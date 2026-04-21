LA INTERNA VIOLETA

Karina Milei manda al gabinete a la misa en Luján para neutralizar la presencia de Victoria Villarruel

Desde Israel, donde acompaña al Presidente, El Jefe ordenó a la comitiva de ministros participar del homenaje al papa Francisco. Blindaje total a Manuel Adorni.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Karina Milei y Victoria Villarruel.&nbsp;

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Al enterarse de que la compañera de fórmula del Presidente asistiría a la misa encabezada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, pidió a voceros extraoficiales que organizaran una comitiva oficial para asegurar presencia del Ejecutivo. La coordinación de asistentes y confirmaciones se realizó a través del grupo de WhatsApp de miembros del gabinete.

Según confirmaron fuentes oficiales a Letra P, la tropa libertaria que viajará hasta la Basílica de Luján estará integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y la ministra Alejandra Monteoliva (Seguridad).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estará presente en primera fila. La espada política y partidaria de Karina Milei llevará, además, a unos 20 representantes legislativos. Por fuera de La Libertad Avanza participarán los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) y la primera línea de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otras figuras políticas, sindicales y de movimientos sociales.

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Karina Milei y parte de su mesa política.

Karina Milei y parte de su mesa política.

Karina Milei tiene a Victoria Villarruel en una lista negra

Si bien el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia no estarán presentes -se encuentran de visita oficial a Israel junto al canciller Pablo Quirno-, el oficialismo buscará copar la escena política con estas presencias durante buena parte del acto religioso.

El principal mensaje que quiere dar la cúpula de la Casa Rosada es el acompañamiento a la Iglesia Católica, indicaron fuentes del oficialismo. Este martes, al cumplirse el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Milei lo recordó con un mensaje y una serie de fotografías en su cuenta de la red social X.

Algunos miembros del gabinete que asistirán admitieron que la convocatoria buscó restarle protagonismo a Villarruel. La funcionaria más influyente del Gobierno mantiene a la vicepresidenta en una lista negra desde hace tiempo. Algunos sitúan el origen del conflicto en el cierre de listas de 2023, cuando Milei se encaminaba a la Casa Rosada; otros lo ubican a mediados del año pasado, cuando en el oficialismo sospechaban que la titular del Senado exploraba un armado electoral antimileísta con sectores peronistas y macristas.

El Gobierno quiere mostrar a Adorni como el encargado del Ejecutivo

Por esos resquemores del pasado es que la confirmación de Villarruel terminó por convencer a varios funcionarios y diputados de que debían asistir, sobre todo porque muchos de ellos continúan convencidos de que haberla dejado sola en la misa podría agrandar su perfil político y religioso en un momento económico complejo para la administración libertaria.

Sin embargo, pese a que dirán presente varios funcionarios de primera línea, no asistirá al encuentro Sandra Pettovello. En los pasillos de la sede de Gobierno sugerían que su ausencia podría deberse al malestar interno que la ministra de Capital Humano generó en las últimas semanas cuando mostró síntomas de autonomía política y diferenciación con otras carteras.

Con Milei fuera del país, Villarruel queda a cargo del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, este martes será la figura institucional de mayor jerarquía en la ceremonia católica. Esto ocurre al tiempo que la Casa Rosada intenta blindar a Adorni frente a denuncias por presunto enriquecimiento ilícito e intenta, además, mostrarlo al frente del Ejecutivo.

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