Felipe Michlig recibió a Cristian Cunha en San Cristóbal: la gestión como excusa y el acuerdo con LLA de fondo

En las últimas semanas tomó fuerza la intención de un grupo de dirigentes de construir una posible alianza entre Unidos y La Libertad Avanza en Santa Fe . Dos de los que abonaron la teoría son Felipe Michlig y Cristian Cunha , que este lunes compartieron actividades de gestión, pero con el tema sobrevolando.

“Se habló bastante de que no hay que cerrarse”, reconocieron a Letra P personas al tanto de los acontecimientos. La teoría que viene esbozandose entre quienes ven con buenos ojos un acuerdo electoral con LLA, está en la génesis de Unidos: “Es un frente de gestión, no ideológico; si no el socialismo nunca hubiese podido estar con el PRO ”, razonan.

Cunha, parte del PRO, fue una de las primeras voces en el ecosistema Unidos en dar por válida la posibilidad de sumar a la tribu mileísta. Michlig se lo dijo a Letra P . Si bien el secretario de Cooperación fue a San Guillermo con el objetivo central de entregar insumos para la prevención del dengue, la política fue parte de la charla.

Según supo este medio, en el diálogo entre los dirigentes se rememoró aquella primera mesa de la que fueron parte ambos para la conformación del frente que llevó a Maximiliano Pullaro a la gobernación de Santa Fe . “El límite ahora es el kirchnerismo. Hay que buscar gente con pensamiento republicano que suma”, definen. Sin embargo, la intención es no apurarse: “Es como un asado, si no se arrebata”, figuran.

Los tiempos y los guiños a favor

Sin embargo, pese a no apurar definiciones, quienes adhieren a la movida ponderan el timming con la que fue lanzada. Creen que, si se planteaba meses más tarde, no habría tiempos para que las charlas fluyan y las posiciones antagónicas, como las de los libertarios con el socialismo, puedan aflojar. “Hay un año por delante”, evalúan.

En tanto, en los últimos días un coro de voces se sumó al tren de la posible unidad. Gisela Scaglia sostuvo que si bien no hay diálogo entablado, no lo descarta, mientras construye en el plano nacional. Otro radical como José Corral hizo un análisis similar al de Michlig y Cunha, mientras que en la Casa Gris también dejan entrever un potencial acuerdo. En tanto, las charlas en el PRO con quienes pasaron del amarillo al violeta como Patricia Bullrich, Diego Santilli o Federico Angelini en Santa Fe también hacen que se observen con atención.

Embed En Rosario, de cara a 2027, hay que lograr:



1. Ampliar el frente Unidos para que Rosario sea la ciudad más desarrollada del país.

2. Evitar que llegue a la intendencia el comunista/usurpador Juan Monteverde. pic.twitter.com/N6ZQkGjkRL — Cristian Cunha (@CunhaCristian) April 18, 2026

Dentro del esquema de gobierno pullarista, la voz más crítica es la de Lisandro Enrico, enfrentado con Michlig, que por estas horas cargó una vez más contra la gestión de Javier Milei por el abandono de las obras en suelo santafesino. “Lisandro nunca participó activamente del armado de Unidos, su rol es otro”, espetan en otras tribus.

El freno socialista

Si bien el Partido Socialista mide sus palabras, ya algunas voces comenzaron a sentar postura. El primero fue el combativo Esteban Paulón, que desde la Cámara de Diputados reparte denuncias contra el Gobierno que resiste embates ante el escándalo que involucra a Manuel Adorni. En el otro rincón, los libertarios también rechazaron en tándem la idea, con figuras como Juan Pedro Aleart y Marcos Peyrano marcando diferencias.

En las últimas horas se sumó otra voz en el socialismo: Pablo Farías. Habitualmente conciliador, el diputado dijo que “hay sumas que restan”, y que “lo que está representando el gobierno nacional no tiene nada que ver con lo que se ha construído en Unidos”. “Con el socialismo no tiene nada que ver”, remarcó en ATP. “Si hay un planteo en el frente habrá que darlo, pero sería contradictorio”, cerró.