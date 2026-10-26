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CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Axel Kicillof suma una escala en Jujuy: lo recibirá el gobernador Sadir

Llegará a la provincia del norte este viernes. El encuentro con el mandatario radical será institucional. Próximas visitas: Chubut, Entre Ríos y Santa Fe.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof será recibido por Carlos Sadir en Jujuy

Axel Kicillof será recibido por Carlos Sadir en Jujuy

Axel Kicillof llegará a la provincia de Jujuy este viernes en el marco de las recorridas que realiza por el país para construir la alternativa nacional que lo tenga como protagonista para disputarle la presidencia a Javier Milei en 2027.

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Letra P | María Martha San Martín
María Martha San Martín

Con una agenda que hasta el viernes no vislumbraba un encuentro, este lunes se confirmó que el gobernador bonaerense será recibido por su par, el gobernador radical de Jujuy, Carlos Sadir. El encuentro se enmarcará en una visita formal con firma de convenios. Una movida similar a la que coordinó con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en junio pasado.

Axel Kicillof a Jujuy

Aunque la agenda de Kicillof aún está en construcción, Letra P pudo confirmar que será recibido por Sadir. En el gobierno jujeño confirmaron a este medio que estaban dispuestos a "concretar una reunión institucional" con el mandatario bonaerense.

Entre las actividades confirmadas se cuenta una visita al municipio de Palpalá, junto al intendente Rubén Eduardo Rivarola, uno de los principales armadores de Kicillof en esa provincia. Rivarola padre, diputado provincial e histórico dirigente del peronismo jujeño, fue quien encabezó la comitiva de dirigentes jujeños que viajó a La Plata el 26 de agosto para reunirse con el gobernador. Allí se gestó el viaje a Jujuy. En Palpalá, Kicillof encabezará un acto y se reunirá con intendentes, legisladores, dirigentes políticos y sindicales de la provincia.

Próximas paradas

Se espera que de acá a fin de año Kicillof visite otras tres provincias donde no gobierna el peronismo. En agenda están Chubut, Entre Ríos, y Santa Fe. A la primera ya había viajado en mayo de 2024, cuando fue a entregar ambulancias y firmar convenios con el gobernador del PRO, Ignacio Torres.

El 9 de septiembre fue la última salida de Kicillof fuera de la provincia de Buenos Aires. Ese día tuvo una jornada de 12 horas en Misiones, donde se mostró con el gobernador, Hugo Passalacqua. Desde entonces, el bonaerense trabaja en la hoja de ruta para el último trimestre del año con el objetivo de llegar lo más fortalecido posible a 2027, cuando comenzará la discusión de fondo con el resto del peronismo para definir una estrategia electoral.

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