició hace varias décadas con dos locales gastronómicos que dejaron marca en Rosario: Las Tinajas y Petra, sobre la avenida Pellegrini.

Si bien en algún momento también desembarcaron en Córdoba, finalmente se asentaron en Rosario.

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"Desde ahí comenzó la expansión. Hay mucho conocimiento del mercado", agrega quien es sobrina de uno de los fundadores de Las Tinajas y líder del grupo económico.

En la actualidad, son cerca de 15 los miembros de la familia que llevan adelante más de una docena de comercios entre supermercados y bazares como Todoplas y La Gran Vasija, además de los flamantes Todo Chen.

“El acuerdo con los Di Santo se dio muy rápido. Hoy hay una relación de respeto y acompañamiento”, afirman.

"Nosotros nos ocupamos todos de todo. Estamos en todos lados", asegura Mondragón, mientras se disculpa por no ofrecer más datos. "La seguridad es importante para nosotros. Por eso nos gusta trabajar con perfil bajo", completa para justificar la reserva de nombres o cargos.

Las negociaciones con Di Santo -cuyo padre dejó en manos de sus hijos Lelio y Luciano la operatividad del negocio supermercadista- se produjeron con un agente inmobiliario de por medio.

Luciano Lucio Lelio Di Santo Lucio -padre-, junto a Luciano y Lelio -hijos, los Di Santo.

"Su propuesta comercial es superadora en un momento del mercado donde hay ganadores y perdedores. La apuesta es que se queden por muchos años", dicen en el grupo que cedió los espacios por un plazo de seis años con posibilidad de extenderlo por otros seis.

La familia Di Santo planea concretar en el corto plazo la ampliación del shopping Paso del Bosque con la reconversión del restante local de Micropack, cuya estructura ya fue desmontada para generar un espacio de hogar y decoración.

Entre el perfil bajo y las miradas de refilón

En un contexto de apertura de importaciones y proliferación de mercados como el chino o el indio, en Chen saben que su expansión no es simpática para todos.

“Nosotros dimos 80 puestos de trabajo en estos locales y es mentira que echamos a la gente de Micropack. De hecho, nuestros cuatro encargados ya trabajaban allí”, afirma la vocera del grupo, quien aclara que “el 97% de los proveedores son argentinos”.

“Nosotros damos trabajo, somos parte de la cadena de valor y generamos un buen vínculo con todos”, sostiene.

Si bien en Chen sostienen que fueron recibidos de buena manera por sus pares del supermercadismo local -donde hay otros jugadores fuertes, como La Gallega o La Reina-, este medio no logró obtener mayores definiciones del empresariado.

“Hacen la suya. Siempre fue difícil relacionarnos con ellos”, sostienen en la Asociación Empresaria. En cuanto a las autoridades, en la empresa sostienen que está “todo en regla” y por ello no han tenido inconvenientes.

“Nos ha pasado que hay gente que dice que China le saca trabajo a Argentina y no: lo complementa y lo beneficia. Es un ida y vuelta”, agrega Mondragón. “Nadie invade a nadie. Es una propuesta para tener algo mejor en la ciudad -opina Mondragon-. Nadie dice que Estados Unidos te invade cuando abre un McDonald’s o un Starbucks nuevo”.

Distintas fuentes confiaron a este medio que quien tejió un buen vínculo con la Cámara Argentino China desde la concreción del negocio es Luciano Di Santo.

La expansión de los capitales chinos en Rosario

En el modelo expansionista de Chen ya está previsto sumar una propuesta gastronómica al bazar, además de otros rubros a los que ya están abocados. La pregunta que el empresariado local se formula ante el avance de la familia china es si existe la intención de expandirse por toda la provincia.

“Se pensó, pero por el momento tenemos que afianzarnos acá. Ya hay mucho trabajo”, dice Mondragón.

Sin embargo, los Chen no son los únicos empresarios de ese origen que tejen fuerte en Rosario. Los grandes bazares se afianzaron en las principales avenidas y en la peatonal Córdoba. Inclusive, en las últimas semanas comenzó a crecer la versión de que La Favorita, uno de los comercios históricos de la ciudad, podría ser adquirido por uno de estos grupos.

En Chen negaron rotundamente esa versión, mientras que el otro mencionado fue Youying Ni, de Mall China, quien actualmente posee el local en el subsuelo del espacio. No obstante, según confiaron a Letra P, tras la partida de ese lugar, el empresario ya tiene nuevo espacio a pocos metros del anterior: la esquina de Rioja y Sarmiento.