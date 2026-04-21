Santa Fe: denuncian a un funcionario libertario por manipular el sistema informático del Concejo de Baigorria

Tres concejales pertenecientes a Unidos para Cambiar Santa Fe y al peronismo denunciaron ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que un secretario administrativo nombrado por La Libertad Avanza intentó hackear las computadoras del Concejo Deliberante de la localidad de Granadero Baigorria . El exfuncionario libertario había sido removido de su cargo en las horas previas al hecho.

La presidenta del Concejo Deliberante de Baigorria , Gisela Da Ponte ( Unidos) , junto a los concejales Adrián Milo -alfil del exintendente peronista Alejandro Ramos - y Antonella García , del Movimiento Evita , denunciaron a Diego Lezcano por “hechos que podrían configurar la comisión de hechos presuntamente delictivos perseguibles de oficio contra la Administración Pública ”.

Según consta en la denuncia, a la cual pudo acceder Letra P , quien había sido propuesto como secretario administrativo por La Libertad Avanza accedió a una de las máquinas de “Mesa de Entradas” sin autorización, luego de la sesión en la que fue removido de su cargo.

Al ser descubierto frente a la computadora, Lezcano respondió que “estaba eliminando el sistema”. Ante la inusual situación y con el fin de prevenir mayores daños, la presidenta del cuerpo deliberante dispuso que se cortara el suministro energético.

A la mañana siguiente, alrededor de las 7 según consta en la denuncia, Lezcano retornó al Concejo y volvió a la misma PC que había utilizado la tarde anterior.

El funcionario desplazado, junto al concejal de La Libertad Avanza, Santiago Fontana, solicitó a la presidenta del cuerpo que se les permitiera eliminar sus datos personales de la computadora.

Según Da Ponte, personal del departamento Técnico del Municipio indicó que se habían eliminado permisos del software.

Posteriormente, personal del área de soporte del sistema contable UNIRE le informaron que no podían acceder a la computadora en cuestión ya que el antivirus había sido desinstalado.

Dietas, reducción de gastos y venganza

Una vez asumido, y siguiendo la prédica del mileísmo, Fontana impulsó ordenanzas para pasar la motosierra por el Concejo de la ciudad ubicada al norte de Rosario.

Entre otras medidas, propuso eliminar el cargo de secretario administrativo, uno de los cinco con los que cuenta del Cuerpo Deliberante. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Lucila y Eduardo Antonella García, concejala de Granadero Baigorria, junto a Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, referentes del Movimiento Evita en Santa Fe.

Al poco tiempo, el Concejo adquirió autonomía respecto de la intendencia y debió restituir el cargo eliminado. Para esta función se designó a Lezcano, quien fue propuesto por La Libertad Avanza.

Sin embargo, el resto de los concejales de Granadero Baigorria contragolpeó y decidió pagarle con la misma moneda a Fontana. Luego de que el libertario propusiera que la dieta de los concejales no quedara ligada a los aumentos de las paritarias municipales, los demás ediles sugirieron reemplazar el cargo de Lezcano por el de una empleada administrativa como parte del plan de reducción de gastos.

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La moción fue aprobada con los votos de todo el cuerpo menos Fontana. El funcionario libertario fue removido.

La versión de La Libertad Avanza

En sus redes sociales, Fontana calificó la remoción de Lezcano como un hecho de "persecución política". La escuadra libertaria además cree que fue víctima de un apriete.

Según esa versión de los hechos, se les planteó que si no retiraban la propuesta de desligar los aumentos de los concejales de la paritaria municipal, Lezcano sería removido. Tras no ceder en sus posiciones, se consumó la salida.

Respecto del incidente denunciado por los demás concejales de la oposición, el concejal libertario dijo no estar al tanto de ninguna denuncia y negó que Lezcano haya eliminado el antivirus del sistema o borrado archivos sensibles.

Intendente sin poder en el Concejo

En diciembre, consumado el recambio de bancas, la oposición se abroqueló y le arrebató la presidencia del cuerpo al oficialismo. Sellado el acuerdo, los tres concejales que responden al intendente peronista Adrián Maglia se quedaron sin autoridades legislativas.

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De esta forma, Da Ponte se hizo con la conducción del cuerpo, Milo con la primera vicepresidencia y García con la segunda. Pese a quedar afuera del reparto, La Libertad Avanza fue bendecida con el nombramiento de un funcionario propio.

En su corto paso por la administración, Lezcano, gracias a su habilidad informática, desarrolló un sitio web para el Concejo municipal.

La página fue celebrada como un logro propio por el edil libertario, pero la presidencia decidió darla de baja luego de que se produjera el incidente con LLA, ya que no había sido formalizada por el órgano legislativo.