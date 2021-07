"La lista que encabezo es la apoyada por Bullrich, Larreta y Macri"

El diputado nacional Federico Angelini es el único cabeza de lista del PRO en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe. Le tocará enfrentar a tres radicales, José Corral, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. En diálogo con Letra P, aseguró que las referencias nacionales amarillas Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich solo apoyan a su lista, pese a que en las otras nóminas también hay postulantes del PRO. “No vamos a utilizar la interna para destruir a nuestros adversarios”, prometió.

-¿No es mucho cuatro las listas de JxC en Santa Fe?

-Hace tiempo muchos seguidores nuestros y ciudadanos nos pedían que no suspendiéramos las PASO, que no cayéramos en la trampa del kirchnerismo. Como oposición logramos que las PASO fueran una realidad y ahora estamos utilizando el mecanismo. Del PRO hay una lista oficial, que es la que apoyan Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y con el radicalismo fue muy difícil llegar a un acuerdo porque está dividido en tres.

-¿Entonces la disputa que se viene es entre el PRO y la UCR?

-En parte sí, porque al haber tres listas de la UCR lideradas por gente de la UCR. Lo partidario va a pesar también, pero también eso, que ellos no puedan tener un mínimo de cohesión, nos hizo muy difícil llegar a una lista de unidad. No sabíamos si hablar con un sector acá en Santa Fe, con otro en Buenos Aires...

-¿Un radicalismo partido a usted lo beneficia?

-A los partidos hay que jugarlos y esta es una elección importante, pero no vamos a utilizar la interna para destruir a nuestros adversarios. Nuestra campaña va a ser propositiva y mostrando lo que ya hicimos. Veo candidatos que prometen cosas que, desde una banca de diputado nacional o senador, no se pueden cumplir. Ya empezás mintiendo, por eso es muy importante mostrar lo que sos a partir de lo que hiciste. Y cuando ves quiénes estuvieron en las marchas cuando se quisieron llevar puesta las instituciones, la propiedad privada, las libertades individuales, me vas a ver a mí acompañando, votando en contra de los atropellos que quiso cometer el kirchnerismo en el Congreso, acompañando a Bullrich y Macri para que la oposición tenga una unidad y una firmeza.

-¿Por qué en las tres lideradas por radicales también hay dirigentes del PRO?

-Porque les ofrecieron lugares y ellos prefirieron estar con el radicalismo y no ser parte de nuestro espacio. Han tomado esa decisión y lo respeto. Insisto, mi campaña nunca va a ser en contra de alguien que circunstancialmente es un adversario, porque estamos todos dentro de un mismo espacio y el 13 de septiembre, cuando terminen estas PASO, vamos a tener que estar todos juntos para derrotar al kirchnerismo y que el Congreso tenga mayor equilibrio.

-¿Pero esas personas no integran la lista del PRO?

-No, está claro eso. Nuestra lista es la apoyada por Bullrich, Larreta y Macri.

-¿Pero por qué ese desorden?

-No es desorden, se les hizo una oferta para que ocuparan los lugares que ellos querían tener y no lo aceptaron. Nada más.

-¿Entonces Larreta, Bullrich y Macri van a apoyar solo a su lista?

-Exactamente.

-Corral y Pullaro tienen un recorrido en la política tradicional. ¿Losada al ser una outsider rompe la elección?

-No, porque detrás de Losada están Mario Barletta y Julián Galdeano, que tienen no menos de 30 años en política. Es positivo que todas las personas que quieran aportar algo en la vida pública de la Argentina participen, sean periodistas, ingenieros, abogados o verduleros.

-¿Quien gane la interna emergerá como precandidato o precandidata a la gobernación en 2023?

-Quien gane la interna tendrá la obligación de incluir a todos y llevar adelante una campaña que nos garantice ganar los dos senadores en Santa Fe.

-¿Pero no saca ventaja para 2023?

-No, en la Argentina seis meses es una eternidad. En esta elección nos jugamos mucho y por eso Patricia me pidió que fuera candidato a senador siendo yo la persona que ganó las últimas elecciones en la provincia. El compromiso tiene que ser muy grande con estas elecciones. Si nos va mal la preocupación es muy grande.

-Javkin recibió a dos de sus rivales en la interna. ¿Molesta que el intendente juegue en la interna de JxC?

-A nivel personal siempre he tenido una relación muy cordial con Pablo, hemos compartido muchas cenas, almuerzos. Lamentablemente, la ciudad no ha podido resolver ninguno de los problemas, independientemente de la pandemia, que heredó. El transporte tiene problemas más graves, el espacio público y las calles están peor que antes. Su gestión tiene que mejorar mucho de acá en adelante y estoy cien por ciento dispuesto a acompañarlo en cada uno de los reclamos que él necesite tanto al gobierno provincial como al nacional. No hay ninguna duda que el gobierno nacional abandonó a Rosario en seguridad, obra pública y transporte. Recuerden cómo criticaba a Macri el socialismo con respecto a los subsidios al transporte, hoy Rosario recibe menos menos y por eso tuvimos 90 días de paro el año pasado.

-¿Coincide con Javkin en que el escenario de tercios probablemente desaparezca?

-Hoy tengo puesto en mi cabeza exclusivamente que el kirchnerismo no gane los dos senadores nacionales. Santa Fe tiene una enorme oportunidad de alejar al kirchnerismo de la posibilidad de tener los dos tercios en el Senado. No estoy pensando en 2023, estoy pensando exclusivamente en la elección de senador porque se nos va la república.