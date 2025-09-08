EFECTO PALIZA

El teléfono de Axel Kicillof: felicitaciones de presidentes, un mensaje de Guillermo Francos y nada de CFK

El gobernador recibió llamados de Lula da Silva, Orsi y Boric, que le dieron dimensión nacional al triunfo bonaerense. No habló con Cristina ni con Milei.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Lula Da Silva y Axel Kicillof.

Aunque el Presidente no se comunicó con Kicillof ni respondió a su nuevo pedido de reunión para hablar sobre los asuntos de la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada envió una felicitación a través de Guillermo Francos. El jefe de Gabinete habló primero el domingo a la noche con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Este lunes, la comunicación fue directa entre Francos y Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuerzaPatria_7S/status/1964895782865359190&partner=&hide_thread=false

Se trató, por ahora, del único contacto entre la Casa Rosada y la gobernación de La Plata. “Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar para ponernos de acuerdo”, le había dicho Kicillof a Milei el domingo a la noche. Hasta el cierre de esta nota, no sucedió.

Repercusión internacional

Además de los mensajes de los propios, Kicillof recibió este lunes el llamado de tres presidentes de la región, Luiz Inácio Lula da Silva(Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gabriel Boric (Chile). Esos contactos le dan al triunfo de Kicillof una relevancia mucho mayor a la de un triunfo provincial. Lo posicionan como un verdadero adversario para Milei y fortalecen su liderazgo en el peronismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1959070664150896915&partner=&hide_thread=false

Kicillof se reunió con Lula el año pasado en el Palacio de Planalto durante dos horas. La relación es fluida. En tanto, habló por teléfono a fines de agosto con Boric por los incidentes que hubo en Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. En gobernador recibió también mensajes de felicitación de la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, y el expresidente de ese país José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin novedades de CFK

En el ámbito doméstico, Kicillof recibió varios mensajes de sus colegas gobernadores en el grupo de Whatsapp que comparten los 24 mandatarios. Ausentes en el saludo estuvieron el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés.

En tanto, el gobernador no tuvo, hasta el momento, ningún diálogo directo con Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta envió anoche un audio de felicitación por el resultado electoral. Felicitó “a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria a sus militantes, a los intendentes e intendentas, a Axel, Sergio (Massa), Juan (Grabois) y a Máximo (Kirchner)”. El mensaje llegó al equipo de Kicillof a través de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, convertida en vocera de la expresidenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/1964917557741097448&partner=&hide_thread=false

El gobernador la nombró después de manera sucinta en su discurso. “Gracias Sergio, gracias Cristina injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario”, dijo. No existió, después, ningún otro diálogo entre ellos.

