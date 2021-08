La Matanza: marginado de las PASO, un sector del FDT llama a votar en blanco

Luego que la Junta Electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires definiera que en los municipios donde gobierna el oficialismo no se habilitarían en internas, en La Matanza la única lista que competirá en las PASO es la que lidera el intendente Fernando Espinoza. Ante este escenario, dirigentes de una de las listas que quedaron fuera de la competencia repudiaron la decisión partidaria y llamaron a votar en blanco en el orden local.

La determinación de la junta partidaria dejó sin posibilidad de jugar en las PASO al armado propuesto por la diputada bonaerense María Laura Ramírez, exaliada política de Espinoza, y al sector alineado detrás del Frente Vecinal La Matanza.

Ante este escenario, este último espacio, que llevaba como precandidatos a integrantes de la UOCRA, comerciantes y dirigentes del Movimiento Evita, la CCC y SOMOS-Barrios de Pie-, se reunió en plenario para “repudiar la proscripción” de su lista.

Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron “no sentirse representados” por la lista local que encabeza el intendente matancero y llamaron a votar en blanco en el tramo local de la boleta.

“No nos vamos a callar ante el ninguneo. Hemos demostrado que, sin las organizaciones sociales, nuestra sociedad estaría viviendo un infierno y no podemos aceptar que La Matanza siga así, avanzando solo en pobreza, en indigencia, en villas y asentamientos, y en la falta de trabajo, educación y salud”, manifestó el dirigente de la CCC y diputado nacional, Carlos Alderete, y advirtió: “Vamos a seguir defendiendo el Frente de Todos, no nos vamos a ir por más que el intendente haga lo que haga”.

También la diputada provincial del Movimiento Evita, Patricia Cubría, consideró “muy raro” que “un peronista proscriba a otro peronista” y señaló: “Nosotros somos una parte importantísima de La Matanza y es lamentable que se haya dado así, pero un tropezón no significa una derrota. Vamos a seguir trabajando como siempre, construyendo con amor y no con rencor”, precisó, al tiempo que aseguró que el espacio apoyará al oficialismo y que la ruptura es solo a nivel local. “Queremos que el Frente de Todos gane, y es por eso que la lista nacional y la lista provincial van a ser militadas con mucha alegría. Y nosotros vamos a tener para la próxima elección nuevas herramientas, como un partido propio para no depender necesariamente de acuerdos superestructurales”, señaló.

Por su parte, el titular de la UOCRA local, Heraldo Cayuqueo expresó que “la falta de participación de los distintos sectores y los vecinos queda muy reflejada en la mezquindad y el egoísmo de parte de la Junta Electoral”.