En sólo tres semanas, Luiz Inácio Lula da Silva pasó de una remontada histórica y de obtener un cuarto mandato presidencial a una crisis financiera, la aplicación de un plan de ajuste y una agitación severa en sus bases electoral y parlamentaria. Brasil se ha puesto de golpe patas para arriba y tiene mucho para decirle al peronismo que viene .

Las realidades de los dos países son diferentes. Allí, la estabilidad de precios está consolidada y el desafío pasa por convertir un crecimiento modesto en desarrollo. Acá, el plan económico de Javier Milei y Toto Caputo no consigue desde hace 15 meses bajar la inflación y la particular receta que aplican para equilibrar las cuentas públicas deriva en una economía fría y consumo LED .

Lo que ocurre en el país vecino no solamente impacta en variables financieras argentinas como el dólar y el riesgo país —de por sí revueltas—, sino que anticipa los problemas que enfrentaría un peronismo eventualmente triunfante .

Los problemas económicos son, con sus más y con sus menos, parecidos en todos lados.

¿Existe estabilidad macro o hay que conseguirla? ¿Hay crecimiento o no? ¿Alcanza este para sostener un proceso de desarrollo? ¿Aumentan la inversión y el consumo, o van para atrás? ¿Es posible distribuir las cargas tributarias y la renta de un modo más virtuoso? ¿La deuda pública resulta sostenible?

La situación que Milei deja —para sí mismo o para un sucesor— es desafiante.

La desinflación permanece como una cuenta pendiente. El ajuste se muerde la cola, nunca alcanza y lesiona el tejido social. La infraestructura que el ultraderechista recibió dañada, terminará su ciclo directamente abandonada, lo mismo que servicios sociales sensibles como salud y educación. Y el deterioro de la calidad de vida de las clases media y trabajadora resulta sensible.

Si el peronismo consiguiera zanjar sus divisiones internas y ganara las elecciones del año que viene, se enfrentaría a un desafío todavía más complejo: gobernar la Argentina posmileísta.

Brasil le habla de nuevo.

De la euforia a la crisis

Lula convirtió la derrota en la primera vuelta del 4/10 en victoria el 25 en base a una campaña reformulada, una inteligente estrategia de redes, una movilización intensa del Partido de los Trabajadores (PT) e incrementos del gasto para afianzar su política social.

Ya en ese lapso se podía intuir que tanto despliegue de recursos iba a requerir, en caso de triunfo, de un recálculo de gastos e ingresos. Eso busca ordenar antes de su nueva asunción, prevista para el próximo 5 de enero.

La deuda pública brasileña tiene una ventaja y una desventaja. La primera es que está denominada en reales, lo que facilita su manejo y no implica una dilapidación de dólares. La segunda es que es demasiado grande y que su rolleo resulta cada vez más caro.

Según pude notar en la cobertura que realicé para Letra P en Brasilia, el costo del crédito era una queja generalizada en personas de ingresos medios y bajos. La culpa es de la maldita deuda.

Ante un panorama fiscal deteriorado, el mercado financiero viene respondiendo mal.

Al día siguiente del triunfo de Flávio Bolsonaro en el primer turno, en medio de augurios de reválida en el segundo y de un ajuste duro en 2027, el dólar bajó a 5 reales. Ayer cerró a 5,87, lo que supone un salto del 17,4% que pone más picante el mercado cambiario nacional.

En tanto, la Bolsa de San Pablo perdió 19% de su valor desde entonces.

Influye el escenario internacional —con las tasas estadounidenses elevadas, la guerra en el golfo Pérsico aún activa, el escándalo de espionaje en Nvidia y los vaivenes del sector tecnológico—, pero los componentes locales son más importantes en esa tendencia.

El ajustador menos pensado

Nadie quiere distribuir malaria, pero el sostenimiento de altas tasas de interés para refinanciar vencimientos y contener la inflación genera una bola de nieve que encarece el crédito, enfría la economía y erosiona los ingresos populares.

Ante las dudas sobre la trayectoria de la deuda pública y proyecciones que, si no se hiciera nada, la elevan al 100% del PBI para el final del Lula 4.0, el presidente de izquierda ordenó el envío al Congreso de un proyecto de ajuste fiscal.

El paquete busca asegurar la meta de superávit primario —antes del pago de deuda— del 0,5% del PBI el año que viene, para lo que impone ahorros por alrededor de 10.000 millones de dólares.

Para conseguirlo, reduce del 2,5% al 2% el tope de crecimiento anual del gasto público, suspende exenciones tributarias y subsidios, y pospone el giro de recursos a estados y municipios por más de 500 millones de dólares.

Además, elimina los ingresos extraordinarios —como los que aportan las exportaciones de petróleo más caro— de la base vinculada a los pisos de inversión en salud y educación establecidos por la Constitución.

En paralelo, el gobierno promete sostener el gasto social y, sobre todo, no sobreajustar para no ahogar la actividad económica y no hundir la economía en una trampa de austeridad como la argentina.

Los analistas del mercado fruncen el ceño. Creen que el ahorro no es de 10.000 millones de dólares, sino de unos 6600 millones. Además, pretenden ajustes permanentes y no temporarios, y que el fuerte gasto social no sea una vaca sagrada. Por último, recelan de que las medidas estén contenidas en una ley común y no en una enmienda constitucional, que implicaría mayorías legislativas agravadas.

El Senado ya dio el sí en general, anoche trataba el paquete en particular. Mientras, en Diputados se ha desatado una suerte de rebelión en la izquierda.

Lula, frente al fuego amigo

La movilización popular que permitió el lulazo del 25-O deriva hoy en desencanto. El Ejército de Lula del "general" André Janones perdió bruscamente unos 350.000 de sus 10 millones de militantes. La izquierda más dura, que apoyó la reelección para evitar un ajuste bolsonarista, denuncia una "estafa electoral", y legisladores del propio PT ponen el grito en el cielo.

Lindbergh Farias es diputado por el PT y referente histórico de la izquierda brasileña. No sólo pidió "modificar el proyecto", sino que planteó "ir (impositivamente) contra los multimillonarios", gravando más sus patrimonios y no solamente sus rentas personales, como ya hizo Lula en su actual mandato.

Además, cuestionó a los ministros de Planeamiento y de Hacienda, Bruno Moretti y Dario Durigan, a quienes les aplicó el viejo truco de atacar a los entornos para evitar ueln embate contra el líder.

"Espero que los señores tengan respeto por la base parlamentaria que también que eligió a Lula. Si los señores quieren votar esto a la fuerza, como en el Senado, aquí en la Cámara, la van a romper (…). Aquí no hay ganado, hay gente preocupada porque el gobierno de Lula salga bien", dijo en tono sostenido.

Durigan respondió prometiendo todavía más medidas de ajuste a fin de asegurar "superávits todos los años y de modo creciente a partir de 2028. El único camino es el de un ajuste gradual, que respete el gasto social. Pero sin duda alguna, sin negacionismo sobre la necesidad de avanzar en la mejora de las cuentas públicas", devolvió.

Las críticas internas incrementaron las especulaciones sobre el gabinete del modelo Lula 4.0.

Brasil y Argentina, Lula y el peronismo

¿Enloqueció Lula da Silva? No, pero le cabe la responsabilidad por una herencia que no puede achacarle a nadie más que a sí mismo.

Más allá de eso, cabe volver a la Argentina y proyectar un eventual escenario post-Milei. ¿Qué haría el peronismo para responder, de modo simultáneo, a la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas —lo que ayudaría a concretar la desinflación— y de atender demandas sociales angustiantes?

¿Cómo, cuando el ajuste de Milei se desentiende de la infraestructura, de las universidades nacionales y de los servicios públicos, y no hace más que licuar las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos como "política de Estado"? ¿Cómo, cuando se acumulan tantas necesidades y expectativas de cobro rápido para quien gane una elección con la promesa de atenderlas?

Por último, ¿podría el peronismo darse el lujo de fracasar otra vez, disparando la inflación y agravando el empobrecimiento social?

Sobre ajustes y ajustes…

El futuro, que debería insinuarse antes, ya en la campaña electoral que se avecina, invita a una reflexión compleja sobre las responsabilidades de cualquier proyecto progresista o popular en una coyuntura como la actual.

La discusión sobre el equilibrio fiscal no puede seguir siendo ignorada, sino, incluso en la huella en que hoy la plantea Brasil, establecida sobre las bases de la racionalidad y la equidad. ¿Quiénes y en qué medida deben aportar más a la misma, sin olvidar los límites que pueden señalar el ahogo de la inversión imprescindible?

Las cuentas públicas no sólo se equilibran sacrificando a los que menos tienen, sino también recaudando más en base a esquemas tributarios más justos, a una narrativa que no glorifique la evasión y a una mayor eficacia en la ARCA. Esto no es solamente una verdad ética, sino también fáctica.

En tanto, la deuda y sus cargas severas para los años venideros serían con alta probabilidad motivos de discusión en caso de retorno del peronismo, lo que explica que, dadas las zozobras del mileísmo, el mercado corcovee tanto.

Si, como se dijo, los problemas de la macroeconomía son similares en todos lados, lo que difiere son las condiciones en las que hay que lidiar con ellos. Por ejemplo, ¿qué podía hacer la Grecia excedida fiscalmente de 2009-2012, privada de acceso al mercado de deuda y —por su participación en la eurozona— imposibilitada de emitir moneda? Ajustar o abandonar el euro. Eligió ajustar. La ideología no muere en la necesidad de una consolidación fiscal, sino que define los medios con los que se la consigue. Quedará para otro momento analizar qué hizo Grecia con ese drama, lo mismo que España, Italia, Portugal y otros países que tambalearon.

Argentina tiene moneda propia, claro, pero se trata de una trágicamente vapuleada. Para evitar la recurrencia del delirio dolarizador, es necesario recrearla. Milei, hasta ahora, no lo consiguió y, en vista de los últimos acontecimientos y de las tensiones esperables en el año electoral, difícilmente lo consiga en el actual mandato.

Tarea, acaso, para un nuevo peronismo que todavía se entretiene en sus reyertas y no se anima a pensar en el tamaño de las responsabilidades que pretende asumir.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.