Maximiliano Bondarenko: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Bianco: "Milei tiene que cambiar porque sino se va a pegar otro golpe en octubre"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que el presidente Javier Milei "tiene que cambiar porque sino se va a pegar otro golpe en octubre" y se lamentó que el jefe de Estado "no está entendiendo lo que le dice el pueblo". "Fracasó la forma de gobernar de Milei", sentenció el funcionario de Axel Kicillof en radio Urbana Play.

Bianco explicó en radio Con Vos que los productores rurales bonaerenses "se están fundiendo porque hay una moneda muy apreciada y no hay crédito productivo", pero también "reconocen el esfuerzo del gobierno provincial" reflejado en los créditos Procampo del Banco Provincia o "los más de cinco mil kilómetros de caminos rurales mejorados".

Por otra parte, el economista aclaró que "el objetivo nunca fue establecer una candidatura presidencial", en referencia a Kicillof, sino "forzar a Milei, a través del voto popular, a que cambie el rumbo de su política". "Hay que construir mucho políticamente todavía", sostuvo Bianco.