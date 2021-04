“Estamos definiendo si vamos por afuera de Juntos por el Cambio”

Joaquín De la Torre, exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, quiere ser candidato a gobernador en 2023. Para eso, construye un nuevo espacio político opositor que atraiga, principalmente, a distintos dirigentes del peronismo inorgánico descontentos con el Frente de Todos. “Tiene que haber un nuevo frente y estamos definiendo si vamos por afuera, o no, de Juntos por el Cambio”, sostuvo en una entrevista con Letra P.

De buen diálogo con Florencio Randazzo, Roberto Lavagna y otros referentes que también buscan una tercera posición por fuera de la grieta entre kirchnerismo y macrismo, critica la forma de hacer política de Axel Kicillof y el avance de Máximo Kirchner sobre el Partido Justicialista. Envió un mensaje político a los jefes comunales que -dice- son tratados como “gerentes” por el gobernador bonaerense y un guiño a Fernando Gray, que resiste en solitario el desembarco de MK en el Partido. “Los intendentes que entregaron el poder se están suicidando”, sostuvo.

Además, el exfuncionario destacó el liderazgo de su antigua jefa política, Vidal, aunque aclaró que no cumplió con todo lo que él esperaba. Sobre la posibilidad de suspender o unificar las elecciones primarias y las generales, dijo que “la ley de lemas es un disparate”.

-¿Qué balance hace de la gestión de Kicillof?

-No ha sido un buen año para evaluar gestiones, pero puedo decir que la gestión está centralizada. El gobernador cree que todo tiene que pasar por la provincia y que los intendentes son gerentes suyos. Es algo que le sucede a todos los que no son de la provincia y no comprenden el territorio bonaerense.

-¿Habla de la relación con los intendentes de la oposición?

-Es más general. El gobernador se pierde que 135 tipos lo ayuden con la gestión.

-Intendentes opositores destacan el rol de alguno de sus funcionarios.

-Hay funcionarios que conocen la provincia y que tienen otro manejo con los intendentes, como Julio Alak, Teresa García y, en algunos casos, Sergio Berni. Del resto hay poco que decir.

-¿Cuánto influyó la herencia a la hora de afrontar la crisis sanitaria?

-Kicillof partió de un lugar mucho mejor que el que le tocó a María Eugenia Vidal. Ella dejó una provincia diferente a la que agarró. ¿Solucionó todos los problemas? No, pero solucionó muchos problemas, pese a que no hizo todo lo que esperábamos.

-¿Qué opina sobre la disputa por la conducción del PJ bonaerense?

-Adelantar la elección del partido es parte de un capricho por ver quién se queda con la lapicera y quién termina de armar las juntas electorales. Los intendentes que entregaron el poder se están suicidando. Por eso valoro la posición de Fernando Gray.

-¿A qué se refiere puntualmente?

-No hay dudas de que en el PJ (los intendentes) no van a tener ni voz ni voto, por eso todos aquellos que tienen una mirada distinta a La Cámpora serán bien recibidos en el espacio que estamos construyendo.

-¿No cree que los lugares que ganó La Cámpora se deben también a que el peronismo tradicional no logró ocuparlos con eficiencia?

-Te pongo un ejemplo. Cuando vos gestionás bien un distrito la boleta en la que vas es una anécdota, pero cuando no gestionás, la boleta en la que vas hace determinante tu reelección. Entonces, se quedan en ese frente porque la cabeza de la boleta tiene votos en sus distritos que el propio intendente no tiene. El gran problema de muchos es que tienen miedo de ir en una boleta que no lleve a Cristina porque no tienen gestión y temen perder.

-¿Qué propone con el espacio que está construyendo?

-Estamos construyendo algo independiente de dónde vaya a terminar Juntos por el Cambio, junto a otros peronistas que entienden que la conducción del gobierno no los representa ni los interpreta.

-¿Eso implica que puedan ir por afuera de Juntos por el Cambio?

-Se verá con el tiempo, pero entendemos que tiene que haber un nuevo frente opositor. Por eso estamos construyendo un espacio peronista y republicano que busca tener peso y volumen propio, que va a estar claramente en la oposición y definiremos si es adentro o afuera de Juntos por el Cambio. Tenemos vocación de encabezar el frente.

-¿Llevó su propuesta a otros espacios?

-Tengo diálogo con Juan Manuel (Urtubey), (Florencio) Randazzo, Graciela (Camaño), (Roberto) Lavagna y muchos otros más.

-¿La idea es acercarlos a Juntos por el Cambio?

-Sería una bajeza decir que ellos pueden venir o yo ir con ellos. Sería una chicana decírselo a las personas con las que espero construir confianza para tener una posición conjunta. No es ir ni venir, hay que ponerse de acuerdo en qué necesita la nación y la provincia y una vez que logremos eso lo otro es más fácil.

-¿Está de acuerdo con revisar la ley que pone fin a las reelecciones indefinidas?

-Firmé esa ley como ministro de Gobierno, así que avalo el espíritu y la letra de esa iniciativa tal cual es.

-¿Se deben postergar o suspender las PASO?

-La ley dice que las PASO son en agosto y hay que hacerlas en esa fecha. No se puede manipular la fecha de una elección a cuatro meses de concretarse y mucho menos por intereses personales.

-¿Cree que perjudica a la oposición?

-No es eso, sino que está mal manipular la fecha, y peor sin el consenso necesario.

-Massa propone una ley de lemas...

-Es un disparate y es tergiversar el espíritu de la ley. Lo que sí podemos hacer para la próxima elección es implementar la boleta única y copiar el modelo de Santa Fe.

-Bullrich dice que no deben esperar a Vidal, ¿coincide?

-María Eugenia suma un montón y tiene todo el derecho de tomarse su tiempo, y también todos aquellos que hacemos política debemos tomar nuestras propias decisiones más allá de lo que hagan los demás.

-¿Quién conduce Juntos por el Cambio?

-Sin María Eugenia todos aspiran a ser los próximos conductores de Juntos por el Cambio. Estoy convencido de que ella cree la aparición de esos espacios es algo virtuoso y no un obstáculo para ella.

-¿Es decir que, al menos si decide ser candidata nuevamente, conducirá el frente?

-Por supuesto que va a ser una ordenadora de todo el espacio.

-¿Le gustaría ser candidato en 2023?

-Me gustaría ser candidato y tengo vocación de serlo, pero no hago política para tener un cargo, por lo que si hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo la acompañaré.

-¿Cree que para ese objetivo tiene que ser candidato este año?

-No, no es algo que me quite el sueño.

-¿Es requisito ser bonaerense?

-Por supuesto.

-¿Limita entonces la candidatura de Santilli?

-No es para eliminar a uno u otro, pero a la provincia han venido muchos porteños y no le ha hecho bien ni a la provincia ni a los bonaerenses. Buenos Aires no es inviable, lo que sí es inviable es que la sigan gobernando porteños.

-¿Qué opina de la posibilidad de que Jorge Macri encabece la lista de candidatos diputados nacionales?

-Tiene todo el derecho del mundo. Ha trabajado mucho para que Cambiemos en la provincia de Buenos Aires esté donde está. Pero también sería bue candidato Maximiliano Abad, u otro de otro espacio.

-¿Cómo es su relación con Vidal en la actualidad?

-Construimos una relación de respeto. Me sumó porque yo tenía una mirada distinta a la de muchos integrantes de su gabinete. Tengo una enorme valoración de su dedicación, sacrificio y voluntad de hacer las cosas bien.

-¿Suelen hablar?

-Sí, charlamos, aunque ella no está haciendo política activa y yo sí. Ella no parte de este nuevo armado que estamos proponiendo.

-¿La pelea entre el PRO y Monzó perjudica a la alianza?

-Estoy afuera de ese lío, pero entiendo el dolor de Jorge o María Eugenia que, habiendo sido elegidos por una boleta, terminen en otro bloque. Monzó debe explicar por qué habiendo roto el bloque sigue estando adentro.