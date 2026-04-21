DISCUSIÓN 2027

Giuliano recibe en Santa Fe a De la Sota y le da otra vuelta a la rosca del peronismo del interior

El titular del Frente Renovador recorrerá el sur provincial con la cordobesa, que sigue de gira nacional. Se suman Tepp y Corsalini. La sombra de Massa.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, afianza su vínculo con Natalia de la Sota

Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador, afianza su vínculo con Natalia de la Sota

La diputada Natalia De la Sota realizará una recorrida por el sur de la provincia de Santa Fe junto al presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano. La actividad tendrá lugar el próximo lunes y contará, además, con la presencia de la dirigente de Ciudad Futura, Caren Tepp, y el intendente de la localidad de Pérez, Pablo Corsalini.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

El Frente Renovador pone el ojo en el centro del país

La visita de De la Sota a Santa Fe se enmarca, apuntan a Letra P fuentes del espacio conducido por Sergio Massa, en la estrategia para afirmarse sobre una agenda ligada a los temas del centro del país. En ese mismo sentido, aseguraron que durante toda la jornada se tratarán problemáticas propias de la región que integran Santa Fe y Córdoba.

PJ Giuliano Monteverde Corsalini
Diego Giuliano junto a los convencionales del PJ de Santa Fe

Diego Giuliano junto a los convencionales del PJ de Santa Fe

“Cada región tiene su particularidad y su fisonomía, desde allí se deben pensar las políticas”, aseguraron a este medio fuentes del Frente Renovador. “Trabajamos en propuestas para la producción, el campo y la industria, dentro del plan nacional de Unión por la Patria”, completaron.

La movida del Frente Renovador parece trazar una línea paralela a la que recorre otro grupo de dirigentes del PJ encabezado por la diputada Victoria Tolosa Paz y su colega Guillermo Michel, junto al armador Juan Manuel Olmos, quienes trabajan en la organización de un evento que se celebrará en Parque Norte el 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, y que será convocado bajo el lema “primero las ideas”. El peronismo del interior bulle.

De la Sota se nacionaliza

Natalia De la Sota comenzó a darse una estrategia que trasciende la provincia de Córdoba para visitar a otros dirigentes del panperonismo ubicados a lo largo y ancho del país. Semanas atrás, se reunió con el legislador porteño Leandro Santoro. Posteriormente, la diputada nacional visitó Mendoza y se mostró junto a la diputada provincial del Frente Renovador Gabriela Lizana. Aunque la cordobesa niega pertenecer al massismo, desde hace tiempo mantiene una buena relación con el extitular de la Cámara de Diputados.

En su paso por la provincia cordillerana, De la Sota visitó a productores vitivinícolas y se interiorizó en la problemática del sector. Además, conversó con empresarios pymes de la región y dirigentes gremiales. “Estoy convencida de que la única manera de encontrar soluciones para salir adelante es conociendo la realidad de cada provincia, de cada economía regional, y no tengo dudas de que la Argentina que viene se construye desde el interior”, expresó la diputada nacional en un posteo en Instagram tras su visita.

Como ya apuntó este medio, el futuro de de la Sota es un interrogante en el proceso de reconfiguración del peronismo. La diputada evita acercamientos con el gobernador Martín Llaryora y en esa maniobra teje vínculos hacia afuera de la provincia mediterránea "con quienes comparta una serie de conceptos básicos". En limpio, una propuesta superadora a Javier Milei, pero también al kirchnerismo.

Diego Giuliano se mueve en Santa Fe

Por su lado, y pese a no blanquearlo públicamente, Diego Giuliano ya trabaja en una eventual candidatura para la gobernación de Santa Fe. En el entorno del abogado rosarino se limitan a afirmar que “se mueve” por la provincia. Según pudo saber Letra P, además de recorrer las ciudades de Rosario y General Lagos junto a De la Sota, el diputado visitará Villa Constitución el próximo viernes.

En el Frente Renovador hacen hincapié en las redes que tejió Giuliano en el último tiempo. El massista supo estrechar lazos con Ciudad Futura y Vamos, el grupo de intendentes encabezado por Corsalini, que también podría anotarse en la carrera a la Casa Gris, durante el proceso de reforma constitucional. Además, mantiene un buen vínculo con Agustín Rossi y Germán Martínez. Como ya contó este medio, el rossismo anotó el nombre del jefe de la bancada de Unión por la Patria en la disputa grande de 2027.

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