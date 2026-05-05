Rappallini siguió en Córdoba una gira para contener a la industria y ratificar la vía dialoguista con Milei

El presidente de la Unión Industrial Argentina (IUA), Martín Rappallini , continuó en Córdoba una gira federal que seguirá por San Juan y prevé otras escalas por la zona núcleo. Contó con el respaldo de su par local, Luis Macario , empresario manicero que banca el rumbo del Gobierno, aunque se permite observaciones.

La gira política cerrará este martes por la noche, en una cena privada con el gobernador Martín Llaryora , quien también bascula entre el diálogo con la Casa Rosada y una agenda de reclamos especialmente seleccionada. La defensa de la producción y la industria integra ese lote.

Rappallini trazó un diagnóstico complejo para la industria. Hay sectores golpeados que empujan por una posición más dura frente al Gobierno, pero el jefe de la UIA insiste con otra estrategia. Una radiografía de ese malestar se trajo hace un mes de la reunión industrial del Norte Grande .

En diálogo con Letra P , Rappalinni reconoció que hay sectores más radicalizados en el sector, pero no cambiará los modos pese a los datos. La Unión Industrial de Córdoba, siempre correcta en las formas, publicó una encuesta que marca que la expectativa cae en la era de Milei, que la actividad se contrajo un 44% y que el empresariado vira hacia una política de sostenimiento de lo hecho en detrimento de la inversión.

Córdoba suele funcionar como termómetro y esta es una señal de alerta que muestra que las referencias de la industria tendrán más dificultades para lograr la cohesión de la industria que se proponen quienes tienen la responsabilidad de dirigirla.

Diálogo con los alfiles de Javier Milei

Pese a este desánimo general, Rappallini eligió esta provincia para asegurar que no cambiará el GPS. Seguirá apostando al diálogo con el funcionariado libertario y el mecanismo de presión será la entrega de propuestas de mejoras.

En sus definiciones, el empresario se mostró moderado y evitó escalar las hostilidades con Milei, que tocaron su punto más alto cuando atacó al sector industrial en las figuras del dueño de Grupo Techint, Paolo Rocca, y a Javier Madanes Quintanilla, de Aluar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2051744038613635103&partner=&hide_thread=false Martín Rappalini arrancó por Córdoba la gira federal de la Unión Industrial Argentina



“Estamos haciendo propuestas al gobierno para que se reactive la economía y se vuelva a los estándares de 2022”, aseguró



Lo acompañó Luis Macario de la @UICba



@YaniPassero pic.twitter.com/spdbn19K2Z — LETRA P (@Letra_P) May 5, 2026

Rappalini prefirió hablar de reordenamiento, no de crisis. De competitividad, no de atraso cambiario. “Estamos haciendo propuestas para que se reactive la economía y se vuelva a los estándares de 2022”, planteó ante la prensa. Quizás esta haya sido la estocada más violenta que se permitió.

El mensaje se alineó con el de Macario, que sostiene el rumbo económico de Milei, aunque advierte sobre los costos que enfrenta el sector productivo. Para ambos dirigentes la discusión no pasa por el precio del dólar: es la competitividad perdida.

“Hay que trabajar en los costos internos de la industria”, insistió Rappalini, que en la conferencia de prensa ponderó la reforma laboral y la rebaja impositiva, aunque reconoció que no alcanza con esto.

El empleo, el reclamo desde Córdoba

En esta gira, el punto crítico de la agenda pasó por la caída del empleo y adelantó que están hablando con la Casa Rosada sobre este indicador.

Como contó Letra P, desde la asunción de Milei, la industria manufacturera perdió 80.000 empleos registrados y cerraron cerca de 3000 empresas. Sólo en el último año se destruyeron 47.800 puestos de trabajo.

rappalini macrio gamisol córdoba Martín Rappallini recorrió una fábrica de guantes en Córdoba

El dato no es de impacto en un esquema económico que apuesta a ordenar variables macro, pero todavía no logra reactivar la demanda. La UIA busca que esa variable no se profundice. “Hay que alentar la creación de nuevos empleos”, pidió Rappallini.

Rapallini visitó este martes distintas cámaras empresariales de la provincia y empresas como la fábrica de guantes Gamisol y la autopartista Pertrak. Este miércoles, se reunirá con Carlos Rabbat, presidente de la Universidad Siglo 21.