Axel Kicillof toma nota del triunfo de Lula, pero descarta copiar una estrategia para capitalizar el resultado

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil genera diversas interpretaciones sobre su impacto en el escenario regional y, en particular, en el peronismo en Argentina. En el entorno de Axel Kicillof evitan presentar el resultado como una oportunidad política para el gobernador bonaerense, que construye su candidatura presidencial.
“No creo que haya ninguna estrategia positiva para capitalizar el triunfo de Lula”, sostuvo a Letra P una fuente de la mesa chica del mandatario provincial. La misma voz reconoció, en cambio, que el proceso electoral brasileño sí puede servir como “experiencia y aprendizaje”, aunque advirtió sobre el riesgo de "forzar interpretaciones para que cierren en las conclusiones que cada sector quiere" formular.
Esa cautela, según aclaró, no se limita a la estrategia digital de Lula -uno de los pilares de la remontada del presidente de Brasil-, sino que alcanza al conjunto de las posibles lecturas políticas sobre el resultado con el que ganó su cuarto mandato.
Viaje a Brasil: posible, pero sin agenda
Consultada sobre la posibilidad de una visita de Kicillof a Lula, la fuente aseguró que “seguramente habrá (una visita) más adelante”, aunque aclaró que por el momento “no hay nada”.
La respuesta dejó abierta la posibilidad de un contacto en los próximos meses entre el mandatario brasileño y el gobernador bonaerense, aunque descartó que exista en lo inmediato una iniciativa para procurar esa foto política.