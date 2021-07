En Bahía Blanca, el FdT llega a las urnas con dos listas

De ser habilitadas por la junta partidaria, en Bahía Blanca podría haber interna del Frente de Todos (FdT) en las elecciones primarias del próximo 12 de agosto. Sin acuerdo, los distintos sectores que se encolumnan con el oficialismo nacional y provincial presentaron dos nóminas. Una cuenta con el respaldo de los tres dirigentes más representativos del espacio en el sur bonaerense. La otra reúne a dirigentes del gremialismo, militantes barriales y emprendedores.

Pese al mandato de cúpula del FdT de evitar los cruces internos en el llano, en el distrito conducido por el intendente PRO Héctor Gay se presentaron dos listas de aspirantes al Concejo Deliberante.

Por un lado, la nómina cuenta con el respaldo del diputado de La Cámpora Gabriel Godoy, el senador Marcelo Feliu y el titular del puerto bahiense, Federico Susbielles. Según supo Letra P, la nómina la encabeza la concejala Gisela Ghigliani, del sector de Susbielles. En segundo lugar, Mariano Arzuaga, de la organización que lidera Máximo Kirchner, y, tercera va la edil Romina Pires del equipo que conduce Feliú.

El cuarto lugar es para el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero; el quinto para la también concejala Paola Echeverría, del Movimiento Evita, y en sexto lugar se propuso a César García de la CCC.

La segunda la lista la encabeza Sebastián Más, secretario general del sindicato de la AFIP. Consultado por Letra P, el dirigente gremial indicó que no se llegó a una lista de unidad “porque no hubo intención de construir una lista de unidad”. “Nosotros trabajamos por el frente y en 2019 hicimos campaña por Federico (Susbielles, último candidato a intendente del FdT), pero se cortó el diálogo. No hubo llamado ni a nosotros ni a un amplio sector del peronismo bahiense”, indicó.

La nómina, según precisó, está integrada por representantes de sectores gremiales, gremial empresaria, de emprendedores, ONG y militantes barriales. “Es una lista heterogénea en sus orígenes, pero con muchas coincidencias para hacer juntos este camino”, señaló y, sobre la posibilidad de que la Junta del Frente de Todos le habilite la interna, indicó: “Cumplimos con todo lo necesario para presentarla. Tenemos muy buen proyecto y muy buena llegada a Bahia Blanca y sumaríamos un importante porcentaje de votos. No somos caprichosos, no nos convocaron, tenemos ganas de trabajar y hacer política. Tenemos todo el derecho de mundo de participar”.

La lista que lidera Más la completa Mariana Ranilla, Gustavo Ruiz Diaz, Karina Maruenda, Daniel Carlos Fernández, Viviana Cabrera, Gerardo Bellido, Soledad Fernández, Nicolas Iezzi, Monica Gavilani, Javier Coria y Lujan Mancini.