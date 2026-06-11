Javier Milei encabezará el acto por el Día de la Bandera en Rosario

Javier Milei, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin en la celebración del Día de la Bandera en Rosario.

El presidente Javier Milei para encabezará el 20 de junio en Rosario el acto por el Día de la Bandera . Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron este jueves la visita a Letra P . Tras la invitación del municipio y del gobierno de Santa Fe , hace pocos días las áreas de protocolo comenzaron a organizar el desembarco oficial.

La respuesta favorable de la Casa Rosada a la convocatoria abrió una instancia de trabajo entre representantes de la Nación, la provincia y el municipio. El mandatario estará al frente de la ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera , tal como había ocurrido en 2024. El año pasado, en cambio, la máxima autoridad nacional presente fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel , raleada desde hace meses del círculo del poder libertario.

Este jueves está prevista una reunión técnica entre los equipos de protocolo y seguridad. El objetivo es avanzar en la planificación del operativo para la visita presidencial en uno de los actos patrios más importantes del país.

La edición 2026 del acto tendrá además un componente especial. Será la primera celebración del Día de la Bandera con las obras de restauración del Monumento Nacional finalizadas.

El Monumento renovado y las visitas del Presidente a la región

Ante el retiro del Estado nacional, el tramo final de la puesta en valor del histórico edificio fue ejecutada y financiada por el gobierno de Santa Fe, que asumió la continuidad del proyecto y la deuda pendiente de $1456 millones correspondiente a trabajos que ya se habían realizado.

La inauguración de las obras está prevista para el próximo miércoles 17 de junio, pocos días antes de la celebración central.

MileiBolsa.jpg Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En los últimos años, Rosario se consolidó como uno de los destinos más frecuentes en la agenda del Presidente. Además del acto por el Día de la Bandera de 2024, participó en dos oportunidades de actividades organizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y encabezó el cierre de la campaña electoral en el Parque España.

La presencia más reciente de Javier Milei en Santa Fe ocurrió en febrero pasado, cuando encabezó un acto en el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, uno de los sitios históricos más representativos del país. Si las negociaciones avanzan según lo previsto, el mandatario volvería a la ciudad para participar de una de las fechas patrias más emblemáticas del calendario argentino.