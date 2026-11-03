Córdoba: Capilla del Monte presentó un balance con equilibrio fiscal y fuerte aumento en inversión pública

La municipalidad de Capilla del Monte presentó un informe detallado sobre la evolución de sus finanzas públicas en la ciudad del norte de Córdoba desde 2019, período que marcó el inicio de la gestión liderada originalmente por Fabricio Díaz y que hoy continúa bajo la conducción del intendente Santiago Arenas Diez . El equilibrio fiscal y la inversión fueron los datos salientes.

Durante la exposición, Arenas Diez repasó el proceso de ordenamiento administrativo que permitió alcanzar el equilibrio fiscal y lograr la aprobación de seis ejercicios anuales consecutivos por parte de los organismos de control.

El intendente remarcó que las cuentas municipales alcanzaron la paridad entre gastos corrientes e ingresos, logrando sostener esa estabilidad económica a pesar del contexto adverso actual.

"Los vecinos de Capilla del Monte llevan adelante el pago de sus tasas y nosotros tenemos la obligación de demostrar de qué forma administramos esos recursos", señaló y contrastó la situación actual con la compleja situación de la economía y los conflictos laborales recibidos al inicio de 2019.

La secretaria de Finanzas, Tatiana Díaz , precisó que el ejercicio correspondiente a 2025 representa el quinto año consecutivo con resultados positivos, registrando un ahorro superior a los 174 millones de pesos. Este modelo corriente permitió financiar servicios públicos esenciales y capitalizar al municipio.

Los principales indicadores financieros expuestos reflejan el cambio estructural:

Ingresos corrientes: Incrementaron su participación del 24,98% en 2020 al 34,33% en 2025 (un crecimiento de más de 9 puntos porcentuales).

Evolución presupuestaria: Los ingresos totales pasaron de $7.958 millones a $8.768 millones, mientras que los gastos se contuvieron de $8.482 millones a $8.604 millones.

Reversión del déficit: Se transformó el déficit corriente de $524,5 millones registrado en 2020 (6,59% de los ingresos) en un ahorro neto positivo de $164,2 millones.

Inversión en Bienes de Capital: Los recursos destinados a infraestructura y equipamiento se duplicaron en términos reales, pasando de $223,6 millones en 2020 (2,57% del gasto total) a $475,5 millones (5,24% del presupuesto).

Este incremento en las inversiones se tradujo en beneficios directos para la comunidad, entre los que destacan la adquisición de ambulancias de alta complejidad, camiones compactadores de residuos, renovación de luminarias LED, centrales de monitoreo, playones deportivos y la puesta en valor de plazas saludables.

Infraestructura y proyección 2027

Por su parte, el secretario de Coordinación Territorial provincial y exintendente, Fabricio Díaz, expresó su satisfacción por la consolidación del modelo de gestión y anticipó una ambiciosa agenda de obra pública articulada entre la provincia y el municipio de cara al final del mandato en diciembre de 2027.

Díaz repasó los hitos en servicios básicos, ponderando las obras históricas de agua potable y la reactivación de la red de gas natural en el barrio San Martín, una infraestructura paralizada durante 15 años que hoy beneficia a 250 frentistas. Actualmente, la red en barrio Argentino muestra un 50% de avance y ya se gestionan las extensiones para los barrios Balumba y Valenti, apuntando a alcanzar una cobertura del 60% al 70% de gas natural en todo el ejido urbano.

"Hoy podemos darle tranquilidad a todos los vecinos de Capilla del Monte de que cuidamos los fondos públicos y rendimos hasta el último peso. Lo que viene ahora es un plan de cordón cuneta y adoquines. Estoy convencido de que viene un gran futuro para la ciudad", concluyó el funcionario provincial.