El gigante sindical que usa Perotti de bastón en Santa Fe capital

El recién estrenado perottismo tiene la tarea de demostrar su músculo en la ciudad Santa Fe, tierra donde sigue mandando el Frente Progresista. Pero los obstáculos que tiene por delante no son solo externos: también tendrá una dura interna. El objetivo es armar una nómina amplia, competitiva y que contenga un abanico importante de sectores. Si bien faltan algunas semanas, el gobernador Omar Perotti, el dueño de la lapicera, pone todas las fichas en la concejala Jorgelina Mudallel como la indicada para que encabece la lista. Para el número dos, piensa en el gigante gremio estatal. “No sería descabellado que el sector de UPCN ocupe ese lugar”, le dice a Letra P alguien que está sumergido en la rosca justicialista.

El oficialismo provincial, con su nuevo sello Hacemos Santa Fe, tiene por delante su debut en las urnas. Su primer objetivo es ganar las internas donde tendrá como principal oponente a Alejandro Rossi, hermano de Agustín, ministro de Defensa de la Nación. Al interior del oficialismo saben que no será fácil pero se muestran optimistas. El PJ pone en juego una sola banca, la de Mudallel, y apunta a crecer. “Lo ideal sería que al menos tres peronistas entren al Concejo”, apunta un dirigente del partido, para llegar a la cuenta de cinco bancas pejotistas.

Mudallel, actual concejala y candidata a renovar su banca, es del riñón del rafaelino y viene trabajando en su equipo hace muchos años. Fue una de las tres personas que dirigió el acto de presentación del nuevo espacio perottista y será la encargada de encabezar la nómina que aún tiene el resto de los casilleros en blanco. De ahí para abajo, la rosca toma temperatura.

Según pudo averiguar Letra P, el actual concejal Juan José Saleme, de UPCN, tendrá un “rol importante en la campaña”. Una señal más para comprender la relación entre el perottismo y el sindicato, uno de los más importantes dentro de la provincia y que pisa fuerte en la ciudad de Santa Fe. La seccional santafesina de la Unión del Personal Civil de la Nación viene atravesando meses de buena relación con el gobernador Perotti, luego de algunos traspiés durante el 2020, por lo que no resulta extraño que ocupe un lugar relevante en la lista para el Concejo de la ciudad capital.

De todas formas, hay quienes dentro del PJ no quieren dar nada por hecho porque las negociaciones aún no están cerradas y hay “varios espacios pugnando por lugares”. Entre otros sectores, aparece el del senador departamental Marcos Castelló, y el espacio de la actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana. Desde UPCN, en tanto, dicen que lo más importante no es el lugar en la lista, sino “fortalecer el espacio comandado por Perotti” y “acompañar desde donde toque”.

La relación UPCN - Perotti no nace ahora: en 2019 el rafaelino tuvo al actual secretario de prácticas socio comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz, como candidato a intendente y a Saleme para concejal. El gobernador caminó con ellos la ciudad capital en la campaña que lo catapultó a la Casa Gris.

En el Concejo

El gremio comandado por Jorge Molina viene teniendo presencia en el órgano legislativo de la capital provincial desde hace varios años. El actual concejal Sebastián Pignata, que termina su mandato este año, nació políticamente en UPCN y es nieto del histórico exsecretario Alberto Maguid. Tras varios años de hegemonía del Frente Progresista y una jugada que unió a todo el peronismo, Pignata llegó a ocupar a finales del 2016 la presidencia del cuerpo durante tres períodos. En 2019 dejó de pertenecer al espacio por algunas disputas internas. Ese mismo año con su voto inclinó la balanza hacia el Frente Progresista para que la presidencia no quedara en manos del PJ y vuelva a ser radical.

Lucas Maguid, también nieto del cacique fallecido en 2013, fue otro de los ediles que representaron al gremio, pero siguió el mismo camino que Pignata y se alejó del espacio. Marianela Blangini y Martínez Kerz, en tanto, también fueron referentes de UPCN en el Concejo, aunque ellos siguen vinculados al gremio.