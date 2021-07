Tercera pata del FdT pide interna en Zárate

En Zárate, la tropa del Frente de Todos (FdT) no está ordenada. A dos días de que finalice el plazo para presentar precandidatos, todavía no está claro si habrá lista de unidad o interna. A las propuestas que por un lado lidera el intendente Osvaldo Cáffaro y por el otro el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se suma un espacio recientemente oficializado, denominado Cerca, integrado por jóvenes dirigentes que buscan un lugar en el escenario político local.

El distrito no escapa a los tironeos que tensionan los acuerdos en la Segunda sección. Muchos actores quieren protagonismo y los obstáculos no son solo los escasos lugares de una eventual lista de unidad, sino la falta de acuerdo. A horas del cierre, todavía no hay certezas sobre los aspirantes al Concejo Deliberante que podrían anotarse en representación del FdT.

Según supo Letra P, por el caffarismo podría firmar Aldo Marino, un hombre de confianza del jefe comunal, exconcejal e histórico dirigente alineado con el espacio Nuevo Zárate. Por el sector de Berni, si bien se menciona que la senadora Agustina Propato podría bajar al pago chico para comenzar a bocetar su proyecto local para 2023, para encabezar suena muy fuerte un dirigente de Lima, localidad de donde el ministro es oriundo: se trata de Lucas Castiglioni, exconcejal del Frente para la Victoria y exdirector de Nucleoeléctrica S.A.

Si bien estos dos sectores son los más conocidos, recientemente se presentó oficialmente el espacio Cerca, un armado que ha reunido a jóvenes dirigentes de la Usina de Ideas Bonaerenses, de la que participan excaffaristas y miembros de la Juventud Peronista.

☝️ Te dejamos algunas frases del lanzamiento. Es momento de estar Cerca. 🇦🇷 #CercaZárate Publicado por Cerca Zárate en Miércoles, 30 de junio de 2021

Los principales referentes del espacio son el secretario de Modernización del municipio de Baradero, Rodrigo García Otero, y el vicepresidente del PJ distrital y referente provincial de la Juventud Peronista, Fernando Vaccaiani. Además, respaldan el armado miembros de la gestión bonaerense de Axel Kicillof, como el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla, y Marcelo Galland, director Provincial de Control de Gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Reclaman que se habilite la interna local para participar de la elección y ser una alternativa a las propuestas históricas. “En Zarate no se está representando fielmente el programa del Frente de Todos. La disputa entre Cáffaro y Berni hace que todos los programas nacionales y provinciales no se vean reflejados en la ciudad y esas decisiones perjudican a la gente”, explicó a este portal un dirigente de la agrupación. Y adelantó que, ante la chance de competir, la boleta la liderará la bióloga Gabriela Trupia, quien fue funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar firmará el vice del PJ local, Vaccaiani.