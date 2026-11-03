¿Milei tendrá garante en 2027?

El mercado financiero estadounidense oscila desde hace varias ruedas al ritmo de los informes de ganancias de las empresas tecnológicas, del impacto de la guerra en el golfo Pérsico y, por supuesto, de las perspectivas sobre las elecciones de mitad de mandato de hoy . Los activos argentinos, en tanto, siguen otra lógica: si la economía y el plan financiero del 2027 electoral generan dudas, la suerte de Donald Trump como salvavidas de Javier Milei pasa a resultar fundamental .

En caso de derrota republicana, anunciada por las encuestas en la Cámara de Representantes y, con menos certeza, probablemente también en el Senado, ¿ funcionaría ese último recurso con la misma eficacia que en las legislativas argentinas del año pasado, aunque en un contexto más tenso vinculado a una elección presidencial?

Desde hace tiempo, incluso algo prematuramente, el mercado les viene dando la espalda al Presidente y a Toto Caputo . La tendencia, encima, se va profundizando en forma de creciente dolarización de carteras , ola vendedora de bonos de deuda, consiguiente aumento del riesgo país y depreciación de las acciones nacionales.

Ayer nomás, los ADR —acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street— sufrieron bajas fuertes y generalizadas, el dólar oficial alcanzó su cotización más alta del año —aunque muy atrasada respecto de la inflación— y el riesgo soberano se acomodó por encima de los 800 puntos básicos .

El Gobierno atribuye la mala racha —y la que sabe que persistirá— al "riesgo kuka" , expresión que no debe naturalizarse en su sesgo despectivo y antidemocrático.

La realidad, como señaló desPertar en otras ocasiones, es que ese factor sólo es mencionable porque el programa económico no funciona ni siquiera en sus propios términos, con una inflación que en octubre volvería a ubicarse apenas por debajo del 2%, un superávit fiscal en buena medida dibujado y dependiente de un círculo vicioso e interminable de ajustes de gasto y una economía inevitablemente recesiva.

Esto, el plan que no arranca, es el gran lastre que pesa sobre el proyecto Milei 2027.

Así las cosas, el interrogante de los inversores pasa por el futuro de la deuda, en particular de los vencimientos previstos para el año electoral: un total de 25.000 millones de dólares, 10.500 millones con tenedores privados y nada menos que 7.500 millones con el ansioso FMI.

Caputo se esfuerza en juntar divisas, en pedirles a los responsables de la política oficial que "blinden" el ángulo electoral con acuerdos con gobernadores afines —lo que se demora y lo desespera— y en asegurarle al mercado algo que en realidad no sabe: que Milei va a ser reelecto.

El jefe de Estado, en tanto, lanza cada día cifras diferentes —cada vez más infladas— sobre el poder de fuego existente para enfrentar corridas cambiarias, reza para que China no se harte de sus veleidades proestadounidenses y sostenga en swap en vigor, y confía en la ayuda de Trump en caso de necesidad y urgencia.

Las midterms y el futuro de la Argentina

Citados por ámbito.com, analistas de Max Capital señalaron que "una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término representaría otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo".

¿Por qué? ¿Una derrota republicana en las midterms condicionaría esa garantía? No. En principio…

En los comicios de hoy se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes de 435 bancas, que tendrá una vigencia de dos años. Asimismo, 35 de las cien del Senado, las gobernaciones de 36 estados y legislaturas estaduales.

Una eventual pérdida del control de las dos cámaras del Congreso por parte de los republicanos sería analizada como una ola demócrata, una paliza y un voto castigo contundente contra un Trump que, con sus arancelazos y sus aventuras bélicas en el Golfo, desquició el poder de compra de la población más que lo que ya estaba y termina recluido en un núcleo duro. Además, se sumaría al resultado reciente de las elecciones en Brasil como un augurio negativo para las extremas derechas continentales en general y para la argentina en particular.

A la espera de resultados concretos, las encuestas sobre la futura composición del Congreso de Estados Unidos favorecen a la oposición demócrata en las dos cámaras. (Fuente: RealClearPolitics.com).

Un eventual cimbronazo de esa magnitud provocaría réplicas en el gabinete trumpista.

Si ese escenario de máxima se concretara, según la prensa estadounidense podrían perder sus cargos algunos de los funcionarios más discutidos: los secretarios —ministros— de Defensa, Pete Hegseth; Salud, Robert F. Kennedy Jr.; Comercio, Howard Lutnick, y el director de la Oficina de Presupuesto —y responsable de la ejecución de ajustes controvertidos— Russell Vought, entre otros.

¿Peligra el amigo americano?

En principio, no correría peligro el secretario del Tesoro Scott Bessent, principal abogado del salvavidas financiero a Milei en Washington y, por eso, garante último de esa política. Si eso cambiaria, cosa sobre la que hoyh sólo cabe especular, la historia podría cambiar para el Gobierno.

Hombre del mercado, es considerado un reaseguro de políticas favorables a la inversión financiera, lo que le vale ese apoyo sensible. ¿Fin?

Si bien el nombre de Bessent no forma parte de las quinielas sobre eventuales reemplazos, nada de eso puede darse por seguro, sobre todo por su rol político y técnico en la discutida política arancelaria del trumpismo. Además, si la oposición tomara el control pleno del Congreso, su gestión sería sometida a un severo control en materia arancelaria, fiscal y de endeudamiento. Al menos eso.

Su figura es muy discutida por referentes del Partido Demócrata. Una de las demostraciones de esa tirria se dio el año pasado, justamente por su rol en el rescate de la mileinomía.

Bessent aseveró hace poco que, en caso de ser necesario para el proyecto de Milei, repetiría la intervención en el mercado financiero argentino, que pasó el año pasado por un puñado de dólares que se vendieron y recompraron —con ganancias— en el mercado mayorista y con el mero anuncio de la disponibilidad de 20.000 millones de dólares para seguir manipulando variables, en abierta injerencia en los asuntos nacionales.

Ante eso, como se recuerda, un grupo de senadores demócratas liderado por la progresista Elizabeth Warren reclamó el cese de ese apoyo y hasta presentó en la cámara un proyecto para liquidarlo.

¿Estaría seguro el secretario del Tesoro en su sillón?

Amigos son los amigos

¿Tendría mayor fuerza una movida de ese tipo, contra los designios del Tesoro y de la Casa Blanca, en caso de que los demócratas se hicieran con el manejo del Congreso?

Probablemente sí, lo mismo que el control sobre el uso de dinero público en el extranjero, en especial cuando el objetivo es manipular un proceso electoral en beneficio de la extrema derecha argentina.

Por otro lado, hay que mirar el calendario. Trump llegaría a octubre-noviembre de 2027 con apenas un año más por delante, sin posibilidad constitucional de reelección y sometido a un escrutinio severo por parte de un Legislativo hostil. Sería un pato más que rengo.

Su situación política podría ser complicada, con un Partido Republicano revuelto por el alzamiento del ala conservadora tradicional frente al movimiento populista MAGA, y con investigaciones y acaso pedidos de juicio político que distraerían y limitarían al presidente.

En tal caso, ¿seguiría siendo el peón del Cono Sur la prioridad que ha sido hasta ahora?

Primero lo primero. Hoy se vota en Estados Unidos y, a la noche, se contarán los votos. El escrutinio definirá, ya no en base a proyecciones y especulaciones, el nuevo balance del poder y, con eso, el nivel de atención que merecerá la Argentina dócil de este tiempo.

Asimismo, ¿qué nivel de "inversión" merecerá un proyecto político que, para entonces, ya mostrará indicios claros sobre sus posibilidades de triunfo? ¿Se sostendría la apuesta si el peronismo se organizara y volviera a asustar al mercado con una chance concreta de regreso?

Nadie, ni siquiera los más amigos, ponen plata en causas perdidas. De que Milei lo sea o no también dependerá la garantía trumpista.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.