Iriart pide que todos los sectores del FdT estén en la lista de la Quinta

El director Nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, espera que en la Quinta sección electoral todos los sectores que integran el frente oficialista estén representados en la lista de precandidatos al Senado bonaerense. “En 2019, conseguimos el triunfo gracias a que todos cedieron un poco y así pudimos integrarnos. Ojalá lo entendamos este año”, lanzó el exdiputado provincial en diálogo con Letra P.

En la Quinta, el Frente de Todos busca mejorar la cosecha. A la cabeza del armado, con anclaje en Mar del Plata y extensivo al resto de la región, está la jefa de la ANSES, Fernanda Raverta. Como indicó este medio, en ese camino cuenta con socios, patas gremiales afines -otras, no tanto- y rincones del peronismo tradicional que objetan una impronta “cerrada” de construcción de La Cámpora.

En esa línea, sin mencionar a ningún dirigente, Iriart, elegido en septiembre por el presidente Alberto Fernández para conducir el Correo Argentino, manifestó que está “preocupado por el cierre de listas”.

“En 2019 se hizo un acuerdo preelectoral para organizar el Frente de Todos en el que se visibilizó a todos los sectores en el territorio. Estamos esperando que este año se repita esa representación, para que realmente sea el Frente de Todos”, dijo el exlegislador.

“No hay que subestimar esta elección. En 2019, la unidad fue una demanda que nació de abajo para arriba con un objetivo claro: ganarle a (Mauricio) Macri. Conseguimos el triunfo gracias a que todos cedieron un poco y así pudimos integrarnos. Ojalá lo entendamos este año”, agregó el dirigente marplatense.

Como ha mencionado este portal, dentro y fuera de la frontera marplatense saben que es imposible conformar a todos los sectores. Allí se ponen en juego cinco bancas. Es una de las cuatro batallas clave para el Senado, donde la oposición es mayoría (tiene 26 de las 46 bancas). En 2017, el peronismo solo cosechó dos lugares producto de la dura derrota sufrida por la lista liderada por el camporista Gervasio Bozzano, hoy presidente del bloque del FdT, que quedó 25 puntos debajo de la de Cambiemos que encabezó Franco Bagnato.

Con este escenario, para alcanzar el triunfo el peronismo debería abrazar a todos los sectores que comulgan debajo del amplio paraguas del Frente de Todos. Punto al que están dirigidas las expresiones de Iriart, conductor del espacio que en la Legislatura representa la diputada Débora Indarte.

“Veo que hay sectores que, tierra adentro, no están siendo visibilizados. No le atribuyo a nadie esa invisibilización porque la pandemia hizo meternos a todos adentro y ahora que la aceleración de la vacunación está ocurriendo empiezan a salir compañeros que reclaman protagonismo, representación”, remarcó el conductor del Correo Argentino y agregó: “La participación hace a la unidad y sería perjudicial que no estemos atentos a convocar a esos sectores para que participen”.

Iriart consideró que si no se tiene en cuenta que el frente “necesita hacer ofertas amplias en todos los distritos del interior” se pone en “riesgo los construido”. “En estos días previos al cierre de lista, se habla mucho de la unidad. Estoy de acuerdo. Pero la unidad se hace con lugares en las listas. Nadie se puede quedar afuera”, añadió.

Consultado sobre si su intención es competir en la próxima elección, señaló: “No estoy siendo autorreferencial. Si el territorio considera que nuestro sector tiene que estar, estaremos. No sé si soy yo. El llamado de atención no es por mí. Lo importante es que el interior esté representado para que alcance a ese electorado adverso que tenemos que ir a buscar”, completó Iriart.