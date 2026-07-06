Reforma electoral en Santa Fe: Ghione propone solo tres boletas para las generales y tilde para lista completa

El diputado y pastor evangelista Walter Ghione , del partido Una Nueva Oportunidad (UNO) , parte de la coalición Unidos, presentó su propio proyecto de reforma electoral para Santa Fe . La iniciativa contiene algunas novedades. Pide pasar de cinco a tres boletas tras las PASO e incluir un casillero para tildar la lista completa.

Hasta ahora es el proyecto más escuesto presentado por los distintos espacios, ya que consta de sólo ocho artículos.

El breve texto -se trata de una reforma parcial- también propone un piso electoral del 3,5% para acceder a una banca en Diputados en las generales -no se mete con el umbral para pasar las PASO- y aunque defiende el sistema de Boleta Única Papel deja una puerta abierta para introducir el voto electrónico .

Con el de Ghione, son seis ya los proyectos ingresados en la Legislatura provincial para adaptar la Ley electoral a la Constitución reformada en 2025. El PJ presentó dos iniciativas, una en el Senado y otra en Diputados, empujada por el perottismo .

REFORMA ELECTORAL EN SANTA FE Ya hay cuatro proyectos presentados en la Legislatura: los senadores del PJ, el perottismo y aliados en Diputados, la UCR y el socialismo. Acá un muy breve resumen de coincidencias y diferencias en puntos clave. pic.twitter.com/5PwRJkk6BQ

Se espera conocer los movimientos del PRO, La Libertad Avanza y el bloque de Amalia Granata en la cámara baja.

De cinco a tres boletas en las elecciones de Santa Fe

En sintonía con el proyecto de la UCR, la iniciativa de Ghione también propone reducir la cantidad de boletas entre las PASO y las elecciones generales “para agilizar el momento del voto frente a las opciones de dispersión de boletas”, aunque con un matiz. Mientras el radicalismo plantea que se reduzca de cinco a sólo dos papeletas, el pastor evangelista sugiere que sea de cinco a tres.

La diferencia está en un detalle no menor: UNO pretende unificar las categorías de gobernador y diputados en una sola boleta y las de intendente y concejales en otra, dejando una tercera boleta para el Senado.

La propuesta va a contramano de lo que, como contó Pablo Fornero en Letra P, busca el gobernador Maximiliano Pullaro: unificar todas las categorías provinciales en una sola boleta.

Detrás de esa propuesta hay una fina estrategia electoral y de poder. El hughense quiere retener los 14 departamentos donde manda Unidos y doblegar a los peronistas que todavía lideran cinco departamentos.

#SemanaSantaFe La reforma electoral que impulsa Pullaro apunta a recortar el poder de los senadores, especialmente de los peronistas que aún controlan cinco departamentos



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No obstante, el proyecto de Ghione guarda una novedad hasta ahora inédita en el resto de las iniciativas presentadas. El diputado evangelista propone incluir en las boletas de las generales el casillero “Voto Lista Completa” que permita elegir con una sola marca toda la oferta electoral de un mismo partido en las categorías unificadas. “Es una herramienta que busca dar coherencia y simplificar el proceso de votación”, justificó.

Cuestión de piso

Una de las discusiones más ásperas que se avecinan en el debate de la reforma electoral estará dada en torno a los pisos electorales exigidos tanto para sobrevivir al filtro de las PASO como para acceder a una banca en Diputados a través del sistema D'Hont. Es un punto en el que tanto hacia adentro de Unidos como del PJ no hay un criterio único.

Para el partido de Ghione, el umbral de votos en las primarias debe seguir siendo del 1,5%, mientras que para las generales, propone un piso del 3,5% del padrón. “En un escenario político cada vez más atomizado, nuestra iniciativa va contra la fragmentación”, advierten.

El pastor y diputado Walter Ghione, aliado del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Más allá de que haya diferencias, los pisos son para discutir”, le dijo Ghione a Letra P. “Nuestros fundamentos son en base a un estudio que hicimos en las últimas elecciones”, explicó, al tiempo que desdramatizó los matices con otras fuerzas de Unidos (la UCR quiere elevar el piso al 5% del padrón y el socialismo ubicarlo en un 3%). “Lo vamos a debatir dentro de Unidos así como lo hicimos con la reforma y otras leyes”, dijo.

“Está bueno que tengamos el debate interno. Se va a alcanzar un entendimiento y entre todos vamos a lograr tener el piso correcto que dé la posibilidad a todos los partidos de poder participar, en un contexto donde hay una merma de la participación que hay que tener en cuenta, porque el padrón aumenta y la participación baja”, cerró.