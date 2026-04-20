LA INTERNA VIOLETA

Javier Milei, en alerta: se descompone la base piramidal libertaria

La crisis entre Karina Milei y Santiago Caputo se agudiza y desmadra la convivencia en segundas y terceras líneas. Fisuras en el modelo económico y 2027.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei.

Javier Milei.

El proceso de deterioro del Gobierno de Javier Milei lleva al menos un año, pero el triunfo electoral de octubre y el posterior reordenamiento político le dieron aire. Ahora, esa primavera terminó, la crisis entre Karina Milei y Santiago Caputo se agudizó y se trasladó a segundas y terceras líneas, mostrando un proceso de descomposición en la base piramidal libertaria.

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Ariel Boffelli

Alerta en la Casa Rosada

El combo explosivo que envalentona a la oposición adormecida en la antesala de la campaña electoral 2027 puso en alerta a la Casa Rosada. De hecho, en las vísperas de la pelea pública entre la diputada oficialista Lilia Lemoine y el propagandista libertario Gordo Dan -versión clase B del enfrentamiento Karina vs. Caputo-, en los pasillos de Balcarce 50 ya se hablaba de un problema en ascenso: la inexistencia de una conducción política real combinada con una gestión semiparalizada.

La oposición percibe el nuevo clima. Mauricio Macri amenaza con presentar una alternativa electoral, aunque en su entorno admiten que no están en condiciones de ganar una contienda en las urnas, pero sí de condicionar al oficialismo. La cúpula violeta ya le hizo saber que no buscará ningún tipo de acuerdo con el expresidente ni con su primo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Distinta es la construcción política con los gobernadores que alguna vez estuvieron en Juntos por el Cambio. Días atrás, la secretaria general de la Presidencia se mostró con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con la idea de repetir el esquema de alianzas del año pasado. Llamó la atención que Leandro Zdero (Chaco), el tercer mandatario provincial que había sido parte de aquel acuerdo amplio, no fuera de la partida. Es más, hay cierto malestar con Zdero por su recibimiento a Macri en su jurisdicción.

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Los acuerdos en construcción para 2027

Todavía es una incógnita cómo avanzará el Gobierno con el resto de los posibles acuerdos en el interior del país. Karina Milei sigue soñando con teñir de violeta el territorio nacional, algo que contrasta con la estrategia de Caputo, dispuesto a negociar con el objetivo de garantizar un segundo mandato de Milei y su gobernabilidad.

Apenas se conoció la noticia de la obligación del Gobierno de pagar los 2,5 billones de pesos por la ley de financiamiento universitario saltaron todas las alarmas. “No tenemos cómo pagar ese monto, pero no hay forma de que entremos en déficit”, le dijo a Letra P un funcionario con acceso a la Quinta de Olivos. La frase se completó con un mensaje que preocupa a los caciques territoriales: “Si hay que pagarlo, vamos a ajustar donde sea para no entrar en déficit; una opción sería recortar los fondos que le llegan a las provincias”.

Antes de resolver la estrategia electoral que implementarán para 2027, en Balcarce 50 deberán resolver sus propias crisis internas. El enfrentamiento Karina - Caputo derrama y la descomposición en la base piramidal libertaria pareciera no tener marcha atrás.

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Un nuevo gesto de Karina Milei

En este período de nuevo enfrentamiento, la hermana del Presidente volverá a dejar en claro su posición. Si bien no estaba previsto en un inicio, El Jefe estará presente en el acto de Suipacha programado para el sábado, que este medio adelantó en exclusiva. Organizado por Sebastián Pareja, uno de los principales blancos de los tuiteros de Las Fuerzas del Cielo, el evento mostrará la ambición libertaria: arrebatarle al peronismo la provincia gobernada por Axel Kicillof.

Así, la hermana presidencial dejará en claro -otra vez- su respaldo a Pareja. Será otro capítulo en la guerra digitales vs. territoriales, que tuvo un pico de tensión cuando El Jefe excluyó de las listas de postulantes a los primeros y continuó, ahora, con el corrimiento del caputista Agustín Romo de la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, cargo que quedará para Juan Osaba.

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