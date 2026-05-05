PODER DIEZMADO

La interna del peronismo sigue trabando la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense

Tras el reclamo público de Sergio Torres, hubo contactos entre el tribunal y el Ejecutivo, pero el Gobierno no tiene plazos ni acuerdo para mandar los pliegos.

Letra P | José Maldonado
Letra P | Martín Soler

Por José Maldonado y Martín Soler

Hasta que el peronismo no resuelva su discusión interna, la Suprema Corte bonaerense seguirá sin cubrir sus vacancias

Hasta que el peronismo no resuelva su discusión interna, la Suprema Corte bonaerense seguirá sin cubrir sus vacancias

La interna del peronismo bonaerense seguirá trabando la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte provincial. El gobernador Axel Kicillof no tiene los votos para mandar los pliegos al Senado, el gobierno no fija plazos y la fragmentación opositora suma un frente más a una negociación que no termina de arrancar, pese al reclamo público del tribunal.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Tanto en Gobernación como en la Legislatura bonaerense la lectura es la misma: hasta que el axelismo, el kirchnerismo y el massismo no cierren un acuerdo sobre los nombres, y hasta que algún sector de la oposición no garantice sus votos, la cobertura no podrá avanzar. El peronismo fue cerrando con dificultad los capítulos más espinosos de la paritaria interna: el PJ bonaereense, las autoridades de las cámaras, los bloques y el reparto de comisiones. La Corte quedó como el expediente más pesado sin resolver.

Ruido en Buenos Aires

El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, convirtió la semana pasada un reclamo que daba vueltas desde hacía años en un planteo institucional inédito. En un acto respaldado por toda la corporación judicial -magistrados, abogados, trabajadores del Poder Judicial- describió un tribunal "inéditamente desintegrado": tres ministros donde deberían funcionar siete, más de 200 vacantes sin cubrir en el sistema judicial bonaerense y salarios un 50 por ciento por debajo de los del Poder Judicial nacional.

Suprema Corte bonaerense

La jugada del Supremo bonaerense -un reclamo por las vacantes y un proyecto de autarquía presupuestaria- generó ruido en toda la provincia. A Kicillof le pegó en dos de sus flancos sensibles: la interna peronista que traba el avance de temas institucionales en la provicnia, y en los fondos, en estado crítico. La respuesta del Ejecutivo llegó el lunes por boca del ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Fue escueta y sin plazos. "Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia", dijo. "Es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo."

Contactos en La Plata

Pese al tono distante de la respuesta oficial, tras el acto del 28 de abril hubo contactos entre el tribunal y funcionarios del Ejecutivo, según pudo saber Letra P. Desde el gobierno reconocen que "los jueces saben" cuál es la postura de Kicillof y cuáles son los "inconvenientes que complican el tema", una referencia a la interna peronista y a la dispersión de la oposición, que también dificulta la conformación del cuarto pliego.

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En el Senado, la vicegobernadora Verónica Magario firmó esta semana el decreto de comisiones para el nuevo período legislativo. La estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos -por donde deben pasar todos los pliegos judiciales- quedó en manos del massismo. Pero el peronismo sigue fragmentado en tres bloques y la constitución de las comisiones no resuelve el fondo. Sin acuerdo político previo, el Ejecutivo no avanzará con los pliegos.

Clima áspero en el Senado

En los pasillos del Senado el clima alrededor del tema se volvió más áspero. La iniciativa para cubrir los cargos depende exclusivamente del envío de los pliegos por parte del gobernador, y en la Legislatura hay quienes señalan que Kicillof no termina de dimensionar la gravedad institucional del cuadro. El proyecto de autarquía presupuestaria que presentó la Corte tampoco tiene entrada formal en la Legislatura ni plazos previstos.

El tiempo apremia: en el gobierno y en el tribunal coinciden en que la cobertura de las vacantes debe resolverse antes de fin de año. En 2027, con las elecciones en medio del calendario, negociar con todas las tribus del peronismo y un sector de la oposición los pliegos para cubrir cargos en la Corte será todavía más difícil, sino imposible.

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