Ferraresi ganó la pulseada y no habrá internas en el FdT de Avellaneda

La lista de aspirantes al Concejo Deliberante de Avellaneda presentada por el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, fue rechazada por la Junta del Frente de Todos. El exsocio político del ministro Jorge Ferraresi había advertido que, si no obtenía el respaldo para competir, haría una presentación ante la Justicia Electoral. Sin embargo, en las últimas horas desestimó esa posibilidad. Sostiene que el oficialismo local teme la proyección electoral que podría tener si llegase al recinto.

Como en la mayoría de los distritos gobernados por el Frente de Todos, en Avellaneda, la junta electoral partidaria desestimó la nómina que pretendía plantear una competencia interna, en este caso la encabezada por Calzoni, excompañero del peronismo local del exintendente Ferraresi. De esa manera, a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sólo llegará la tira que lidera la jefa de Gabinete municipal y esposa del ministro, Magdalena Sierra.

El sábado por la tarde, a través de las redes sociales, Calzoni informó la decisión del Frente y anunció la apelación de la medida, que calificó de “excluyente y antidemócratica”. En el posteo, si bien se ilusionó con la posibilidad de revertir la decisión, advirtió que, si la respuesta final iba en el mismo sentido, haría una presentación ante la Junta Electoral. “Nuestro movimiento, con bases en el pueblo, ya sufrió demasiado por las proscripciones. Prohibirnos internamente entre nosotros sólo nos debilita para cambiar la realidad. Avellaneda necesita ser más justa, inclusiva e integrada. Quienes nos quieren afuera buscan seguir sin competencia”, lanzó.

No obstante, fuentes cercanas al rector indicaron a Letra P que no recurrirá a la Justicia Electoral "para no jugar en contra del espacio", aunque admitieron que Calzoni está molesto con la situación. “¿Para qué crearon las PASO si no dejan jugara a nadie?”, preguntaron.

En el entorno del dirigente dicen que Ferraresi teme la posible proyección electoral del rector de cara a la ronda 2023. “Calzoni está convencido de que si es concejal va a ser el futuro intendente y ellos (el sector referenciado en el ministro) temen eso. Saben que él lo conoce mucho y le puede hacer más daño que cualquier opositor”, aseguraron.

Además, advirtieron que trabajarán para el triunfo de las listas del FdT para el Congreso y la Legislatura, pero no militarán a favor de Sierra ni de la administración que ahora conduce Alejo Chornobroff.