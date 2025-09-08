La debacle de la UCR: se derrumba en sus municipios y se apaga en la Legislatura bonaerense

Las elecciones del domingo no sólo dieron como derrotado al Gobierno de Javier Milei en Buenos Aires . El triunfo arrasador de Fuerza Patria también dejó un claro perdedor, que viene sosteniendo su debacle desde hace tiempo : la UCR cayó en 17 de los 27 municipios que gobierna y perderá más de la mitad de sus bancas en la Legislatura bonaerense .

Todo se dio ante la fractura expuesta del partido centenario que jugó estos comicios dividido en varios espacios, entre Somos , aventuras vecinalistas y el repliegue de uno de los sectores más importantes. Hubo cachetazos en municipios que domina ampliamente, como Tandil , y salvó la ropa en apenas 10 distritos.

En la Legislatura bonaerense la UCR se divide en dos sectores. En la Cámara de Diputados , UCR + Cambio federal tiene nueve bancas y perderá cinco; mientras que Somos perderá cinco de las seis que ostenta, aunque ganará dos. Queda con tres representantes. En la cámara alta, UCR + Cambio federal perderá cinco de los seis escaños que tiene en la actualidad, mientras que Somos retuvo las dos que ponía en juego.

El radicalismo controla 27 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. En 2023 ya había retrocedido en la cuenta que le daba más de 30, en medio de una renovación generacional que le permitió sumar apellidos nuevos al universo boina blanca. Sin embargo, no todos los que subieron al sillón hace dos años pudieron consolidar aquellas victorias y en algunos casos sufrieron duros traspiés.

El caso más emblemático es el de Tandil, donde gobierna Miguel Lunghi desde hace 22 años y quien ganó las últimas seis elecciones. Este domingo sufrió un terrible cachetazo a manos de La Libertad Avanza y complicó el futuro del radicalismo en el segundo distrito más importante de la Quinta sección electoral.

Sólo salvaron la ropa General Arenales, General Lamadrid, General Lavalle, General Madariaga, Lobería, Magdalena, Pellegrini, Saladillo, San Cayetano y Trenque Lauquen. A eso hay que sumarle a Adolfo Gonzalez Chavez que, si bien no compitió con el sello de Somos, la intendenta Lucía Gómez ganó con la marca Nuevos Aires.

Abad Bordaisco.jpeg Maximiliano Abad y Ariel Martínez Bordaisco, el senador provincial que en diciembre ingresará al Concejo de Mar del Plata.

Bajo ese mismo paraguas electoral se destaca la elección local que hizo la corriente radical de Maximiliano Abad en Mar del Plata, donde sorprendió al romper el piso y meter dos concejales. El expresidente de la UCR bonaerense no acompañó al partido en la aventura Somos, encabezada por el titular bonaerense Miguel Fernández y el lustosista Pablo Domenichini.

El radicalismo partido en cuatro

Como contó Letra P, la UCR llegó a esta elección dividida en cuatro espacios: el sector del presidente del comité nacional, Martín Lousteau, que acompañó el ensayo Somos, buena parte de los intendentes que se alistó detrás de Fernández, el abadismo en su participación marplatense, y Facundo Manes, ausente en las elecciones bonaerenses ya que participará por CABA en octubre.

La fractura comenzó en las elecciones internas del año pasado en las que Evolución (línea Lousteau) le disputó la conducción al abadismo, que llevaba a Fernández como candidato. Las denuncias por irregularidades en ambos espacios terminó con una batalla judicial que duró meses, hasta que se acordó una conducción compartida de contingencia para poder participar de la elección.

somos Somos Buenos Aires cerró sus listas con ruido y deserciones.

Cuando llegó el cierre de listas, no hubo acuerdo sobre el rumbo a seguir y se produjo la salida del abadismo, que encaró su competencia local en Mar del Plata. Semanas más tarde, y a la luz del cierre de listas nacionales, Somos implosionó, y dejó a Manes jugando solo, al lustosismo compartiendo la lista de Provincias Unidas y a intendentes radicales detrás de la Coalición Cívica. Un rompecabezas.

Nada podía salir bien en una elección que apaga aún más el sueño que la UCR tuvo a principios de año, cuando imaginaba una elección en la que sería protagonista de un gran frente electoral alejado de la polarización y como locomotora del tren de partidos de centro. Nada de eso ocurrió, y las derrotas se cuentan en bancas que se esfuman.