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RELATO QUE GANA NO SE TOCA

Buenos Aires: La Libertad Avanza impulsa un "paquete anticasta" en los municipios

Incluye ficha limpia, controles sobre los recursos públicos y acceso a la información local. Iniciativa coordinada en 12 Concejos Deliberantes bonaerenses.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Sebastián Pareja y Sebastán Acuña, presidente de juventud La Libertad Avanza en Buenos Aires

Sebastián Pareja y Sebastán Acuña, presidente de juventud La Libertad Avanza en Buenos Aires

La Juventud de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires lanzó una iniciativa coordinada para impulsar un “paquete anticasta” en distintos municipios bonaerenses, una propuesta que incluye proyectos sobre ficha limpia, transparencia en el uso de los recursos públicos, regulación de la publicidad oficial y acceso de los vecinos a la información municipal.

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La propuesta da continuidad a la acción política que el espacio viene desarrollando desde marzo en torno a la reducción de las tasas municipales. Según sus impulsores, la nueva etapa busca extender el trabajo coordinado a otros aspectos de la gestión local, con foco en la transparencia y el control de los recursos públicos.

Sebastián Pareja junto a jóvenes de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Sebastián Pareja junto a jóvenes de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Paquete Anti-Casta y transparencia municipal

Los referentes libertarios de la iniciativa cuestionan la falta de acceso a información sobre presupuestos, escalas salariales y gastos en publicidad oficial en distintos distritos. También apuntan contra administraciones municipales gobernadas por el kirchnerismo, a las que señalan por las dificultades para consultar datos básicos de la gestión.

El presidente de LLA en Buenos Aires, Sebastián Pareja, vinculó la transparencia con el control ciudadano sobre el gasto público. “Que los vecinos no puedan acceder al presupuesto, a las escalas salariales o al gasto en publicidad oficial también es una forma de robarle a los bonaerenses”, afirmó.

La iniciativa se desplegó a través de concejales de LLA en doce distritos bonaerenses. Los proyectos serán impulsados por Tomás Del Valle, en Coronel Dorrego; Nahuel Ison Ponce, en Coronel Rosales; Lisandro Almeida, en Guaminí; Araceli Valenzuela, en Bahía Blanca; Micaela Amarain, en Adolfo Alsina; y Agustín Rossi, en General Rodríguez.

La nómina también incluye a Celeste Valenzuela, en Marcos Paz; Diego Alaniz, en Malvinas Argentinas; Florencia Price, en Luján; Matías Delgado, en Cañuelas; Ignacio Lasserre, en Dolores, y Emiliano Albaitero, en Maipú.

Según el coordinador de la Juventud de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Acuña, el objetivo consiste en trasladar al conjunto de la provincia una dinámica de cooperación legislativa entre localidades.

Sebastián Pareja y Sebastián Acuña, La Libertad Avanza.

Sebastián Pareja y Sebastián Acuña, La Libertad Avanza.

La estrategia de la Juventud de La Libertad Avanza

La dirigencia que promueve el proyecto advierte que se trata de coordinar acciones legislativas y convertir ideas en proyectos municipales. Explican que el planteo busca fortalecer la articulación entre los representantes locales y ampliar el alcance territorial.

LLA busca que su militancia no se limite a militar o acompañar las decisiones de la dirigencia, sino que sea un actor más que impulse las reformas para llevar las ideas a los concejos deliberantes. El alcance de la iniciativa dependerá de la presentación y el tratamiento de los proyectos en cada Concejo Deliberante.

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