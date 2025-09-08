en vivo EFECTO PALIZA

Maximiliano Bondarenko: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

La campaña de quienes aspiran a ocupar una banca en el Congreso. La victoria de Fuerza Patria en PBA. Tuits, entrevistas y actos en la previa de las elecciones.

Maximiliano Bondarenko y Javier Milei

Maximiliano Bondarenko y Javier Milei

Bianco: "Milei tiene que cambiar porque sino se va a pegar otro golpe en octubre"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que el presidente Javier Milei "tiene que cambiar porque sino se va a pegar otro golpe en octubre" y se lamentó que el jefe de Estado "no está entendiendo lo que le dice el pueblo". "Fracasó la forma de gobernar de Milei", sentenció el funcionario de Axel Kicillof en radio Urbana Play.

Bianco explicó en radio Con Vos que los productores rurales bonaerenses "se están fundiendo porque hay una moneda muy apreciada y no hay crédito productivo", pero también "reconocen el esfuerzo del gobierno provincial" reflejado en los créditos Procampo del Banco Provincia o "los más de cinco mil kilómetros de caminos rurales mejorados".

Por otra parte, el economista aclaró que "el objetivo nunca fue establecer una candidatura presidencial", en referencia a Kicillof, sino "forzar a Milei, a través del voto popular, a que cambie el rumbo de su política". "Hay que construir mucho políticamente todavía", sostuvo Bianco.

Bondarenko: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

El diputado electo de La Libertad Avanza por la Tercera sección electoral Maximiliano Bondarenko advirtió la necesidad de "empezar a escuchar más a la gente" y reconoció: "Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes".

"Javier Milei cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo sigue bancando. Otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar", reflexionó el expolicía en radio CNN este lunes tras la derrota de LLA en las urnas bonaerenses.

Bondarenko definió que "el que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política" e insistió: "Somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar".

Valenzuela: "No hay que subestimar a los ciudadanos"

El intendente de Tres de Febrero y senador electo de La Libertad Avanza por la Primera sección electoral, Diego Valenzuela, aseguró en Twitter este lunes que "el voto siempre tiene razones valederas" y pidió "no subestimar a los ciudadanos", tras la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos porcentuales.

Katopodis: "Ayer habló la calle y fue muy contundente"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y senador electo de Fuerza Patria por la Primera sección electoral, Gabriel Katopodis, celebró que "se terminaron los cuentos de las redes y los Tik Tok" y remarcó: "Ayer habló la calle y fue muy contundente".

"La gente utilizó el voto para frenar a (Javier) Milei. La gente está peor y vive en una Argentina peor que la que teníamos y el responsable y el culpable de eso es Milei y sus políticas", definió Katopodis en el canal de streaming Infobae En Vivo este lunes.

Francos: "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se lamentó que "los resultados macroeconómicos no llegan a la gente" y reiteró que "es momento de hacer autocrítica".

"No digo un huracán, pero ayer sufrimos un viento muy fuerte. Como lo explicó el Presidente, es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política", sostuvo Francos en radio Mitre este lunes.

El ex ministro del Interior señaló que “obviamente va a haber cambios después del 10 de diciembre, porque hay algunos integrantes del gabinete que se van al Congreso (Patricia Bullrich y Luis Petri), y eso permitirá incorporar a otras figuras para ocupar esas funciones”.

