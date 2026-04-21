JUSTICIA

Santa Fe: la destitución de un juez de familia volvió a exponer la grieta en la Corte Suprema

La vieja guardia encabezada por Rafael Gutiérrez votó en contra de castigar al magistrado Fabio Della Siega, apartado por sus fallos. La cocina de la votación.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Santa Fe: la destitución de un juez de familia volvió a exponer la grieta en la Corte Suprema

Santa Fe: la destitución de un juez de familia volvió a exponer la grieta en la Corte Suprema

La votación del Tribunal de Enjuiciamiento para jueces y magistrados del Poder Judicial de Santa Fe que analizó el pedido de destitución del juez de familia Fabio Della Siega volvió a exponer la grieta existente entre los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial. Por tres votos de diferencia, el magistrado fue apartado.

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Gabriela Albanesi

La vieja guardia, encabezada por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, votó en contra del pedido del procurador general, Jorge Barraguirre, de destituir a Della Siega. Lo acompañaron los ministros Roberto Falistocco y Rubén Weder, quien ingresó al máximo tribunal en 2025, pero rápidamente se plegó al grupo de los históricos. El último voto, el cuarto, fue de Marisa Ferrero, letrada de Venado Tuerto en representación del Colegio de Abogados.

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El presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

El presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

A la vieja guardia le faltó el voto del cortesano Eduardo Spuler, en licencia por enfermedad. Su reemplazo en el jury, la camarista rosarina María Andrea Decó, votó a favor de la destitución.

También a favor de defenestrar al juez de familia votaron los otros dos nuevos jueces de la Corte, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, junto al ya veterano Daniel Erbetta, quien hizo migas con los dos primeros y conformó el otro bloque de poder. El resto de los votos que resolvió la destitución de Della Siega fueron del diputado José Corral, en representación de la cámara baja; el senador Felipe Michlig, en nombre de la cámara alta, y el representante del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano.

Una interna que no afloja

Voces entrenadas en las internas tribunalicias resumieron la votación que destituyó a Della Siega en una frase: "La corporación judicial lo quiso sostener; la política, no". La lectura no es caprichosa: los bloques de poder que hoy confrontan en el máximo tribunal de Justicia provincial están atravesados por la avanzada que el gobernador Maximiliano Pullaro ejerció -y aún ejerce- sobre la Corte.

Así, el tribunal cimero hoy tiene dos grupos bien delineados: Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini por un lado -más receptivo a las reformas que impulsa el Ejecutivo-, y por el otro Gutiérrez, Roberto Falistoco, Eduardo Spuler y Rubén Weder, más proclives a defender el statu quo judicial.

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Baclini, Zabalza y Erbetta, un tridente que confronta con la vieja guardia de la Corte de Santa Fe.

Baclini, Zabalza y Erbetta, un tridente que confronta con la vieja guardia de la Corte de Santa Fe.

El segundo bloque, el de la vieja guardia, parece de todos modos herido de muerte: Eduardo Spuler dejará la Corte el 1 de diciembre, mientras que el poderoso Gutiérrez también anunció su salida, aunque sin precisar fecha, una estrategia que inquieta a la Casa Gris.

La mala hora del juez Della Siega

El ahora exjuez de Familia Fabio Della Siega fue destituido a partir de una denuncia presentada por la asociación Red Viva Litoral por un conjunto de fallos que, según afirmaron, vulneraron derechos de mujeres, niños y niñas en causas judiciales vinculadas a abusos y violencia. Las situaciones denunciadas datan, al menos, de 2020 y fueron presentadas en 2023. Dos años después, en mayo de 2025, lograron que el juez fuera suspendido y llevado al jury que este martes selló su suerte.

La acusación fue encabezada por el procurador Barraguirre, quien achacó “errores reiterados” y “errores gravísimos” a Della Siega y le imputó los cargos de “ignorancia manifiesta del derecho”. También alegó “insensibilidad” o “ausencia” hacia la perspectiva de género en varios de los expedientes analizados, llegando a fijar una audiencia de conciliación entre un padre y una madre víctima de violencia de género.

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