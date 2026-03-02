Fabricio Díaz deja Capilla del Monte para sumarse al Ministerio de Cooperativas de Martín Llaryora

Lo que comenzó como una formal apertura de sesiones legislativas en Capilla del Monte terminó con la confirmación de una versión que circuló en las últimas semanas: el intendete de esa localidad del Valle de Punilla , Fabricio Díaz , se sumará al gabinete del gobernador de Córdoba , Martín Llaryora .

El dirigente peronista, que transita su segundo mandato, será designado como secretario de Coordinación de Infraestructura dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales que dirige Gustavo Brandán , exintendente de Colonia Caroya .

Antes del anuncio, Díaz realizó un repaso de su gestión iniciada en 2019. El intendente presentó a Capilla del Monte como una ciudad en "etapa de crecimiento" y subrayó que la mayoría de los logros fueron posibles gracias al alineamiento directo con el gobierno provincial .

Ponderó la puesta en marcha de la sede local de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), un proyecto que definió como "el motor del futuro" para la juventud de la zona. También, destacó la realización de tres perforaciones estratégicas en barrios que permitieron sanear la red de agua potable tras años de sequías críticas.

Díaz enumeró avances en áreas sensibles que marcan la "marca Córdoba" en el interior: la finalización de la red de gas en el barrio San Martín, la recuperación del Balneario Municipal y la modernización del sistema de salud con la incorporación de dos ambulancias, una de ellas de alta complejidad (UTI móvil).

En materia de seguridad, resaltó la creación de la Guardia Local, el mismo modelo de prevención que el gobernador Llaryora impulsa en la provincia.

El salto al gobierno de Martín Llaryora

Sobre el cierre de su discurso ante el Concejo Deliberante, instituciones intermedias y excombatientes de Malvinas, el intendente confirmó su pase al Ejecutivo provincial.

Díaz llevó tranquilidad a los vecinos asegurando que "el equipo municipal continuará con la gestión en curso", garantizando una transición ordenada en el Ejecutivo local mientras él asume sus nuevas responsabilidades en la ciudad de Córdoba. Quedará a cargo del Ejecutivo Santiago Arenas, actual secretario de gobierno.

Como anticipó Letra P, Llaryora apostará al “intendentazo” en su gabinete para acelerar gestión, pero por sobre todo dar un gesto concreto al peronismo. Al ascenso del jefe de Alta Gracia, Marcos Torres, como ministro de Desarrollo Social se suma el de Díaz. Es inminente, avisan desde el Panal, el arribo del intendente massista, Agustín González, a la cartera de Seguridad, que comanda el exjuecista Juan Pablo Quinteros.