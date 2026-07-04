Diego Santilli, cazador de utopías imposibles

Una utopía es, por definición, imposible. Gustavo Alfaro usó la redundancia de la frase para enfatizar la magnitud de la clasificación de su Ecuador al Mundial de Qatar 2022. Para saltar desde la Jefatura de Gabinete al sillón de gobernador de la provincia de Buenos Aires , la más golpeada por la política económica, Diego Santilli deberá encarar una epopeya similar.

El modelo de Javier Milei y Toto Caputo afecta con dureza al territorio que gobierna Axel Kicillof . Pega, sobre todo, en el conurbano bonaerense y en otros centros urbanos, como el Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Los índices de actividad y empleo empeoran, las familias sufren la pérdida de poder adquisitivo y complicaciones para pagar sus deudas. La promesa de Vaca Muerta y la minería quedan demasiado lejos de los bonaerenses.

De acuerdo con datos oficiales, Buenos Aires sufrió el cierre de 6211 empresas desde el inicio del gobierno de Milei hasta marzo. Es el 23,4% de las 26.448 firmas que bajaron la persiana en todo el país.

Según un indicador de actividad de la provincia de Buenos Aires, la industria del distrito cayó en el primer trimestre 6,9% contra fines de 2023.

La provincia también concentró el 25% de los empleos registrados destruidos a nivel nacional, sobre todo en ramas industriales. Los índices de precarización laboral también subieron.

Según el INDEC, la tasa de desempleo subió 2,1 puntos porcentuales entre fines de 2023 y el primer trimestre de 2026, al pasar del 5,7 al 7,8%. En los partidos del Gran Buenos Aires que releva el organismo nacional, la desocupación saltó 2,3 puntos, al 9,7%. En Bahía Blanca, la cifra saltó 5,3 puntos, desde 4,8% al 10,1%. En el Gran La Plata, pasó del 5,6% al 7,8%. En Mar del Plata se mantuvo elevada, en 9,3%.

En paralelo con ese deterioro en los ingresos, la cantidad de familias endeudadas aumentó, sobre todo en el conurbano. Según la consultora Analytica, la irregularidad de carteras bancarias y no bancarias rondaba el 27,7% en la provincia en abril, un punto por encima de la media nacional.

La mora de las familias llega a 38% en Florencio Varela.

Pero la mora era del 23,1% en el interior de Buenos Aires y del 30,3% en el conurbano. En los partidos de menor poder adquisitivo, escalaba todavía más: en José C. Paz llegaba al 37,3% y en Florencio Varela, al 38,3%.

Diego Santilli y la política económica

Santilli sabe que esa realidad le juega en contra y no le queda otra que atarse al mástil del Presidente y de Caputo. Sin incidencia en la política económica, solo puede esperar a que el discurso oficial se haga realidad y la mejora en la economía llegue a los sectores postergados, con una recuperación gradual del crédito y una mejora en los niveles de empleo formal a partir de la reforma laboral.

“Milei, Toto y todo el gobierno están convencidos de que la actividad va a levantar, el consumo va a repuntar, habrá crédito y mejorará la situación en las grandes ciudades”, le dijo a Letra P una fuente que conoce las ambiciones del ahora jefe de Gabinete.

Diego Santilli se ata al mástil de Javier Milei. Necesita que la economía mejore en el conurbano.

En las elecciones legislativas, Santilli ganó en casi todo el territorio bonaerense, salvo en la Tercera sección. Se impuso en General Pueyrredón y en Bahía Blanca, a pesar del deterioro de la realidad social que se desprende de las estadísticas del INDEC.

Esos y otros 92 partidos perderán los subsidios al gas por zona fría si avanza el proyecto del oficialismo que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que el jefe de Gabinete puso como una de las prioridades legislativas para el Senado esta semana. El Gobierno quiere votarlo cuanto antes para bajar el gasto y aceleró en medio de la ola de frío polar. Unos 1,24 millones de hogares bonaerenses perderían el beneficio.

Si Santilli logra profundizar desde ese despacho de la Casa Rosada la relación pragmática que construyó con más de una decena de gobernadores para garantizarle a La Libertad Avanza los votos que necesita en el Congreso, el vínculo con la administración de Kicillof sigue siendo inexistente. El ministro coordinador prácticamente no lo ataca, pero entiende que las ambiciones políticas de Milei y del gobernador bonaerense impiden cualquier gestión.

Los reclamos de Axel Kicillof

Kicillof seguirá reclamando en la Corte Suprema los recursos que Milei y Caputo le cortaron y Santilli deberá pasar desapercibido. El gobernador bonaerense sumó esta semana a su larga lista de quejas al freno del Ministerio de Economía a los avales que necesita para tomar u$s 1000 millones de deuda para obras con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Según los números de la provincia, el gobierno nacional le retaceó $17,8 billones, que se suman a otros $5,7 billones de caída de recaudación que se coparticipa con Buenos Aires y $3,2 billones de recursos provinciales que dejaron de entrar a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) por la menor actividad.

La realidad apenas cambió desde que Santilli ganó la elección de medio término con la cara de José Luis Espert en la boleta. El profe Alfaro le hubiera impreso a ese triunfo una épica digna de los mejores relatos de la mitología griega. Santilli, más llano, se cortó el pelo en lo del Gordo Dan. La gobernación es otra cosa. Quizás tenga a mano otra frase a la que suele recurrir el ahora director técnico de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes; fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta de un enano”.