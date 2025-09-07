Perlitas de la jornada: la caminata de Karina Milei, el puchero de Axel Kicillof y la chicana para Adorni

La jornada de votación en la provincia de Buenos Aires , que culminará a las 18, comenzó con algunas demoras y dejó una serie de perlitas. Con la emoción de Axel Kicillof , la caminata eterna de Karina Milei y el intento de escape de un joven para no ser autoridad de mesa, se van desarrollando las elecciones en todo el territorio bonaerense.

Como es habitual, las mesas de votación debían abrirse a las 8, aunque en varios establecimientos educativos eso no sucedió ya que hubo demoras para la conformación de las mesas en diferentes municipios, e incluso algunos iniciaron el proceso pasadas las 9.30.

Tras emitir su voto en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata , el gobernador Axel Kicillof dialogó con la prensa en el Teatro Metro y dio detalles del desarrollo de los comicios. Allí, agradeció a los fiscales y autoridades de mesas, y tuvo un momento para la emoción.

“Agrego un dato de color: es la primera vez que vota hoy mi hijo mayor, León”, dijo el mandatario bonaerense, que tuvo que hacer silencio para contener las lágrimas. Tras ello, le consultaron si lo iba a acompañar, pero prefirió no dar mayores precisiones. Como siempre, Kicillof fue escoltado por su pareja, Soledad Queirelhac , con quien caminó los 100 metros que separan la residencia del gobernador del lugar de votación.

#BuenosAires Kicillof hizo puchero por el debut de su hijo mayor en las urnas y advirtió: "Hoy nos jugamos todo"

La caminata eterna de Karina Milei

Karina Milei, envuelta en el escándalo de las coimas en la ANDIS, llegó a votar a las 12.15 al Colegio Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, de Vicente López. Lo hizo rodeada de militantes y custodios para que nadie pudiera acercarse. Sin emitir palabra, aguardó en la fila para sufragar en la mesa 124.

En los padrones pegados en la puerta del establecimiento, una persona que madrugó dibujó un 3% junto al apellido de la secretaria general de la Presidencia, en referencia al supuesto porcentaje que cobraba como retornos en un sistema de coimas que saltó a la luz a partir de la difusión de los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Tras sufragar, la hermana del Presidente caminó casi cinco cuadras hasta llegar al auto oficial que luego la trasladaría a la Quinta de Olivos. Durante ese trayecto, Karina estuvo blindada por la custodia oficial y los militantes que se acercaron para acompañarla.

Francisco Adorni, espera y chicana del 3%

El primer candidato a diputado por la Octava sección electoral, Francisco Adorni, debió esperar una hora en el Colegio Nacional de La Plata para emitir su voto, porque la mesa que le correspondía no estaba conformada. Lo hizo de manera distendida y de buen humor, hasta que un hombre se acercó con la cámara de su celular encendida para ofrecerle dinero, “el 3% para Karina”.

El hermano del vocero presidencial se incomodó y se alejó del lugar. Tras votar, dijo que iba a comer pastas y a escuchar a Cacho Castaña para esperar los resultados de la primera elección que protagoniza como postulante. No fue la única mesa que tardó en constituirse: algo parecido sucedió en la del candidato a senador de LLA, Diego Valenzuela, y en otros tantos centros donde hubo demoras de hasta una hora y media.

Al hermano de Adorni le dejaron el 3% para Karina cuando estaba por votar

pic.twitter.com/twmi76wE1R — TUGO News (@TugoNews) September 7, 2025

Un fiscal de LLA, detenido por robar boletas de Fuerza Patria

En la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, un fiscal libertario fue sorprendido cuando robaba boletas de Fuerza Patria. El video difundido fue grabado por un votante que ingresó al cuarto oscuro y vio el accionar del hombre. Luego del episodio, el fiscal fue retirado del establecimiento por la policía. Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos.

#VotaBuenosAires En Malvinas Argentinas detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria

Lilia Lemoine y un clásico: guerra de celulares

Como si estuviera frente a la diputada Marcela Pagano en plena sesión en el Congreso, la legisladora libertaria Lilia Lemoine protagonizó una guerra de filmaciones con los periodistas que la esperaban en la fila mientras aguardaba para emitir su voto. Molesta por las preguntas de la prensa, denunció acoso y amenazó con llamar a la policía. Tras ello, sacó su teléfono y en modo selfie comenzó a relatar lo que estaba viviendo.

Lilia Lemoine TOTALMENTE BROTADA, muy enojada porque los periodistas ni siquiera habían notado su presencia.

Esto demuestra que lo que dice PAGANO es real: LEMOINE ESTÁ ENFERMA, y necesita ayuda URGENTE.

Esto demuestra que lo que dice PAGANO es real: LEMOINE ESTÁ ENFERMA, y necesita ayuda URGENTE. pic.twitter.com/VJMLwB7729 — M (@MConurbasic) September 7, 2025

El intento de escape de un joven para no presidir la mesa

Una escena insólita se dio apenas pasadas las 8, en La Plata, cuando un joven de 21 años intentó huir corriendo de la escuela Valentín Vergara cuando le dijeron que debía sentarse a presidir la mesa. El colegio todavía estaba cerrado porque las mesas aún no estaban conformadas por falta de autoridades, entonces una mujer se asomó a la vereda y les pidió a los oficiales de seguridad que convocaran al joven que había llegado temprano para votar.

Tras negarse, salió corriendo pero a los pocos metros fue detenido por las fuerzas que lo llevaron hasta la escuela, donde finalmente debió sentarse a cumplir esa función. Los policías le explicaron al chico que ese era su deber como ciudadano y que si no se quedaba podía enfrentar consecuencias legales. Ahora, pasará todo el domingo como presidente de mesa.