Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
SIEMPRE ESTUVO CERCA

Javier Milei encabezará el acto por el Día de la Bandera en Rosario

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a este medio que el Presidente estará el 20 de junio en el Monumento, recién restaurado por la provincia.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin en la celebración del Día de la Bandera en Rosario.

Javier Milei, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin en la celebración del Día de la Bandera en Rosario.

El presidente Javier Milei para encabezará el 20 de junio en Rosario el acto por el Día de la Bandera . Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron este jueves la visita a Letra P. Tras la invitación del municipio y del gobierno de Santa Fe, hace pocos días las áreas de protocolo comenzaron a organizar el desembarco oficial.

Notas Relacionadas
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: el presidente eligió hablar de teoría económica.
CÍRCULO ROJO

Milei en Rosario: coimas cero, otra clase de Economía y la compañía de Karina

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

La respuesta favorable de la Casa Rosada a la convocatoria abrió una instancia de trabajo entre representantes de la Nación, la provincia y el municipio. El mandatario estará al frente de la ceremonia en el Monumento Nacional a la Bandera, tal como había ocurrido en 2024. El año pasado, en cambio, la máxima autoridad nacional presente fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, raleada desde hace meses del círculo del poder libertario.

Javier Milei y la organización del acto en Rosario

Este jueves está prevista una reunión técnica entre los equipos de protocolo y seguridad. El objetivo es avanzar en la planificación del operativo para la visita presidencial en uno de los actos patrios más importantes del país.

Dia de la bandera Milei.jpeg

La edición 2026 del acto tendrá además un componente especial. Será la primera celebración del Día de la Bandera con las obras de restauración del Monumento Nacional finalizadas.

El Monumento renovado y las visitas del Presidente a la región

Ante el retiro del Estado nacional, el tramo final de la puesta en valor del histórico edificio fue ejecutada y financiada por el gobierno de Santa Fe, que asumió la continuidad del proyecto y la deuda pendiente de $1456 millones correspondiente a trabajos que ya se habían realizado.

La inauguración de las obras está prevista para el próximo miércoles 17 de junio, pocos días antes de la celebración central.

MileiBolsa.jpg
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En los últimos años, Rosario se consolidó como uno de los destinos más frecuentes en la agenda del Presidente. Además del acto por el Día de la Bandera de 2024, participó en dos oportunidades de actividades organizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y encabezó el cierre de la campaña electoral en el Parque España.

La presencia más reciente de Javier Milei en Santa Fe ocurrió en febrero pasado, cuando encabezó un acto en el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, uno de los sitios históricos más representativos del país. Si las negociaciones avanzan según lo previsto, el mandatario volvería a la ciudad para participar de una de las fechas patrias más emblemáticas del calendario argentino.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei cierra su campaña en Rosario rodeado de un gabinete con el boleto picado
EL SPRINT FINAL

Milei cierra su campaña en Rosario rodeado de un gabinete con el boleto picado

El Presidente hará base en un hotel, a metros de una marcha en su contra. ¿Último paseo del equipo antes de los cambios? Patricia Bullrich, con agenda propia.
Javier Milei ya está en Rosario para el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Jeremías Caraballo)
EL SPRINT FINAL

Milei en Rosario: "Llegamos a las elecciones pie y el domingo va a cambiar en serio la Argentina"

El Presidente llegó pasadas las 17.30 al hotel céntrico donde hace base antes del baño de multitudes. Quiénes lo acompañaron. El curioso regalo que lo esperaba.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Franco Bartolacci, al frente de la marcha de las universidades. El presidente del CIN acordó con el gobierno.
HABÍA PLATA

Milei abrió la billetera, acordó con las universidades y pausó un conflicto autoinfligido

Por  Juan Pablo Gavazza
Los bancos nucleados en ADEBA aseguran que refinanciaron el 40% de las deudas en mora y no reclaman la intervención del Estado
LA DEUDA INTERNA

Los bancos refinanciaron al 40% de los deudores con problemas de pago y rechazan una intervención del Estado

Por  Lorena Hak
Axel Kicillof
LA POLÍTICA NO SE MANCHA

Kicillof le advierte a su gabinete que quien vaya al Mundial deberá renunciar

Por  Macarena Ramírez
Patricia Bullrich empuja una ley a medida de las grandes cerealeras.
LOS DUEÑOS DE LA SOJA

Biocombustibles: pymes denuncian que un proyecto que empuja Bullrich beneficia a las grandes cerealeras

Por  Francisco Aristi