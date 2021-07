"No le tenemos temor a las primarias si no hay acuerdo"

El radical José Corral pretende ser, juntos a sus socios del PRO y la Coalición Cívica, la síntesis de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe. De esa manera y bajo ese plan de “diversidad”, apuesta a imponerse en la interna de la coalición opositora. Con un nivel de conocimiento considerable, producto de sus ocho años al frente de la ciudad capital y la candidatura a gobernador que comandó en 2019, el ucerreísta aspira llegar al Congreso. En diálogo con Letra P, Corral avisa que no le tiene “temor” a la competencia y repite que la UCR es un “partido vivo”. Para el exintendente, “ningún referente nacional” va a tomar partido por algunas de las candidaturas santafesinas.

También podés leer Modelo Buenos Aires: Corral y López Molina visitaron a Larreta

-Facundo Manes en Buenos Aires, más de una opción en Santa Fe. ¿Es el momento de la UCR?

-El radicalismo es un partido vivo, que acaba de cumplir 130 años y tiene vigencia porque tiene gobernadores, intendentes, concejales, expectativa de gobierno. Quizás nos faltaban electores en los dos distritos más grandes, y la buenísima noticia de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, y la vigencia de Martín Lousteau como una figura del Ciudad de Buenos Aires con proyección al resto del país. Además de los gobernadores, los que fueron como Alfredo Cornejo y ahora Gerardo Morales, que está haciendo una gestión realmente transformadora y progresista en Jujuy. Pero hay una capilaridad, el partido tiene muchas y buenas gestiones.

-¿Le arrebatan la conducción de JxC al PRO?

-Me gusta pensar en las culturas de coalición, no creo que tenga que haber competencia entre partidos.

También podés leer Lousteau se pega a Manes para crecer en la provincia y pone la Ciudad en espera

-Hoy son cuatro las listas en carrera en la interna cambiemista de Santa Fe. ¿Tiene que haber una síntesis?

-Vamos a intentar hacer una propuesta representativa de la diversidad de JxC y representativa también de la riqueza geográfica y productiva de Santa Fe. Trabajamos desde hace algunos años con Roy López Molina, que es PRO y es de Rosario, yo soy radical de Santa Fe. Y se suma Lucila Lehmann, que es de la Coalición Cívica. Conversamos con otras personas y con otros sectores del espacio. De todas maneras, no le tenemos temor a las primarias cuando no hay acuerdo. Por el contrario, somos defensores de la herramienta de las primarias para seleccionar los candidatos.

-¿Tiene más cercanía con Pullaro o Losada, sus hipotéticos rivales?

-Tenemos buen vínculo con todos ellos. No hemos cerrado el diálogo con nadie, hablamos con todos, tenemos buen vinculo, en algunos casos afectivo. No cerramos nunca la puerta.

También podés leer "El gobierno considera a la clase media un enemigo"

-El PRO insiste con una lista de unidad propia. ¿Es irrompible su sociedad con López Molina?

-Es una relación de confianza, de compartir estilo. Después, no es tan importante el lugar que nos toque a cada uno, estoy seguro que vamos a estar construyendo juntos. De nuevo digo, está bien que haya propuestas que reúnan a referentes de distintos partidos.

-¿Es un error que haya una lista cien por ciento PRO y una cien por ciento UCR?

-Puede haberla, no es lo que elegimos. Queremos que nuestra propuesta refleje a JxC, nos sentimos cómodos de esa manera.

Fotos: Vanesa Fresno

-¿Si Angelini termina candidato se roba el vínculo con Macri, Larreta y Bullrich?

-Es probable que haya militantes del PRO en más de una lista. En aquella reunión en Santa Fe estaban los referentes del PRO y es muy probable que estén en listas diferentes.

-¿Confía en que Larreta acompañe a más de un candidato si hay interna?

-Estuvimos reunidos con Horacio, nos planteó de hacer una propuesta y buscar la unidad, pero si no la hay lo natural es una PASO. Yo no veo que tome partido ningún referente nacional.

También podés leer Punto para Larreta: Bullrich se baja y le libera la Ciudad a Vidal

-¿Macri y Bullrich tampoco?

-Tampoco, más allá de la simpatía que puede haber. Muchos me han expresado esa simpatía, pero no necesariamente eso signifique militar por una u otra lista. En todo caso, es una responsabilidad nuestra hacer la mejor propuesta y generar liderazgos genuinos. Hay que recorrer mucho la provincia y hay que conocer los problemas para brindar soluciones y no se puede defender lo que no se ama, lo que no se conoce.

-¿La interna define el candidato a gobernador de la coalición en 2023?

-Son elecciones distintas, ahora hay que poner la energía en las mejores propuestas y las mejores personas para poner ese equilibrio del que hablamos en el país, ganar la elección de senadores y diputados. Esta elección también genera un clima para 2023, pero son elecciones diferentes.

-Se reunió con el intendente Javkin, con quien tiene una relación personal. ¿Lo ve a su lado en el futuro?

-Creo en el entendimiento, en los denominadores comunes, como le gustaba decir a Alfonsín, que las diferentes fuerzas democráticas tenemos que encontrar, en primer lugar para una propuesta electoral, que le dé el equilibrio y alternancia al país. Para eso, hay que juntar fuerzas que piensen diferente.

Fotos: Vanesa Fresno

-¿Cómo evalúa la gestión de su reemplazante, Jatón?

-No ha hecho pie en los servicios básicos, iluminación, limpieza, nos dicen los vecinos que hay poco control. Pero lo que más nos preocupa es que se pierda el liderazgo del gobierno local. Falta la voz del intendente, eso los vecinos lo transmiten como ausencia.

-¿Y la de Perotti?

-En seguridad, que es el principal problema que tenemos los santafesinos, no solo no se ha mejorado, sino que los indicadores de 2020 fueron peores a los de 2019, aun pandemia mediante. No nos podíamos mover de nuestra casa y, sin embargo, subían los homicidios y la violencia. También le hemos planteado al gobernador que tiene que ayudar a la economía privada, no es momento para tener plazos fijos, para tener plata generando interés cuando las pymes se están fundiendo. En el mundo los estados están poniendo plata, genuina no papel pintado. Que rompa el chanchito, Perotti, la actividad privada necesita ayuda.